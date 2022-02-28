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Главное о спецоперации на Украине. Хроника

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе, и о том, как мир реагирует на эти события.

Мария Захарова

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ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину, заявила глава Еврокомиссии.

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Министерство обороны России вечером 27 февраля впервые официально заявило о потерях среди российских военнослужащих: «R сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».

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Актуальная карта стран, запретивших перелеты в их воздушном пространстве, сейчас выглядит так.

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Мария Захарова

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Мы продолжаем вести хронику событий, которые происходят на Украине. Коротко о том, что произошло в воскресенье, 27 февраля:

  • в ночь на воскресенье появился новый пакет ограничений: российские банки отключили от межбанковской системы совершения платежей SWIFT. Однако пока не все, а только те, которые уже попали под международные санкции;
  • Google приостановил монетизацию российских государственных СМИ — им временно запрещается размещать рекламу;
  • Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России;
  • Также Еврокомиссия пообещала запретить транзакции с Центробанком России и ввести пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии;
  • Попавший под санкции Запада банк ВТБ объявил о рекордно высокой ставке на ипотеку — 15,3%. Срок действия кредитного решения по новым заявкам составляет 30 дней, рефинансирование текущих кредитов временно приостанавливается;
  • Россия и Украина встали на путь переговоров: делегации встретились в Гомеле (Белоруссия);
  • Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания «в особый режим боевого дежурства». Он также назвал санкции в отношении России нелегитимными и заявил, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания» в отношении России;
  • Минобороны впервые заявило о погибших среди российских военнослужащих.

Подробно — в этой онлайн-трансляции.

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