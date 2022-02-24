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На вечной мерзлоте: Слава Степанов сделал фото Норильска — атмосферные снимки с высоты

Город развивается, несмотря на суровый климат

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Добыча полезных ископаемых позволяет городу развиваться

Добыча полезных ископаемых позволяет городу развиваться

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Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Норильска с высоты. Он побывал в самом северном среди крупных городов России — здесь проживает 182 тысячи человек.

— Первый раз я был в Норильске 10 лет назад. И тогда казалось это настоящим путешествием. Сейчас это простой перелет на север. От аэропорта до города добираться долго. Подгадал погодное окно. Это суровый край, а я подгадал, чтобы не было жестких морозов и пурги со снегом. Фото не совсем передают атмосферу его. Обычно там пожестче, — объяснил корреспонденту НГС Слава Степанов.

Сравнить Норильск с Новосибирском трудно.

— Норильск — промышленный город, а Новосибирск — миллионник, административный центр. Это разные по философии жизни города. В Норильске за последние 10 лет отстроили цивилизацию. Есть кинотеатр, торговый центр, даже услуги проката автомобилей. Раньше такое и представить невозможно было. Нет ни одного дерева — там их быть просто не может, потому что вечная мерзлота, — отметил фотограф. — Дороги посыпают какой-то специальной крошкой, которую нигде в стране я больше не встречал. Со снегом борются по-особому. Никто его не вывозит, потому что в этом нет смысла. Главное, правильно утрамбовать. Я ездил за рулем, и не было нареканий к качеству дорог и их уборке, в сравнении с другими городами побогаче.

Норильск находится в Красноярском крае, хотя от краевого центра расположен в 1500 километрах

Норильск находится в Красноярском крае, хотя от краевого центра расположен в 1500 километрах

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В Норильске проживает более 182 тысяч человек

В Норильске проживает более 182 тысяч человек

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Город продолжает расти, несмотря на очень суровый климат

Город продолжает расти, несмотря на очень суровый климат

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Морозы в Норильске могут быть и -60 градусов

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В Норильске, по словам фотографа, отлично следят за дорогами

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Город находится на вечной мерзлоте, поэтому деревьев здесь нет

Город находится на вечной мерзлоте, поэтому деревьев здесь нет

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Ранее Слава Степанов опубликовал снимки белого медведя, которые сделал во время поездки к архипелагу Земля Франца-Иосифа. На кадры попала прогулка «хозяина Арктики», заплыв в ледяной воде и обед. Посмотрите на это в подборке из 7 снимков.

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НорильскСлава Степанов
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