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Тема дняСеверное сияние под Новосибирском
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Северное сияние сфотографировали под Новосибирском — явление можно было наблюдать из-за магнитных бурь

Фото и видео сделал фотограф Алексей Поляков

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Из-за вспышек на Солнце в Новосибирске появилось северное сияние

Из-за вспышек на Солнце в Новосибирске появилось северное сияние

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Новосибирец Алексей Поляков 13 марта сфотографировал и снял на видео северное сияние недалеко от города. Как объясняет автор, это произошло из-за магнитных бурь, которые на днях достигли уровня G2 (умеренные).

— На Солнце была серия вспышек и мы пожинаем плоды того, что его активность растет. И в дальнейшем она будет разрастаться, поэтому я не думаю, что это будет редко. Я думаю, что это будет зрелище относительно частое. Думаю раз-два в месяц будем наблюдать, — рассказал фотограф.

Как объяснил Алексей журналисту НГС, это буря достаточно слабая и бывают бури мощнее.

— Бури уровня G5 я однажды наблюдал на Алтае и там они мощнее намного, — поделился фотограф.

Алексей рассказал, что решил поехать в пригород Новосибирска после того, как увидел колебания магнитных бурь. За городом нет света от фонарей и домов и поэтому северное сияние было видно.

— Я думал про север, вот бы съездить и увидеть, но я на эту идею отбросил. И тут, если гора не идет к Магомету, то северное сияние само к нам пришло, — рассказал Алексей Поляков.

Северное сияние — это наблюдаемое в приполярных областях свечение верхних слоев атмосферы, которое вызывается действием потоков частиц, вторгающихся в атмосферу из космоса. Так объясняют авторы «Российского гуманитарного энциклопедического словаря»

Северное сияние — это наблюдаемое в приполярных областях свечение верхних слоев атмосферы, которое вызывается действием потоков частиц, вторгающихся в атмосферу из космоса. Так объясняют авторы «Российского гуманитарного энциклопедического словаря»

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