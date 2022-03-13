«Продать машину в России, чтобы выбраться из Таиланда». Застрявшие в Азии туристы не знают, как вернуться домой

За границей продолжают оставаться тысячи российских туристов, которые не могут добраться домой. Ростуризм пообещал, что они «вернутся в Россию в ближайшие недели», однако процесс транспортировки из-за проблем с авиасообщением, очевидно, сильно затягивается. К тому же власти помогают сейчас в основном организованным туристам, которые улетали за рубеж через туроператоров. Самостоятельные путешественники предоставлены сами себе. Их рейсы отменены из-за закрытого воздуха, а платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживать российские карты за границей, оставив людей фактически без средств к существованию.
Сколько туристов остается сейчас за рубежом, точно не известно. На момент остановки зарубежных рейсов (6–8 марта) их было не менее 150 тысяч. Из них — около 20 тысяч в Египте и от 6 до 7 тысяч в Таиланде. Тысячи россиян томятся в ожидании на Кубе и в Шри-Ланке, Мексике, Вьетнаме, ОАЭ, Индии (Гоа) и других странах. Мы уже рассказывали о путешественниках, которые застряли на острове Мадейра и долгое время не могли вернуться из Доминиканы.
История Анны из Таиланда
Анна и ее молодой человек живут и работают в Красноярске, в госструктурах. Зарплата небольшая, но на жизнь и выплату ипотеки хватает. Пара больше года планировала отпуск в Азии. В начале 2022 года Таиланд снял антиковидные ограничения и открылся для туристов из России. В январе Анна купила билеты (Красноярск — Бангкок — Красноярск, за двоих — 76 тысяч рублей), оформила страховку и Thai Pass (разрешение на въезд в виде QR-кода).
— Плюс еще две страховки были от Сбера и Альфа-Банка. Вообще-то наш страховой случай — отмена рейсов — должен покрываться, но нам, конечно, отказали, отфутболили, и всё, — рассказала MSK1.RU девушка. — Проблемы лизинга самолетов не входят в страховку обычных людей.
Молодая пара должна была вернуться в Красноярск 12 марта. Но уже очевидно, что попасть домой в ближайшие дни у ребят не получится. Сейчас они хватаются за любую возможность, но рейсы отменяются один за другим. Анна постоянно звонит в «Аэрофлот».
— По закону так как у нас одно бронирование, внутри которого билеты туда-обратно, авиакомпания обязана нам вернуть вообще всю сумму, а не только за невыполненный рейс. Это по закону. Но операторы службы поддержки «Аэрофлота» отнекиваются и говорят про возврат денег только за отмененный рейс. Это примерно 35–38 тысяч. А самый дешевый билет сейчас — через третьи страны — в Москву около 200 тысяч на двоих. У нас просто нет этих денег, у нас ипотека. А вот нашей знакомой семье с детьми выставили ценник в 500 тысяч. Они уже думают продавать машину в России, чтобы выбраться из Таиланда, — рассказала туристка.
На днях ребята должны выйти на работу в своем госучреждении, что физически невозможно и грозит им проблемами. Жители Таиланда сопереживают и охотно делают скидку на жилье для застрявших туристов, но это не сильно облегчает ситуацию. Анна жалуется, что в первые два дня после начала отмен рейсов сайт «Аэрофлота» упал, а по телефону горячей линии никто не брал трубку. Если же у людей получалось дозвониться, им предлагали либо ваучер с мизерной суммой, либо говорили: добирайтесь обратно сами через третьи страны типа ОАЭ и Турции.
— Никаких гуманитарных и вывозных рейсов «Аэрофлот» не предоставляет, равно как и «Уральские авиалинии», которые не отвечают нормально клиентам. Если у вас билеты в Бангкок, то и вывозной рейс вам доступен только оттуда. В Стамбуле вас на такой уже не примут, — отметила девушка.
Когда будет государственный вывозной рейс, паре тоже неизвестно. Сейчас россияне живут в съемной квартире в Паттайе.
Родные ребят пытались получить вразумительный ответ от «Аэрофлота», потом обращались в МИД РФ и Ростуризм, а сама Анна старалась достучаться до посольства РФ в Таиланде — безуспешно. Из одной компании их отправляют в другую, а те ссылаются на ведомства, получается замкнутый круг. Обращаться в социальных сетях к блогерам, представителям Ростуризма и авиакомпаний тоже не помогает. Анна отмечает, что операторы «Аэрофлота» настаивают на возврате билетов, однако это сразу же снимет с авиакомпании какую-либо ответственность за происходящее, что не устраивает молодую пару. К тому же рассмотрение заявления на возврат длится до 30 дней. Молодая пара уже готова собрать последние деньги для вылета, но сложность в другом.
— У нас с собой нет банковских карт — вообще. Apple Pay уже не работает. Только благодаря другим туристам и держимся, — сообщила девушка.
Анна создала телеграм-канал «Застрявшие в Таиланде» для всех, кто не может вернуться в Россию. В нем уже больше тысячи подписчиков. Там соотечественники делятся последними сводками новостей по вывозным рейсам и консультациями с авиа- и страховыми компаниями.
MSK1.RU будет следить за развитием событий.
Комментарий эксперта
— Все мы неравнодушны к проблемам туристов. Пока возможности организовать вывоз спецбортом МЧС нет. Если путешественники отправились за границу по путевке от туроператора, нужно в первую очередь у него просить помощи в организации возвращения домой, они обязаны помочь, — говорит глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — У самостоятельных туристов дела плохи, им следует найти деньги и лететь самим, а после в России направить претензию авиакомпании, отменившей рейс. Получение компенсации может затянуться, но закон в данном случае на стороне туриста.
Также эксперт добавил, что федеральный штаб рассматривает возможность организации вывозных рейсов, но конкретных решений пока нет.
Ранее Ростуризм в своем обращении к согражданам, застрявшим за рубежом, рекомендовал зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» и использовать форму обратной связи на «Госуслугах», а при необходимости приобрести за свой счет билеты на рейсы через третьи страны, которые поддерживают авиасообщение с РФ. Также ведомство советовало обращаться на бесплатную горячую линию, которая работает ежедневно с