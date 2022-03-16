«В области много интересных мест»: где смогут отдохнуть новосибирцы в этом году — мнения туроператоров

После введения санкций против России, падения рубля и обвала экономики мысли об отпуске вне Новосибирска кажутся чем-то из прошлой жизни. Но так считают не все — туроператоры заявляют о высоком спросе на внутренние направления, хотя цены пока держатся на уровне прошлого года. Корреспондент НГС Мария Вьюн поговорила с представителями новосибирского турбизнеса о стоимости путевок, открытых странах и перспективах сферы.
«Думаем, это будет год российского туризма»
Лариса Краснощекова, генеральный директор туристического агентства «Меридиан»:
— К сожалению, к морю и теплу в нынешней ситуации нет возможности ехать. Население не готово к сложившемуся курсу, не готово тратить такие деньги на отдых. Вероятно, через недельку, две, три, ситуация прояснится. Мы понимаем, что российские перевозчики за границу не полетят, а тепло у нас за границей. Если только что-то не будет изменено в геополитике.
В большей степени, мы думаем, что это будет год российского туризма. Не могу сказать, что это легко. Потому что перелеты в Крым до сих пор закрыты, и народ несколько напуган. Скорее всего, все продажи будут происходить в последний момент — за 1–2 недели до поездки. В каких направлениях — тоже неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли турецкая программа из Новосибирска.
С сегодняшнего дня стартанул кешбэк*, мы видим очень хорошую глубину продаж по санаториям. В том году у нас очень неплохо продавалась Абхазия. Мы не будем говорить, что там очень хороший сервис, но там красивая природа, она многое компенсирует. За эти годы Абхазия постепенно ремонтируется, открывает новые санатории. Поэтому, думаю, что у нас будет российско-абхазское направление и санаторно-курортный отдых в этом году.
Сегодня уже бронируют Кавказские Минеральные Воды (группа курортов федерального значения в Ставропольском крае. — Прим. ред.). Ждем, может успокоится ситуация вокруг Крыма.
* С 15 марта в России стартовало дополнительное окно продаж по программе туристического кешбэка. Согласно условиям, можно вернуть до 20% стоимости за тур по стране при оплате картой «Мир», но не более 20 тысяч рублей. Подробности на сайте программы.
Прогнозировать в данной ситуации — очень неблагодарное дело. Всё очень динамично меняется. Мы с утра приходим с одной информацией на работу, вечером она другая. Все продажи правильно вести за неделю-две до поездки.
По южным внутренним направлениям цены не выросли. Другое дело, что очень хороший спрос. Вероятно, будет рост, потому что изменились и цены на питание, но на сегодня я пока его не заметила. По валютным направлениям есть рост цен. Но мы на них не смотрим, потому что нет смысла анализировать ненужную информацию — пока самолеты не летают.
Пережив ковид, когда мы не были готовы к колебаниям рынка, жизненной ситуации, настроениям людей, положение которое возникло сегодня — не настолько трагично. Вспомните, 2 года назад у нас вообще не летали самолеты по России, мы не понимали, с какими справками куда можно. Сегодня есть, по крайней мере, внутри страны миграция, это уже гораздо легче. Любая [спецоперация] всё равно закончится. Нас поддерживает Турция, есть Китай, Индонезия — вопрос только наличия валюты на руках. Если она есть, можно ехать.
«Пандемия нас закалила»
Марина Безрядина, генеральный директор Pegas Touristik в Новосибирске:
— На сегодня предлагается только внутрироссийский продукт, наши морские курорты. По поводу заграницы — пока ограничения стоят по конец марта. К сожалению, ни у кого нет четкого понимания, когда будут разрешены полеты чартерных программ на заграничные курорты. Нет понимания и по продукту: будет ли это Турция, Греция, Кипр. Когда закончится военная операция, тоже неизвестно. Исходя из этого спрогнозировать летние полетные программы мы не можем.
Всё, что внутри страны, у нас уже предложено: это и круизы, и экскурсионная часть от Санкт-Петербурга до Дагестана, Казани, Тюмени. Всё, что касается курортов Алтая, Камчатки, — есть и программа авиакомпаний, и гостиницы.
Российские путевки никак не изменились в стоимости по сравнению с прошлым годом. Разница буквально тысячи 2–3. Пока резких подорожаний и изменений цен партнерами у нас нет. О заграничных турах мы не можем рассуждать, потому что они закрыты. Заграничные туры ведь все работают в условных единицах, не в рублях. Соответственно, они однозначно будут меняться в зависимости от курса.
Если брать на сегодня из того, что осталось из Новосибирска, например, иностранная компания Flydubai до Дубая, то, конечно, стоимость билетов по сравнению с ноябрем и декабрем выросла в десятки раз. Если раньше билет стоил 30–35 тысяч, то в марте они доходили до 300 тысяч. Потому что это один рейс из Новосибирска иностранной авиакомпании.
Сейчас люди бронируют, идет спрос на внутрироссийские путевки, например, на школьные каникулы — экскурсионный Санкт-Петербург. На лето это, конечно, Сочи, европейская часть — Москва и Санкт-Петербург, — активно бронируют Алтай. Что-то есть по Казани.
Настроение у нас, как у туроператора, нормальное. Ситуацию мы воспринимаем такой, какая она есть — мы должны в ней работать. В общем-то, пандемия нас закалила. Мы уже 3 года делаем российские продукты, поэтому этот блок у нас уже стабильный. Такого, чтобы мы сильно паниковали, нет. Конечно, расстраивает, что выбора по странам нет. Люди смотрят, любят мир, изучают, но и в нынешней ситуации у нас очень много предложений.
«Предпочтения у людей не изменились, изменились возможности»
Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций:
— Сейчас ситуация нестабильная, мы все, не только в туризме, ждем какой-то стабилизации. Нужно понимать и курс валют, потому что весь зарубежный туризм привязан к нему. Мы понимаем, что стоимость тура будет соответствовать в цене валюте, то есть, идет удорожание. Ждем снижения курса, чтобы зарубежные направления могли быть более-менее доступны.
Сложно загадывать, какой будет ситуация завтра. Мы хотели бы и Турцию — это самое популярное летнее направление. Ждем юго-восточную Азию, Таиланд, Эмираты. На летний сезон востребованы курорты Краснодарского края, Крым. Сейчас по Крыму не можем людей отправить, так как аэропорт закрыт. По Краснодару тоже не очень сезон, но на лето можно.
Предпочтения у людей не изменились, изменились возможности. Мы надеемся, что наши люди будут иметь возможность отдохнуть. Тем более нам, сибирякам, хочется погреться.
Ждем, как и вся страна, и весь мир, стабилизации. Туризм — это отрасль, которая в первую очередь пострадала, приняла на себя удар. Тем не менее эта отрасль очень динамичная — как только ситуация стабилизируется, она входит в свое русло.
По внутренним направлениям у нас в Новосибирской области и ближайших регионах есть варианты. Новосибирцы любят ездить на Алтай. Кроме него, в области есть много интересных мест, они сейчас активно продвигаются. Это Ордынский, Маслянинский, Колыванский районы. Там есть возможность для сельского туризма — экопродукты, экофермы. Предприниматели видят, что есть потенциал именно в этом отдыхе. В Новосибирской области можно сделать тур выходного дня — уехать ненадолго и недалеко, но получить положительные эмоции и отдых.
Мы видим, что всё дорожает. В стоимость поездок заложится инфляция: подорожание по обслуживанию базы — продукты, топливо, газ, свет, отопление, минимальная оплата труда. Все нюансы, которые заложены в себестоимости внутреннего отдыха, будут отражаться на итоговой стоимости.
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