Потомок Сергея Есенина собрал необычную коллекцию валенок и построил для них дом в Новосибирске — как туда попасть

В музее можно купить не только валенки, но и множество интересных сувениров. На валенки цена разная. Детские — 1,5 тысячи рублей, взрослые — от 2,5 тысячи рублей.

Иван не признает синтетику и никогда не добавляет ее в свои изделия, как и серную кислоту.



— Синтетика не разогревает капилляры, как живая овечья шерсть. На крупных производствах никто не будет вам из натуральной шерсти делать детскую обувь. Просто себестоимость листа войлока натурального — 1500 рублей. А синтетики — 110 рублей за лист. Как производитель будет зарабатывать деньги? А внешне вы их не отличите. Мне иногда приходится брать шерсть и смотреть ее на разрыв, чтобы понять, шерсть это или синтетика. Сейчас до такой степени научились из нефти делать всё. И, к сожалению, с болью могу сказать, что все практически перешли на синтетику. Все крупные предприятия. Чем нам это грозит? На НГС у вас читал статистику, что у нас 40% людей сейчас умирают от болезней системы кровообращения. Еще 40–50 лет назад в Сибири поголовно от инсультов не умирали. Носили валенки, натуральные варежки, носки, платки пуховые. А сейчас у нас нефть. У меня волосы пошевеливаются, когда за день заходят десять-двадцать родителей молодых с ребятишками, и на детях синтетика. Ребята, минус давно на улице. Какая синтетика? А потом удивляемся, что ребенка отвели в садик, и он тут же заболел от другого. А мы что делаем для ребенка? Всё идет от ног. Надо, чтобы ноги в тепле были.