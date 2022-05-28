СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 66.40
eur 69.44
Тема дняНемировича-Данченко отремонтируют раньше срока
Все новости
Все новости
Где отдохнуть: обзор местОбзор

Бассейны и озера: где и за сколько можно искупаться на Горном Алтае этим летом — обзор НГС

Катунь — не вариант

483
Курорт «Рублевка» открылся в 2014 году

Курорт «Рублевка» открылся в 2014 году

Поделиться

За последние годы Горный Алтай стал местом притяжения туристов со всей страны. Люди едут в горы сменить обстановку, насладиться природой, в конце концов почувствовать, каким бывает лето без комаров и мошек. Единственный минус — небольшой выбор мест для купания. Катунь здесь — не вариант, так же как холодные горные озера, поэтому остаются бассейны на базах и несколько пляжей у искусственных водоемов. Где все-таки можно искупаться на Горном Алтае — в материале НГС.

Шезлонг и лимонад


Да, Алтай — не морское побережье с кафе у причалов и золотым песком, омываемым изумрудной водой. Здесь другой отдых, хотя в июле Алтае сибирское солнце палит так, что в какой-то момент хочется нырнуть хоть куда. Катунь на эту роль не сгодится, но за несколько лет сложилась альтернатива — туротрасль приросла искусственными водоемами и оборудованными пляжами с шезлонгами, зонтиками и платным входом.

Пляж «Бирюзовая Катунь» откроется с 5 июня

Пляж «Бирюзовая Катунь» откроется с 5 июня

Поделиться

«Бирюзовая Катунь» — пляж на берегу искусственного пресноводного озера в районе Чемала. Озеро большое и довольно глубокое (максимальная глубина — около 5 метров). Здесь есть все атрибуты цивильного пляжного отдыха: шезлонги, зонты, катамараны и спортивные площадки. На территории зоны отдыха полно кафе и детских развлечений.

Вода здесь вряд ли прогреется до уровня «парное молоко» — туристы говорят, что в июле температура воды не выше +23 градусов. Пляж работает с июня по сентябрь, с 10 утра до 20 вечера. В этом году, как уточнили в администрации, открытие сезона планируется 5 июня. Вход стоит 500 рублей, но дети ростом до 120 сантиметров проходят на пляж бесплатно. Имейте в виду, что с животными на территорию пляжа не пустят.

Комплекс построен вокруг искусственного озера

Комплекс построен вокруг искусственного озера

Поделиться

«Рублевка» — пляж с названием элитного московского жилого района находится в районе поселка Элекмонар. Зона отдыха — искусственный водоем 300 на 50 метров, глубиной около 3 метров. Инфраструктура традиционная: шезлонги, зонтики, кафе и развлечения. Есть детский бассейн. Пляж работает с 10:00 до 20:00. Входной билет на день стоит 700 рублей, дети до 6 лет — 400, малыши до 3 лет — бесплатно. Плюс в том, что водоем с подогревом, поэтому вода будет комфортной температуры — по крайней мере, это обещают на сайте «Рублевки», есть сауна с панорамными видами.

Развлекательные зоны построены в расчете на посетителей разных возрастов

Развлекательные зоны построены в расчете на посетителей разных возрастов

Поделиться

У большинства бассейнов сезон начинается в июне. Комплекс ChemalStory в Чемале планирует начать сезон в середине первого летнего месяца. С ценами они пока не определились (в администрации сказали, что билет будет стоить примерно 1500 рублей).

Главные минусы, судя по отзывам посетителей, — не всегда теплая вода и невозможность пронести еду: даже яблоко не разрешили взять ребенку, написала отзыв одна из посетительниц. На территории комплекса есть кафе, но там дорого (в отзывах рассказали страшную историю о покупке сосиски в тесте за 250 рублей) и часто нет того, что прописано в меню. Железный плюс — красивейшие горы Алтая и огромный бассейн с чистой водой, удобные шезлонги, сауна и детские развлечения.

На территории комплекса три бассейна

На территории комплекса три бассейна

Поделиться

Комплекс бассейнов «АлтАйская Ревьера» находится рядом с озером Ая. Площадь бассейнов — 3400 квадратных метров. Комплекс бассейнов «АлтАйская Ривьера» располагается в поселке Катунь на улице Нагорная, в трехстах метрах от озера Ая.

Работает с 9 до 9 и в будни, и в выходные. В администрации комплекса сообщили, что официальное открытие сезона состоится 10 июня, но комплекс будет работать уже с 3-го. Вход для взрослых — 1200 рублей, для детей — 700. В выходные для взрослых 1500 рублей, для детей — 800. На территории комплекса есть баня, но ее нужно заказывать заранее, она стоит 3500 рублей в час.

Озера

СЮЖЕТ

Где отдохнуть: обзор местГде отдохнуть: обзор мест

Озеро Ая называют одним из самых попсовых мест отдыха на Алтае. Тем не менее это настоящее пресноводное озеро в 17 километрах к югу от села Майма. Его еще называют лунным, так как Ай в переводе с тюркского — луна. Когда-то подход к озеру был свободным, сейчас, по словам туристов, стоят заборы и попасть на озеро с разных сторон можно только через гостиничные комплексы, заплатив за вход, или идти по узкой замусоренной дорожке через лес.

Озеро Манжерок — на правом берегу Катуни, в двух километрах от села Манжерок. Несколько лет назад озеро почистили и территорию рядом с водоемом облагородили: поставили туалеты, кабинки для переодевания. Так что теперь это не дикий водоем с кувшинками, а центр водных развлечений: с детскими аттракционами и катамаранами. Правда, по словам туристов, вместо песка мелкая галька. Въезд на парковку платный. За отдельную плату на территории пляжа можно поставить свою палатку.

В Новосибирске в этом году откроют шесть пляжей. Если все же хочется поехать на настоящее море, почитайте путевые заметки туристов, оказавшихся в Крыму.

По теме

Горный Алтайбассейн
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2