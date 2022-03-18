Сколько стоит отдых на Алтае в майские праздники и где еще есть места

Отдых на Алтае — неплохая и, пожалуй, сегодня самая реальная возможность куда-то выехать на майские праздники. Если, конечно, не брать во внимание дачу. Во время пандемии Алтай приглянулся столичным жителям, сейчас спрос на алтайские базы будет тот же, если не выше, ведь возможности путешествовать за границу у нас почти нет. Мы посмотрели, сколько стоят алтайские базы в этом сезоне и где еще есть места.



Когда и на сколько вырастут цены

Майские праздники еще через полтора месяца и неизвестно, как будут складываться обстоятельства к этому времени. Но люди, настроенные на отдых в начале мая, уже бронируют места на Алтае. И это правильно, потому что цены вырастут.