На вечной мерзлоте: Слава Степанов сделал фото Норильска — атмосферные снимки с высоты

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Норильска с высоты. Он побывал в самом северном среди крупных городов России — здесь проживает 182 тысячи человек.
— Первый раз я был в Норильске 10 лет назад. И тогда казалось это настоящим путешествием. Сейчас это простой перелет на север. От аэропорта до города добираться долго. Подгадал погодное окно. Это суровый край, а я подгадал, чтобы не было жестких морозов и пурги со снегом. Фото не совсем передают атмосферу его. Обычно там пожестче, — объяснил корреспонденту НГС Слава Степанов.
Сравнить Норильск с Новосибирском трудно.
— Норильск — промышленный город, а Новосибирск — миллионник, административный центр. Это разные по философии жизни города. В Норильске за последние 10 лет отстроили цивилизацию. Есть кинотеатр, торговый центр, даже услуги проката автомобилей. Раньше такое и представить невозможно было. Нет ни одного дерева — там их быть просто не может, потому что вечная мерзлота, — отметил фотограф. — Дороги посыпают какой-то специальной крошкой, которую нигде в стране я больше не встречал. Со снегом борются по-особому. Никто его не вывозит, потому что в этом нет смысла. Главное, правильно утрамбовать. Я ездил за рулем, и не было нареканий к качеству дорог и их уборке, в сравнении с другими городами побогаче.
Ранее Слава Степанов опубликовал снимки белого медведя, которые сделал во время поездки к архипелагу Земля Франца-Иосифа. На кадры попала прогулка «хозяина Арктики», заплыв в ледяной воде и обед. Посмотрите на это в подборке из 7 снимков.