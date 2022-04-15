В окрестностях Новосибирска сняли северное сияние — на видео попало последствие магнитных бурь

Вечером 14 апреля астрофотограф Алексей Поляков заснял северное сияние в 20 километрах от Новосибирска. Он рассказал НГС, как проходили съемки во время магнитной бури.

— Снимал около 22:00–22:23:00. Основная волна была одна, ждали еще. Снимал в 20 километрах от города, далеко не поехал, потому что боялся пропустить. Увидел, что началась магнитная буря, прыгнул в машину, отъехал на 20 километров в сторону Плотниково, где меньше засветки. Полная луна мешала, потому что тоже сильно засвечивала небо, — поделился Алексей Поляков.