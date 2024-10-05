Ольга Бузова беременна? Таролог раскрыла секреты личной жизни звезды

Таролог сделала прогноз по личной жизни певицы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Последние месяцы не стихают разговоры вокруг возможной беременности 38-летней Ольги Бузовой. Личная жизнь звезды всегда была объектом пристального внимания поклонников: развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, отношения с блогером Давой, участие в шоу «Замуж за Бузову» (16+), где Ольга искала себе избранника.

Но тут она сама стала подогревать слухи о скором пополнении неоднозначными ответами журналистам.

— Я влюблена, да, я счастлива, — сказала Бузова на неделе моды UF LAB в Екатеринбурге в августе 2024-го. — Самое главное, когда внутри живет что-то, — сказала певица, посмотрев на свой живот и погладив его. Через пару секунд Бузова сделала намек еще очевиднее. Она прямо спросила: — А как вы думаете, будет девочка или мальчик?

Пока общественность гадает правда это или очередной пиар ход, мы решили узнать, что по этому поводу говорят карты Таро. Есть ли у Бузовой молодой человек? Беременна ли звезда? И когда наконец Ольга найдет свою половинку и выйдет замуж? На все эти вопросы рассказала нашим коллегам из 76.RU таролог Елена Петрова.

Прогноз таролога Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Что с личной жизнью?

В последние месяцы Ольга Бузова зачастила с фотографиями в объятиях мужчины. Лицо избранника певица не показывает. Да и в открытую не подтверждает, что находится в отношениях. Спросили, что по этому поводу думают карты Таро.

— Выпал Король кубков — это зарождающиеся отношения. Фигурные карты всегда говорят о наличии в раскладе другого человека, — объяснила таролог Елена Петрова. — Возможно, есть человек, который флиртует, кому она симпатизирует.

Однако как объяснила таролог, это не значит, что Бузова сейчас в отношениях.

— Восьмерка жезлов — карта активного движения, активного стремления, поэтому она делает всё, чтобы флирт перерос в отношения, — отметила эксперт.

А когда дети?

Карты Таро рассказали, когда у Бузовой будут дети Источник: buzova86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Судя по картам Таро, Ольга Бузова сейчас не беременна. Более того, по словам эксперта, певица сейчас не хочет малыша.

— Семерка жезлов — карта активной защиты. Здесь она говорит что Ольга на данный момент делает всё, чтобы этого не наступило. Несмотря на то, что, возможно, это может расходиться с ее словами, но она активно защищается от этого процесса, — рассказала таролог Елена Петрова.

Но рано отчаиваться. У Бузовой исполнится мечта ее жизни — она родит ребенка. Но это будет нескоро.

— В течение пяти лет вряд ли. Свои дети у нее будут, но позже. Скорее всего, это будет поздний ребенок, — отметила таролог.

Судя по прогнозу карт Таро, у певицы будет крепкая семья. Она выйдет замуж. Это лишь дело времени.