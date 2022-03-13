«Продать машину в России, чтобы выбраться из Таиланда». Застрявшие в Азии туристы не знают, как вернуться домой

Сколько туристов остается сейчас за рубежом, точно не известно. На момент остановки зарубежных рейсов (6–8 марта) их было не менее 150 тысяч. Из них — около 20 тысяч в Египте и от 6 до 7 тысяч в Таиланде. Тысячи россиян томятся в ожидании на Кубе и в Шри-Ланке, Мексике, Вьетнаме, ОАЭ, Индии (Гоа) и других странах. Мы уже рассказывали о путешественниках, которые застряли на острове Мадейра и долгое время не могли вернуться из Доминиканы.

История Анны из Таиланда

Анна и ее молодой человек живут и работают в Красноярске, в госструктурах. Зарплата небольшая, но на жизнь и выплату ипотеки хватает. Пара больше года планировала отпуск в Азии. В начале 2022 года Таиланд снял антиковидные ограничения и открылся для туристов из России. В январе Анна купила билеты (Красноярск — Бангкок — Красноярск, за двоих — 76 тысяч рублей), оформила страховку и Thai Pass (разрешение на въезд в виде QR-кода).



— Плюс еще две страховки были от Сбера и Альфа-Банка. Вообще-то наш страховой случай — отмена рейсов — должен покрываться, но нам, конечно, отказали, отфутболили, и всё, — рассказала MSK1.RU девушка. — Проблемы лизинга самолетов не входят в страховку обычных людей.