Северное сияние сфотографировали под Новосибирском — явление можно было наблюдать из-за магнитных бурь

Новосибирец Алексей Поляков 13 марта сфотографировал и снял на видео северное сияние недалеко от города. Как объясняет автор, это произошло из-за магнитных бурь, которые на днях достигли уровня G2 (умеренные).
— На Солнце была серия вспышек и мы пожинаем плоды того, что его активность растет. И в дальнейшем она будет разрастаться, поэтому я не думаю, что это будет редко. Я думаю, что это будет зрелище относительно частое. Думаю раз-два в месяц будем наблюдать, — рассказал фотограф.
Как объяснил Алексей журналисту НГС, это буря достаточно слабая и бывают бури мощнее.
— Бури уровня G5 я однажды наблюдал на Алтае и там они мощнее намного, — поделился фотограф.
Алексей рассказал, что решил поехать в пригород Новосибирска после того, как увидел колебания магнитных бурь. За городом нет света от фонарей и домов и поэтому северное сияние было видно.
— Я думал про север, вот бы съездить и увидеть, но я на эту идею отбросил. И тут, если гора не идет к Магомету, то северное сияние само к нам пришло, — рассказал Алексей Поляков.
Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Норильска с высоты. Он побывал в самом северном среди крупных городов России — здесь проживает 182 тысячи человек.