Северное сияние сфотографировали под Новосибирском — явление можно было наблюдать из-за магнитных бурь

Новосибирец Алексей Поляков 13 марта сфотографировал и снял на видео северное сияние недалеко от города. Как объясняет автор, это произошло из-за магнитных бурь, которые на днях достигли уровня G2 (умеренные).

— На Солнце была серия вспышек и мы пожинаем плоды того, что его активность растет. И в дальнейшем она будет разрастаться, поэтому я не думаю, что это будет редко. Я думаю, что это будет зрелище относительно частое. Думаю раз-два в месяц будем наблюдать, — рассказал фотограф.

Как объяснил Алексей журналисту НГС, это буря достаточно слабая и бывают бури мощнее.