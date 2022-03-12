Можно ли сейчас получить «шенген»? И как вообще улететь в Европу? Отвечаем на эти и другие вопросы о поездке в ЕС

На спецоперацию России на Украине власти Европы отреагировали санкциями. В их числе закрытие воздушного пространства, ограничение финансовых операций, а также приостановка выдачи виз. Так, Чехия, Литва, Эстония и Латвия полностью ограничили выдачу виз россиянам. Ограничения в получении ВНЖ гражданам России ввели Греция и Португалия.



Однако шенгенские визы в паспортах (если они уже есть) никто аннулировать не собирается, и новую визу получить вполне возможно. Другое дело, что больше нет прямых перелетов — сперва европейские страны одна за другой закрыли небо для российских самолетов, а затем и многие авиакомпании РФ отказались практически от всех международных рейсов. Это сказалось и на стоимости билетов — маршрут с пересадками теперь обойдется в большое количество дензнаков: дешевле 30 тысяч рублей за один сегмент перелета на одного человека билеты мы не нашли.

