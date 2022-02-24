На вечной мерзлоте: Слава Степанов сделал фото Норильска — атмосферные снимки с высоты

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Норильска с высоты. Он побывал в самом северном среди крупных городов России — здесь проживает 182 тысячи человек.

— Первый раз я был в Норильске 10 лет назад. И тогда казалось это настоящим путешествием. Сейчас это простой перелет на север. От аэропорта до города добираться долго. Подгадал погодное окно. Это суровый край, а я подгадал, чтобы не было жестких морозов и пурги со снегом. Фото не совсем передают атмосферу его. Обычно там пожестче, — объяснил корреспонденту НГС Слава Степанов.