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В окрестностях Новосибирска сняли северное сияние — на видео попало последствие магнитных бурь

Съемке мешала полная луна

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В небе были видны розовые вспышки

В небе были видны розовые вспышки

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Вечером 14 апреля астрофотограф Алексей Поляков заснял северное сияние в 20 километрах от Новосибирска. Он рассказал НГС, как проходили съемки во время магнитной бури.

— Снимал около 22:00–22:23:00. Основная волна была одна, ждали еще. Снимал в 20 километрах от города, далеко не поехал, потому что боялся пропустить. Увидел, что началась магнитная буря, прыгнул в машину, отъехал на 20 километров в сторону Плотниково, где меньше засветки. Полная луна мешала, потому что тоже сильно засвечивала небо, — поделился Алексей Поляков.

Северное сияние — это наблюдаемое в приполярных областях свечение верхних слоев атмосферы, которое вызывается действием потоков частиц, вторгающихся в атмосферу из космоса. Так объясняют авторы «Российского гуманитарного энциклопедического словаря».

В прошлый раз астрофотограф заснял северное сияние в марте. Посмотрите, каким оно было тогда.

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