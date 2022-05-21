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Тема дняКак цвел маральник на Алтае
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Как цвел маральник на Алтае — 7 фото для тех, кто это пропустил

Показываем снимки алтайского фотографа

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Снимки сделаны в районе Чемальского и Чуйского трактов

Снимки сделаны в районе Чемальского и Чуйского трактов

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В Республике Алтай, которую многие новосибирцы выбирают местом для отдыха, закончилось цветение рододендрона Ледебура, который также называют маральником. Специально для тех, кто не смог вживую посмотреть на цветы, напоминающие сирень, публикуем их снимки от алтайского фотографа Светланы Казиной.

Так цветы украшали горы в начале мая

Так цветы украшали горы в начале мая

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Маральник также растет в Приморском крае

Маральник также растет в Приморском крае

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Свое название растение получило в честь Карла Христиана Фридриха фон Ледебура, который приезжал в экспедицию на Алтай

Свое название растение получило в честь Карла Христиана Фридриха фон Ледебура, который приезжал в экспедицию на Алтай

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Рододендрон можно высаживать в саду

Рододендрон можно высаживать в саду

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Цветение началось в конце апреля. По словам Светланы Казиной, сейчас цветов практически не осталось

Цветение началось в конце апреля. По словам Светланы Казиной, сейчас цветов практически не осталось

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Редко маральник расцветает второй раз в период с августа по сентябрь

Редко маральник расцветает второй раз в период с августа по сентябрь

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Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки туманностей в созвездии Лебедя во время поездки на Алтай. Посмотрите на эти удивительные фото.

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