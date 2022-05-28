Бассейны и озера: где и за сколько можно искупаться на Горном Алтае этим летом — обзор НГС
Катунь — не вариант
За последние годы Горный Алтай стал местом притяжения туристов со всей страны. Люди едут в горы сменить обстановку, насладиться природой, в конце концов почувствовать, каким бывает лето без комаров и мошек. Единственный минус — небольшой выбор мест для купания. Катунь здесь — не вариант, так же как холодные горные озера, поэтому остаются бассейны на базах и несколько пляжей у искусственных водоемов. Где все-таки можно искупаться на Горном Алтае — в материале НГС.
Шезлонг и лимонад
Да, Алтай — не морское побережье с кафе у причалов и золотым песком, омываемым изумрудной водой. Здесь другой отдых, хотя в июле Алтае сибирское солнце палит так, что в какой-то момент хочется нырнуть хоть куда. Катунь на эту роль не сгодится, но за несколько лет сложилась альтернатива — туротрасль приросла искусственными водоемами и оборудованными пляжами с шезлонгами, зонтиками и платным входом.
«Бирюзовая Катунь» — пляж на берегу искусственного пресноводного озера в районе Чемала. Озеро большое и довольно глубокое (максимальная глубина — около 5 метров). Здесь есть все атрибуты цивильного пляжного отдыха: шезлонги, зонты, катамараны и спортивные площадки. На территории зоны отдыха полно кафе и детских развлечений.
Вода здесь вряд ли прогреется до уровня «парное молоко» — туристы говорят, что в июле температура воды не выше
«Рублевка» — пляж с названием элитного московского жилого района находится в районе поселка Элекмонар. Зона отдыха — искусственный водоем
У большинства бассейнов сезон начинается в июне. Комплекс ChemalStory в Чемале планирует начать сезон в середине первого летнего месяца. С ценами они пока не определились (в администрации сказали, что билет будет стоить примерно 1500 рублей).
Главные минусы, судя по отзывам посетителей, — не всегда теплая вода и невозможность пронести еду: даже яблоко не разрешили взять ребенку, написала отзыв одна из посетительниц. На территории комплекса есть кафе, но там дорого (в отзывах рассказали страшную историю о покупке сосиски в тесте за 250 рублей) и часто нет того, что прописано в меню. Железный плюс — красивейшие горы Алтая и огромный бассейн с чистой водой, удобные шезлонги, сауна и детские развлечения.
Комплекс бассейнов «АлтАйская Ревьера» находится рядом с озером Ая. Площадь бассейнов — 3400 квадратных метров. Комплекс бассейнов «АлтАйская Ривьера» располагается в поселке Катунь на улице Нагорная, в трехстах метрах от озера Ая.
Работает с 9 до 9 и в будни, и в выходные. В администрации комплекса сообщили, что официальное открытие сезона состоится 10 июня, но комплекс будет работать уже с
Озера
Озеро Ая называют одним из самых попсовых мест отдыха на Алтае. Тем не менее это настоящее пресноводное озеро в
Озеро Манжерок — на правом берегу Катуни, в двух километрах от села Манжерок. Несколько лет назад озеро почистили и территорию рядом с водоемом облагородили: поставили туалеты, кабинки для переодевания. Так что теперь это не дикий водоем с кувшинками, а центр водных развлечений: с детскими аттракционами и катамаранами. Правда, по словам туристов, вместо песка мелкая галька. Въезд на парковку платный. За отдельную плату на территории пляжа можно поставить свою палатку.