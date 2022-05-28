Бассейны и озера: где и за сколько можно искупаться на Горном Алтае этим летом — обзор НГС

Шезлонг и лимонад

Да, Алтай — не морское побережье с кафе у причалов и золотым песком, омываемым изумрудной водой. Здесь другой отдых, хотя в июле Алтае сибирское солнце палит так, что в какой-то момент хочется нырнуть хоть куда. Катунь на эту роль не сгодится, но за несколько лет сложилась альтернатива — туротрасль приросла искусственными водоемами и оборудованными пляжами с шезлонгами, зонтиками и платным входом.