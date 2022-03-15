«Нужно жить и есть, а доллар скачет»: трое новосибирцев застряли в Мексике из-за отмены авиасообщения

— Они вшестером улетели в отпуск 8 февраля туда из Москвы. Прилетели, отдыхали, всё хорошо. 24 февраля всё началось, и авиакомпании начали объявлять, что отменяют регулярные рейсы. Они уехали не по путевке, а сами бронировали, покупали билеты. У них был прямой рейс Канкун — Москва, — рассказал Григорий.



«Аэрофлот» 1 марта объявил у себя на сайте, что 1, 2, 3 и 5 марта выполнит рейсы из Москвы на Канкун для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом. На одном из них улетел один из компании новосибирцев. По словам Григория, оставшиеся пятеро новосибирцев приехали в аэропорт 5 марта, когда им сказали, что их вывезут. Но покинуть страну всё же не смогли — прилетел маленький самолет, который не смог увезти всех желающих.

— Как только он не улетел, он мне написал. Я созвонился с представительством МИД в Новосибирске. Мне там сказали, где и какие заявки оставить. Мы позвонили в Ростуризм, в «Аэрофлот». «Аэрофлот» говорит, что 26 марта возобновят рейсы, — уточнил Григорий.



По словам Григория, одно из предложений «Аэрофлота» — вернуть деньги за билет. Но по нынешнему курсу доллара билет ничего не стоит, он потерял в цене в несколько раз. При этом улететь в Москву можно через Стамбул, но стоит это 220 тысяч рублей.

