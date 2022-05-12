Астрофотограф из Новосибирска сделал снимки туманностей в созвездии Лебедя
Показываем удивительные фото
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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки туманностей Северная Америка и Пеликан, которые находятся в созвездии Лебедя.
— Широкоугольный снимок сделал во время поездки на Алтай, когда был там с 1 по 4 мая. На фото видно обе туманности, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Поляков.
Туманность Пеликан астрофотограф снял 11 мая примерно в 30 километрах от Новосибирска, недалеко от села Плотниково.
В апреле Алексей Поляков смог снять северное сияние в Новосибирской области. Оно произошло из-за магнитных бурь.