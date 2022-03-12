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Можно ли сейчас получить «шенген»? И как вообще улететь в Европу? Отвечаем на эти и другие вопросы о поездке в ЕС

Куда всё еще можно подать документы на визу и как добраться до стран с закрытым воздухом

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В Италии больше нет карантина для туристов. C <nobr class="_">1 марта</nobr> 2022 года граждане РФ могут подать документы на шенгенскую визу

В Италии больше нет карантина для туристов. C 1 марта 2022 года граждане РФ могут подать документы на шенгенскую визу

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На спецоперацию России на Украине власти Европы отреагировали санкциями. В их числе закрытие воздушного пространства, ограничение финансовых операций, а также приостановка выдачи виз. Так, Чехия, Литва, Эстония и Латвия полностью ограничили выдачу виз россиянам. Ограничения в получении ВНЖ гражданам России ввели Греция и Португалия.

Однако шенгенские визы в паспортах (если они уже есть) никто аннулировать не собирается, и новую визу получить вполне возможно. Другое дело, что больше нет прямых перелетов — сперва европейские страны одна за другой закрыли небо для российских самолетов, а затем и многие авиакомпании РФ отказались практически от всех международных рейсов. Это сказалось и на стоимости билетов — маршрут с пересадками теперь обойдется в большое количество дензнаков: дешевле 30 тысяч рублей за один сегмент перелета на одного человека билеты мы не нашли.

Напомним, в список стран шенгенского соглашения входит 26 европейских государств. Внимание: информация действительна на день публикации. За уточнением информации рекомендуем обращаться в посольства, на официальные сайты и официальные визовые центры. Мы собрали список стран, куда пока можно получить шенгенскую визу.

Венгрия


Страна по-прежнему принимает российских туристов, однако с 4 марта прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Уфы, Самары был приостановлен. На сайте официального визового центра сказано, что во время приостановки приема документов в офисах VFS Global можно подавать документы на визу в Венгрию в Генеральном консульстве в Казани. Подача документов возможна только по предварительной записи в консульстве по телефону +7 919 641–00–41.

Улететь из Москвы в Будапешт можно авиакомпаниями Pegasus (с 13 по 27 марта отменила рейсы в Россию и обратно) и Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Еще один способ будет актуален для российских регионов: сперва добраться до казахстанского Нур-Султана, оттуда улететь Wizz Air в столицу Венгрии.

Добраться до Европы можно рейсами Turkish Airlines из Москвы или Санкт-Петербурга с пересадкой в Стамбуле

Добраться до Европы можно рейсами Turkish Airlines из Москвы или Санкт-Петербурга с пересадкой в Стамбуле

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Греция


По-прежнему работают визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. На официальном сайте визового центра сказано, что «с учетом нынешних обстоятельств все другие региональные визовые центры Греции в России будут закрыты до дальнейшего уведомления». Сейчас в Грецию можно улететь из Москвы в Афины с пересадкой в Дубае компанией Emirates. Также из Домодедово летает израильская El Al — до Салоников можно добраться со стыковкой в Тель-Авиве.

Италия


В Италии больше нет карантина для туристов. На сайте генерального консульства Италии в России есть информация о том, что с 1 марта 2022 года граждане РФ могут подать документы на туристическую визу. Стоимость консульского сбора составляет 80 евро. Въехать в Италию можно только по ПЦР-тесту (срок не более 72 часов) или экспресс-тесту (48 часов). Нужна будет анкета прибывающего и действующая виза. Также можно въехать по сертификату вакцинации зарубежными вакцинами, признанными ЕМА (российские в Италии не признаются). Добраться до Апеннинского полуострова можно через Стамбул, Белград, Дубай.

Сербия


Сюда попасть проще всего — виза для россиян в Сербию для поездки сроком не более 30 дней не нужна (страна не входит в Шенгенскую зону). Для въезда необходим ПЦР-тест не старше 48 часов с момента получения результатов. Добраться до Белграда можно авиакомпанией Air Serbia с пересадкой в Стамбуле. Нюанс: сайт перевозчика предупреждает о невозможности оплаты билетов картами из-за приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard в РФ. Авиакомпания предлагает альтернативные варианты продажи билетов — по телефону официального представителя, через e-mail или в авторизованных агентствах.

Сербия не входит в Шенгенскую зону, виза для россиян в эту страну не нужна (если поездка на 30 дней или меньше)

Сербия не входит в Шенгенскую зону, виза для россиян в эту страну не нужна (если поездка на 30 дней или меньше)

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Словения


Тоже принимает российских туристов, однако с 28 февраля к списку документов на получение шенгенской визы нужно приложить действительный билет авиаперевозчика, осуществляющего рейсы в Словению. Варианты перелета — через Стамбул (Turkish Airlines) и Белград (Air Serbia).

Франция


Россияне, привитые европейскими вакцинами, могут подать документы на получение «шенгена». В Париж сейчас гораздо больше вариантов перелета, чем в другие страны шенгенского соглашения: через Стамбул, Дубай, Доху, Белград.

Остальные страны Шенгенской зоны не принимают туристов, однако ряд государств можно посетить по другим основаниям — с подтверждением цели визита (например, навестить близких родственников).

Куда еще в Европу, кроме «шенгена»?


Болгария подойдет для тех, кому хочется в Европу и к братьям-славянам. Запаситесь деньгами для визового сбора — от 35 евро (при нынешнем курсе это существенные расходы) и терпением, и, возможно, весну вы будете встречать на популярных у россиян курортах. Добраться можно опять же через Стамбул (Turkish Airlines) и потом либо на автобусе, либо на самолете, Доху (Qatar Airways), Дубай (Wizz Air) и даже Каир (Balkan Holidays).

Добраться до Европы можно обходными путями — например, через Дубай, с помощью авиакомпании Emirates

Добраться до Европы можно обходными путями — например, через Дубай, с помощью авиакомпании Emirates

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Кипр — еще один любимый курорт у россиян. Увы, про получение провизы можно забыть, однако посетить остров всё же можно, получив визу в обычном порядке. Добраться можно через Белград (при наличии «шенгена»), Стамбул, Абу-Даби, Белград и Каир.

Великобритания, несмотря на введенные санкции, продолжает выдавать визы россиянам. По крайней мере, предупреждения об отказе в рассмотрении и выдаче на официальных сайтах нет. Добраться можно через Дубай (Emirates), Стамбул (Turkish Airlines), Абу-Даби (Etihad Airways), Доху (Qatar Airways) и Каир (Egypt Air).

Куда еще?

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Для россиян по-прежнему открыты Турция, Египет, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бразилия, Белоруссия, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Кыргызстан, Марокко, ОАЭ и Таиланд.

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