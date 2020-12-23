Потомок Сергея Есенина собрал необычную коллекцию валенок и построил для них дом в Новосибирске — как туда попасть

В Новосибирске открылся музей валенок
Иван Лапин — известный далеко за пределами Новосибирска пимокат. Он родился и вырос в Академгородке и долгое время успешно занимался торговлей, но 12 лет назад его бизнес зашел в тупик. У мужчины скопились многомиллионные долги, поэтому ему пришлось торговать на рынке фабричными валенками. Так он начал постепенно изучать пимокатное мастерство. Купил овец, построил хозяйство и этой осенью даже открыл собственный музей. Мы побывали в гостях у Ивана Лапина, посмотрели на 140-летние валенки, узнали об известных предках пимоката, а также почему он так скептически относится к тем, кто хочет побыстрее сбежать из страны.
Также мы подготовили для вас видео из музея и очень трогательный рассказ Ивана о себе и своем ремесле.
Музей истории сибирского валяния «Дом пимоката» открылся в ноябре на улице Иртышской. Небольшое одноэтажное здание в районе Нижней Ельцовки стоит почти у края дороги, и его трудно не заметить.
Пока внутри всё несколько сумбурно. Среди длинных полок с сотнями валенок теряются самые главные экспонаты. Старая шерстобитка, 140-летние валенки, деревянные колодки и другие интересные экземпляры. Внутри стоит легкий запах овечьей шерсти. Иван встречает нас, предлагает чай. От разнообразия валенок немного теряешься. Хочется посмотреть все — с вышивками, на меху, на подошве...
— В 32 года у меня наступил такой переломный момент в жизни, когда я решил, что нужно больше отдавать, чем брать. Купил билет на поезд в общий вагон до Омска. Взял с собой тетрадку, ручку, два пакетика чая. Поехал туда, потому что завел себя непонятно куда. Были огромные многомиллионные долги. Запутался, зарылся в кредитах, долговых обязательствах своих. Слава богу, сейчас я всем всё отдал. Семь лет у меня ушло, чтобы честно работать и расплатиться, — вспоминает Иван Лапин.
В Омске он исписал своими приоритетами и целями в жизни 18-листовую тетрадь.
— Ходил по городу целый день, думал над своей жизнью. Написал 10 причин, по которым мне надо рассчитаться со всеми. Написал, что будет в противном случае — 10 пунктов. Что я потеряю, если всё останется так же. Написал жизненные приоритеты свои, цели, ради чего я живу вообще. Что после меня останется. Составил четкий хороший план своей жизни. И вернулся сюда с твердым решением стать тем, кем я был всю жизнь.
— Не производство у меня, а ремесло. У нас есть ряд твердолобых, прямо сказать, индивидуумов, которые приходят и говорят: «Ты торгуешь, у тебя производство, промышленность». Я отвечаю: «Вы с чего взяли?» Я 80% времени провожу на ферме. Выращиваю корма, развожу овец, контролирую процесс ягнения, стрижки. А то, что вдруг получилось увлечься художественным ремеслом, так это на базе моего крестьянско-фермерского хозяйства. Я плачу налоги как фермер, занимаясь разведением овец и производством овечьей шерсти, — объясняет сибиряк. — Валенки — это то, в чем всю историю Руси, не 150–200 лет, зимой ходят наши русские люди. Для меня валяные изделия — это самореализация на пользу своей родины, своего рода, места, где ты живешь, и пример, которым ты показываешь людям, что можно из всего сделать занятие хорошее, душевное и интересное.
Иван уверен, что, отдавая себя ремеслу, человек обязательно получает отдачу:
— У меня была огромная мечта, чтобы у меня родился сын и чтобы мой дед с войны пришел. Он без вести пропал на фронте, — рассказывает Иван. — Два года назад у меня родился сын. А буквально на днях раздался звонок телефона. Поисковики нашли моего деда в лесах под Ленинградом, в валенках он погиб. Я 12 лет фронтовикам бесплатно раздаю валенки, ребятишкам, инвалидам. И тут у меня рождается сын и находят деда. О чем еще мечтать можно? Это работает. Надо отдавать больше. Результат не заставил себя ждать.
В музее можно купить не только валенки, но и множество интересных сувениров. На валенки цена разная. Детские — 1,5 тысячи рублей, взрослые — от 2,5 тысячи рублей.
Иван не признает синтетику и никогда не добавляет ее в свои изделия, как и серную кислоту.
— Синтетика не разогревает капилляры, как живая овечья шерсть. На крупных производствах никто не будет вам из натуральной шерсти делать детскую обувь. Просто себестоимость листа войлока натурального — 1500 рублей. А синтетики — 110 рублей за лист. Как производитель будет зарабатывать деньги? А внешне вы их не отличите. Мне иногда приходится брать шерсть и смотреть ее на разрыв, чтобы понять, шерсть это или синтетика. Сейчас до такой степени научились из нефти делать всё. И, к сожалению, с болью могу сказать, что все практически перешли на синтетику. Все крупные предприятия. Чем нам это грозит? На НГС у вас читал статистику, что у нас 40% людей сейчас умирают от болезней системы кровообращения. Еще 40–50 лет назад в Сибири поголовно от инсультов не умирали. Носили валенки, натуральные варежки, носки, платки пуховые. А сейчас у нас нефть. У меня волосы пошевеливаются, когда за день заходят десять-двадцать родителей молодых с ребятишками, и на детях синтетика. Ребята, минус давно на улице. Какая синтетика? А потом удивляемся, что ребенка отвели в садик, и он тут же заболел от другого. А мы что делаем для ребенка? Всё идет от ног. Надо, чтобы ноги в тепле были.
— Почему наши валенки делаются и подбираются по ноге? Потому что без химии. Что делает серная кислота? У хорошей шерсти от ствола чешуйки отходят, как в форме елки. И этими чешуйками она цепляется и притягивается друг к другу и сваливается хорошо. Когда шерсть не сильно хорошего качества, ее опускают в серную кислоту, которая обдирает структуру шерстинки. Разрушает верхнее строение. И когда возьмешь в руки валенки с серной кислотой, ты их почувствуешь по шерсти. Она уже не будет гладенькой, эластичной. Серная кислота уничтожает всё живое. Всю пользу уничтожает она. Шерсть становится неживой. Наша шерсть 5–7 лет живет. Она дышит. Там жизнь идет в каждой шерстинке. Раньше я часто людям на дом привозил валенки. И наблюдал всегда, как домашние животные не остаются равнодушными к ним. Они первыми их замечают. Собаки гавкать начинают, хвостиком вилять, рычать, лизать. Кошки сразу подходят. Животное не обманешь. Животное чувствует живой организм, реагирует на него и не может понять, что это. Шерсть сразу же начинает вступать в реакцию. Даже кошка когда ложится на валенки, шерсть начинает самосогреваться, создавать электростатическое природное поле.
Для того чтобы организовать музей, Ивану пришлось немало постараться. Но в законе нашли статью о выделении земельного участка под сохранение и развитие вымирающего промысла Сибири.
— Вымирает промысел? Это ничего не сказать. Он умер. Девять человек у нас катают руками на всю Сибирь. Для сравнения скажу, что в Чувашии катают не менее 30 тысяч человек. Но это далеко не те изделия, которые нужно носить в Сибири. И не все делают их достойного качества. Но всё же.
— Я понимаю, что от одного меня много не зависит, но делаю всё, чтобы приносить пользу своей родине и роду. Я здесь живу и чувствую себя свободно. Здесь могилы моих предков. Я знаю своих предков с 1820 года. Это Сергея Есенина ветка. Он двоюродный прадед мне. Горжусь, что я русский человек. Мне это важно. И уехать куда-то из России... К чему? Как-то быстро у нас всё в стране происходит. Стабильности нет. Но нужно уметь перестроиться, при этом сохранить ценности. А это род и своя земля. Вот и всё.
— Я считаю, что сейчас у молодежи вот это желание — скорей свалить отсюда — оно возникает из-за того, что мы перестали говорить о ценностях и давать пример своим детям, — считает Иван Лапин. — Плохо, когда в 18 лет не просыпается внутри ничего. Когда не чувствуешь тяги к своей родной земле. Не ходишь на могилы предков, не знаешь, как и кого звали. Я считаю, что это трагедия. Это больная душа просто. Надо, чтобы ребенок знал свой род. Если ты передаешь это детям в должном объеме, то желания встать на лыжи и куда-то свинтить из страны — его нет.
Новосибирцы любят говорить, что наш город сер и скучен, мол, даже туристов некуда сводить (почитайте пару высказываний от горожан). Иностранцы поддерживают эту риторику: даже Витя из Нигерии сказал, что Новосибирск — это деревня. Мы запустили опрос в инстаграме, чтобы узнать, куда бы жители Новосибирска сводили гостей города. Самые интересные, полезные, популярные и нетипичные ответы мы нанесли на карту. Посмотреть ее можно здесь.