«В области много интересных мест»: где смогут отдохнуть новосибирцы в этом году — мнения туроператоров

— К сожалению, к морю и теплу в нынешней ситуации нет возможности ехать. Население не готово к сложившемуся курсу, не готово тратить такие деньги на отдых. Вероятно, через недельку, две, три, ситуация прояснится. Мы понимаем, что российские перевозчики за границу не полетят, а тепло у нас за границей. Если только что-то не будет изменено в геополитике.

В большей степени, мы думаем, что это будет год российского туризма. Не могу сказать, что это легко. Потому что перелеты в Крым до сих пор закрыты, и народ несколько напуган. Скорее всего, все продажи будут происходить в последний момент — за 1–2 недели до поездки. В каких направлениях — тоже неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли турецкая программа из Новосибирска.

С сегодняшнего дня стартанул кешбэк*, мы видим очень хорошую глубину продаж по санаториям. В том году у нас очень неплохо продавалась Абхазия. Мы не будем говорить, что там очень хороший сервис, но там красивая природа, она многое компенсирует. За эти годы Абхазия постепенно ремонтируется, открывает новые санатории. Поэтому, думаю, что у нас будет российско-абхазское направление и санаторно-курортный отдых в этом году.