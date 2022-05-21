Как цвел маральник на Алтае — 7 фото для тех, кто это пропустил
Показываем снимки алтайского фотографа
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В Республике Алтай, которую многие новосибирцы выбирают местом для отдыха, закончилось цветение рододендрона Ледебура, который также называют маральником. Специально для тех, кто не смог вживую посмотреть на цветы, напоминающие сирень, публикуем их снимки от алтайского фотографа Светланы Казиной.
Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки туманностей в созвездии Лебедя во время поездки на Алтай. Посмотрите на эти удивительные фото.