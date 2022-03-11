Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что Россия выполнит свои обязательства перед инвесторами в любом случае. Он также подчеркнул, что Россия будет погашать внешние обязательства в рублях в случае отказа своих контрагентов разморозить валютные счета ЦБ и правительства.

Минфин РФ даст необходимые платежные поручения в валюте для обслуживания госдолга при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства, передает ТАСС.