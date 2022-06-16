Причудливые дома купцов и каменная лестница на горе — что еще в топе самых интересных мест городов по Чуйскому тракту
Если галопам по Европам, то на посещение достопримечательностей Бийска и Горно-Алтайска хватит одного дня
Путешествие на Алтай — это не только горы, палатки и живописные озера. Любителям городов с набережными, парками и уютными кафе можно заглянуть в Бийск и Горно-Алтайск. Два города находятся на расстоянии 80 километров друг от друга. Бийск в Алтайском крае — город с 300-летней историей: памятник основателю — Петру I, памятник Нулевому километру — месту, где исторически начинался Чуйский тракт; старинные усадьбы и дома купцов, а также набережная через реку Бия. Горно-Алтайск находится у подножья реки Туу-Кайа, куда можно забраться по каменной лестнице и отдохнуть у настоящего родника посреди аллеи. В этом году исполнилось 100 лет Чуйскому тракту — дороге, которая проходит через три региона к границе с Монголией. В очередной серии публикаций, посвященных этой дате, мы решили показать, как выглядят города, которые мы проезжаем во время путешествий по Алтаю.
Поездка из Новосибирска в Горный Алтай на машине занимает почти весь день. Конечно, смотря с какой скоростью и на какой машине передвигаться, но в любом случае мы делаем остановки, чтобы отдохнуть и перекусить. Обычно все торопятся быстрее достичь намеченной точки, но если есть силы и время, можно разнообразить путешествие и заглянуть в города по Чуйскому тракту. Не проскочить мимо, дав поверхностную оценку по типичным многоэтажкам или автозаправочным станциям, а чуть-чуть погрузиться в атмосферу. Например, Бийска — города, который чуть младше Санкт-Петербурга.
Памятник Нулевому километру Чуйского тракта вместе с Музеем Чуйского тракта вряд ли останутся незамеченными. Исторически здесь начинался Чуйский тракт, которому в этом году исполнилось 100 лет. Памятник — не просто огромная подкова, подойдите поближе и вы заметите высеченные фигурки, отражающие историю дороги: гужевые повозки, верблюды, грузовые машины.
Подробную историю строительства Чуйского тракта расскажет музей, посвященный легендарной дороге. Здание, в котором находится Музей Чуйского тракта, — визитная карточка Бийска, символ города. Каменный особняк купца Варвинского — сам по себе музей. Здание построено в 1911 году. Хозяйкой усадьбы была Варвинская Анна Дмитриевна, жена Онгудайского предпринимателя, владельца транспортной компании — Григория Варвинского.
С 1913 по 1917 годы все здания усадьбы использовались в качестве доходных домов. В 1919-м здесь размещалась военная комендатура, а через год в нем уже был детский дом
Тот факт, что вы стоите на Чуйском тракте или в его окрестностях, турист не забудет — это название встречается в разных интерпретациях. От магазинов «Чуйский» до столовой «М52» (формальное название дороги Р-256 «Чуйский тракт» — Федера́льная автомоби́льная доро́га Р-256 «Чу́йский тракт»).
На теме Чуйского тракта достопримечательности не заканчиваются. Даже если у вас совсем мало времени, просто прогуляйтесь по улице Советской, которая ведет к городскому скверу имени Гаркавого в Старом центре, где установлен памятник Петру I.
Торговый дом Гилёва — здание, построенное в середине XIX века. Интересно, что в одном и том же здании находятся городская прокуратура и кафе «Рандеву», открытое каждый день с 11 утра до 2 ночи.
В том же здании жил русский ученый путешественник Григорий Потанин, здесь проводили литературные вечера, в которых, кстати, участвовал инженер Чуйского тракта, писатель Вячеслав Шишков.
После погружения в историческую атмосферу города можно прогуляться по набережной реки Бии, рядом с которой, в Парке Победы, устроили настоящую выставку танков. Где интереснее и захочется погулять подольше — уже дело вкуса.
Расстояние от Бийска до Горно-Алтайска — чуть больше 80 километров. По пути можно заехать в село Сростки — родину писателя Василия Шукшина. Огромный памятник писателю и смотровая площадка — здесь проводят литературные чтения, на которые приезжают писатели со всей страны.
Население Горно-Алтайска в три раза меньше, чем в Бийске, но город не выглядит маленьким — возможно, дело в горах, которые сразу же как-то поднимают его в глазах туриста. Все-таки столица Горного Алтая, да и вообще единственный город в республике.
Хорошие дороги, аккуратные здания и много зелени. С горы Туу-Кайа (в некоторых путеводителях ее называют гора Тугая) Горно-Алтайск выглядит как на ладони. Подняться можно на машине, но на ней же придется спускаться.
Если есть силы и время, лучше идти пешком — тишина, просторы, завораживающие яркие лилии. Многие используют гору как фитнес-центр — по пути встречались немного уставшие, но целеустремленные люди в спортивной одежде и с бутылкой воды.
Подниматься не так сложно, как кажется, во всяком случае до середины горы, так как туда ведет каменная лестница и даже есть перила и десятки лавочек, так что можно выбрать свою дистанцию. Верхняя половина горы сложнее, встречаются участки почти вертикальные — если пойдет дождь, возможно, придется цепляться руками.
Спустились с горы, идем по городу — на аллее центрального парка, возле здания городской администрации самый настоящий родник. Это не просто вода, льющаяся по камушкам. По двум сторонам источника стоят скульптуры персонажей алтайского эпоса и, неожиданно, русской сказки про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Похоже, никого не смущает присутствие персонажей известной сказки, где Иванушка хлебнул водицы и стал козленочком, потому что к источнику подбегают попить набегавшиеся мальчишки и выстраиваются очереди желающих набрать родниковой воды в пластиковую тару.
По словам местных жителей, одна из самых популярных локаций в городе — Сквер Семьи, который некоторые называют Сквером Любви или Сквером влюбленных — всё же одна тематика.
То ли из-за гор, а может быть, колоритных местных жителей или красивых вечерних фонарей, в которые погружаются старинные здания (история города началась в XIX веке с небольшого поселения телеутов), город выглядит чуть-чуть похожим на заграницу. Во всяком случае — для неискушенных сибиряков, живущих на равнине.
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