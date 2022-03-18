Сколько стоит отдых на Алтае в майские праздники и где еще есть места

Отдых на Алтае — неплохая и, пожалуй, сегодня самая реальная возможность куда-то выехать на майские праздники. Если, конечно, не брать во внимание дачу. Во время пандемии Алтай приглянулся столичным жителям, сейчас спрос на алтайские базы будет тот же, если не выше, ведь возможности путешествовать за границу у нас почти нет. Мы посмотрели, сколько стоят алтайские базы в этом сезоне и где еще есть места.
Когда и на сколько вырастут цены
Майские праздники еще через полтора месяца и неизвестно, как будут складываться обстоятельства к этому времени. Но люди, настроенные на отдых в начале мая, уже бронируют места на Алтае. И это правильно, потому что цены вырастут.
Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко говорит, что май еще не считается началом высокого сезона, обычно цены поднимают к июню. Сейчас Алтай — очень востребованное направление, с учетом того, что туристы едут не только из Сибири, но из европейской части страны. На цене туров отразится не только повышенный спрос, но и уровень инфляции.
— Дорожают продукты питания, обслуживание самого объекта размещения. Это и бытовая химия, и все расходники, которые используют отельеры, базы отдыха. А также транспорт, его обслуживание, — объяснила Светлана Фоменко.
По ее мнению, сейчас сложно спрогнозировать цены, потому что неясно, какой будет инфляция. Но совершенно точно она сыграет свою роль в итоговой стоимости туристических услуг.
Кешбэк
Светлана Фоменко советует обратить внимание на возможность двадцатипроцентного кешбэка на туры по России. По ее словам, там много предложений по Алтаю, и не только на майские праздники. До 30 апреля можно забронировать, а съездить до конца июня.
— Оператор, который подключен к этой программе, сможет сформировать турпакет. Именно с этого турпакета у вас уже будет возвращаться кешбэк. Туда могут быть включены экскурсии, трансфер, — объяснила эксперт.
Если ехать самостоятельно, без всяких туров, про кешбэк можно уточнить у гостиницы или базы, где хотите остановиться. Если она зарегистрирована в программе, можно будет вернуть 20% за проживание.
По данным сайта Мирпутешествий.рф, кешбэк возвращается на карту «МИР», которой нужно оплатить отдых. Кешбэк будет начислен за услуги, оплаченные с 15 марта по 23:59 мск 30 апреля 2022 года. Отправиться в путешествие можно с 15 марта и вернуться не позднее 23:59 по московскому времени 30 июня 2022 года. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату —
Что касается категорий отдыха, на Алтае востребованы все ценовые категории, говорит Светлана Фоменко: едут и с палатками, и заказывают дорогие отели (которых не так много).
В майские праздники выбор ограничен тем, что может быть довольно прохладно, соответственно, не очень комфортно в летних домиках.
Бюджетные варианты
В этом году поиск бюджетных вариантов для самостоятельного путешествия осложняется остановкой работы сервисов Booking и Airbnb. Но есть предложения на других сервисах, в том числе, на Avito.ru.
Например, в селе Чемал на первые дни мая сдается летний домик за 3000 рублей в сутки. Есть холодильник, плита, микроволновка, водонагреватель, телевизор, мангальная зона. В объявлении хозяин пишет, что домики теплые, с панорамными видами. Можно заезжать с животными. В каждом домике двухспальная деревянная кровать с новым постельным бельем, софа. Домик рассчитан на 3–4 человек. Единственный минус (а может, и плюс) — домик не на берегу Катуни, а по ту сторону дороги.
Ближе к реке (в объявлении пишут, что расстояние до Катуни 100 метров) сдают домик за 1800 рублей в сутки. Есть баня, летний душ, отдельная кухня, детская площадка. Дом рассчитан максимум на четырех гостей.
Если захочется настоящей экзотики, добро пожаловать в вагончик посреди леса, который сдают за 1500 рублей в сутки.
— Агротуризм. Таежная атмосфера. Ферма чубарых лошадей, — презентует свои услуги хозяин вагона.
Он говорит, что на территории есть санузел, душ, рядом Черемшанский водопад и целебный родник. А в пределах базы пасутся настоящие лошади. В качестве развлечений он предложил прогулку по горам, баню за 1000 рублей в час и казино Altai Palace, до которого можно добраться за 15 минут.
Самые бюджетные варианты на базах отдыха — это летние корпуса, поэтому администраторы предупреждают, что нужно ориентироваться на погоду.
— С 1 мая мы подразумеваем размещение в категории «хостел». Это 700 рублей на человека в сутки. Это летний корпус, состоящий из нескольких номеров. Номера вместимостью 5–6–8 человек с размещением на двухъярусных кроватях, — уточнили в отделе бронирования комплекса «Манжерок».
В стоимость размещения на человека входит постельное белье, душ. В каждом номере инфракрасный обогреватель. Удобно и довольно бюджетно получится для семьи из четырех человек.
Дороже, но уже более надежные двух-трех-местные номера с частичными удобствами. В номере туалет, раковина, горячая/холодная вода, душ на территории. Постельное белье, электричество есть. Двухместный номер стоит 2200 рублей в сутки за номер.
В администрации комплекса уточнили, что пока на майские праздники есть выбор, но растет спрос на более комфортное размещение. На некоторых базах бронирование будут открывать только через неделю — так ответили в отделе бронирования комплекса «Сердце Алтая».
Туры с кешбэком
Вообще на сайте не так много предложений для кешбэка с учетом того, сколько баз и частных домов для отдыха на Алтае. Зато есть пакетные предложения.
Например, тур «Краски весеннего Алтая» с 30 апреля по 4 мая стоит
— В этой экспедиции вы увидите величественный каньон реки Чулышман, проедете по головокружительному перевалу Кату-Ярык, сходите на мощный водопад Куркуре, посмотрите Гейзеровое озеро, побродите по каньонам урочища Кызыл-Чин (Марс) и, конечно же, полюбуетесь величественными ледниками Северо-Чуйского хребта, — так описывается тур на сайте Мирпутешествий.рф.
Этот тур подойдет тем, кого не смущает выезд из Барнаула. В стоимость тура входит трансфер, трехразовое питание, услуги гида, проживание на базе отдыха в домике без удобств на разных базах (по два дня на каждой), посещение достопримечательностей по программе тура.
Лакшери
Люксовые варианты также есть в списке баз с кешбэком. Например, «Чепош Парк». Самый бюджетный вариант на двоих с 1 по 3 мая включительно — бунгало на второй линии за
В эко-отеле «Алтика» на момент написания материала оставался один номер категории «Стандарт» на двоих в основном корпусе. Площадь комнаты — 23 метра. На четыре дня (включая день заезда и день выезда) номер стоит
«Ареда» — четырехзвездочный гостиничный комплекс в восьми километрах от села Чемал. На момент написания материала самый бюджетный вариант размещения на три ночи стоит
В отеле «Орлиное Гнездо» в селе Усть-Муны в период с 1 по 3 мая включительно на момент написания материала был доступен только один вариант размещения (14 тысяч рублей стоит номер категории «Стандарт»). Остальные варианты размещения («Стандарт+», «Джуниор Сюит», апартаменты, шале) на этот срок уже проданы.
В этом году, как и в предыдущие два года, внутренние направления будут популярными. Недавно операторы рассказали, сколько стоит российский отдых на море.