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Астрофотограф из Новосибирска сделал снимки туманностей в созвездии Лебедя

Показываем удивительные фото

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Астрофотограф опубликовал снимки на своей странице во «ВКонтакте»

Астрофотограф опубликовал снимки на своей странице во «ВКонтакте»

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки туманностей Северная Америка и Пеликан, которые находятся в созвездии Лебедя.

— Широкоугольный снимок сделал во время поездки на Алтай, когда был там с 1 по 4 мая. На фото видно обе туманности, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Поляков.

Туманность Пеликан астрофотограф снял 11 мая примерно в 30 километрах от Новосибирска, недалеко от села Плотниково.

Туманность Пеликан находится на расстоянии примерно 2000 световых лет от Земли

Туманность Пеликан находится на расстоянии примерно 2000 световых лет от Земли

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В апреле Алексей Поляков смог снять северное сияние в Новосибирской области. Оно произошло из-за магнитных бурь.

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