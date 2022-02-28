Главное о спецоперации на Украине. Хроника

Министерство обороны России вечером 27 февраля впервые официально заявило о потерях среди российских военнослужащих: «R сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».