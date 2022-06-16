Причудливые дома купцов и каменная лестница на горе — что еще в топе самых интересных мест городов по Чуйскому тракту

Путешествие на Алтай — это не только горы, палатки и живописные озера. Любителям городов с набережными, парками и уютными кафе можно заглянуть в Бийск и Горно-Алтайск. Два города находятся на расстоянии 80 километров друг от друга. Бийск в Алтайском крае — город с 300-летней историей: памятник основателю — Петру I, памятник Нулевому километру — месту, где исторически начинался Чуйский тракт; старинные усадьбы и дома купцов, а также набережная через реку Бия. Горно-Алтайск находится у подножья реки Туу-Кайа, куда можно забраться по каменной лестнице и отдохнуть у настоящего родника посреди аллеи. В этом году исполнилось 100 лет Чуйскому тракту — дороге, которая проходит через три региона к границе с Монголией. В очередной серии публикаций, посвященных этой дате, мы решили показать, как выглядят города, которые мы проезжаем во время путешествий по Алтаю.