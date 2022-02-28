Главное о спецоперации на Украине. Хроника

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ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину, заявила глава Еврокомиссии.
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Министерство обороны России вечером 27 февраля впервые официально заявило о потерях среди российских военнослужащих: «R сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».
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Актуальная карта стран, запретивших перелеты в их воздушном пространстве, сейчас выглядит так.
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Мы продолжаем вести хронику событий, которые происходят на Украине. Коротко о том, что произошло в воскресенье, 27 февраля:
- в ночь на воскресенье появился новый пакет ограничений: российские банки отключили от межбанковской системы совершения платежей SWIFT. Однако пока не все, а только те, которые уже попали под международные санкции;
- с проблемами при оплате Apple Pay и Google Pay столкнулись жители разных регионов России — владельцы карт самых разных банков жаловались, что не проходит оплата;
- Google приостановил монетизацию российских государственных СМИ — им временно запрещается размещать рекламу;
- Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России;
- Также Еврокомиссия пообещала запретить транзакции с Центробанком России и ввести пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии;
- Попавший под санкции Запада банк ВТБ объявил о рекордно высокой ставке на ипотеку — 15,3%. Срок действия кредитного решения по новым заявкам составляет 30 дней, рефинансирование текущих кредитов временно приостанавливается;
- Россия и Украина встали на путь переговоров: делегации встретились в Гомеле (Белоруссия);
- Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания «в особый режим боевого дежурства». Он также назвал санкции в отношении России нелегитимными и заявил, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания» в отношении России;
- Минобороны впервые заявило о погибших среди российских военнослужащих.
Подробно — в этой онлайн-трансляции.
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