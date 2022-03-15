«Нужно жить и есть, а доллар скачет»: трое новосибирцев застряли в Мексике из-за отмены авиасообщения

Трое жителей Новосибирска уже 10 дней не могут вернуться из Мексики в Россию из-за отмены авиасообщения. Группа друзей улетела в город Канкун 8 февраля, а вернуться должна была 5 марта. Но вылететь не удалось до сих пор, даже после обращения в «Аэрофлот» и МИД. Об этом корреспонденту НГС сообщил брат одного из туристов, Григорий.
В начале марта компания «Аэрофлот» снял с продажи билеты на ближайшие вылеты в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Белград. Позже они отменили все зарубежные рейсы с 8 марта, кроме полетов в Белоруссию. Рейсов в мексиканский Канкун и на Кубу не будет до конца марта.
— Они вшестером улетели в отпуск 8 февраля туда из Москвы. Прилетели, отдыхали, всё хорошо. 24 февраля всё началось, и авиакомпании начали объявлять, что отменяют регулярные рейсы. Они уехали не по путевке, а сами бронировали, покупали билеты. У них был прямой рейс Канкун — Москва, — рассказал Григорий.
«Аэрофлот» 1 марта объявил у себя на сайте, что 1, 2, 3 и 5 марта выполнит рейсы из Москвы на Канкун для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом. На одном из них улетел один из компании новосибирцев. По словам Григория, оставшиеся пятеро новосибирцев приехали в аэропорт 5 марта, когда им сказали, что их вывезут. Но покинуть страну всё же не смогли — прилетел маленький самолет, который не смог увезти всех желающих.
— Как только он не улетел, он мне написал. Я созвонился с представительством МИД в Новосибирске. Мне там сказали, где и какие заявки оставить. Мы позвонили в Ростуризм, в «Аэрофлот». «Аэрофлот» говорит, что 26 марта возобновят рейсы, — уточнил Григорий.
По словам Григория, одно из предложений «Аэрофлота» — вернуть деньги за билет. Но по нынешнему курсу доллара билет ничего не стоит, он потерял в цене в несколько раз. При этом улететь в Москву можно через Стамбул, но стоит это 220 тысяч рублей.
— Двое из пятерых тоже улетели. Им по работе пришлось срочно домой вернуться. Им пришлось купить билеты через Турцию. У моего брата с собой карты трех банков. У брата основные «ВТБ» и «Тинькофф», и 10 марта вечером он мне написал, что они с карт денег снять не могут, — дополнил Григорий.
Он при этом уточнил, что из-за падения курса рубля с каждым днем в Мексике жить становится дороже. Кроме того, с 10 марта перестали работать все российские банковские карты.
— До 26 марта нужно жить и есть, а доллар сейчас скачет. Неделя пребывания там стоит от 50 тысяч рублей, это без излишек. Причем забронировать жилье через Booking.com или оплатить еду русскими картами нельзя. С братом я списывался сегодня утром, он говорит, что с ним никто не связывался. У «Аэрофлота» все выходные бесплатная линия 555 была занята. Никаких ответов и предложений от авиакомпании нет. Позвонили из МИДа и спросили, где вы и что вы, далее — повесили трубку, — рассказал Григорий.
Официальная позиция
На сайте «Аэрофлота» про рейсы в Канкун никакой информации нет. Дозвониться до пресс-службы «Аэрофлота» корреспондент НГС не смог — по номерам, указанным на сайте, никто не отвечает. Мы направили запрос в авиакомпанию.
Корреспондент НГС также направила запрос в представительство МИД в Новосибирске. Как уточнили там по телефону, информацию о застрявших в Мексике новосибирцах перенаправляют в федеральный МИД.
Ростуризм еще 5 марта у себя на сайте объяснял, что согласование рейсов дело небыстрое.
— Туристов, которые уже находятся за рубежом, также просим держать постоянную связь со своими туроператорами и авиакомпаниями. При этом туристам, испытывающим сложности с возвращением в Россию, рекомендуем заполнить нашу форму обратной связи на «Госуслугах». Также просим учитывать, что, к сожалению, согласование специальных рейсов со странами, закрывшими для нас «небо», — процесс долгий. Поэтому, если у вас есть возможность и нет времени ждать, самый быстрый и оптимальный вариант — самостоятельно взять билет через третьи страны, — сообщили на сайте Ростуризма.
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