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Развлечения Планы на выходные обзор Мрачная русская сказка и прохлада в лесу. Едем к новосибирским водопадам — легкий маршрут для любителей отдыха у воды

Мрачная русская сказка и прохлада в лесу. Едем к новосибирским водопадам — легкий маршрут для любителей отдыха у воды

Разглядывать водопады лучше всего весной, когда у струй воды мощный напор

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Водопады нашлись в трех районах области

Весной прошлого года мы объехали четыре водопада недалеко от Новосибирска. Это и популярные места вроде Беловского, и водопады, скрывающиеся в лесной глуши. Если вы сторонник мнения, что Новосибирская область с ее равнинным рельефом небогата на природные красоты вроде водопадов, этот маршрут от НГС — для вас. Мы повторяем публикацию, чтобы вам было чем заняться на длинных майских праздниках. Смотрите, что можно увидеть за день в трех районах области — Искитимском, Маслянинском и Черепановском.

Первый пункт нашего путешествия в Искитимском районе — это Беловский водопад, который однозначно пользуется популярностью у отдыхающих. Причем настолько, что сельские дети на остановочном павильоне начертили карту, хотя, признаемся честно, добраться и без нее не составит труда. Путь к водопаду лежит через пыльный поселок Линево, где по соседству ведется добыча угля, и через большое село Белово, которое в этом году отпразднует 280 лет.

Сельская картина Белово вскоре сменяется другими видами
Например, вот такими — прямо перед вами река Выдриха

От Белово до водопада примерно 3 километра пути — по проселочной дороге, мимо котлована, построенного в 80-е годы работниками совхоза «Советская Сибирь». Теперь котлована и не видать, поскольку одна из его стенок сдалась под напором Выдрихи — так и появился Беловский водопад. Содержание этого места взял на себя «Сибантрацит», который занимается разработкой угольных карьеров в этом районе. И это тоже важный момент: уголь здесь повсюду, поэтому, отдыхая у воды, сложно не замечать черноту карьеров и постоянный грохот тяжелой техники.

К водопаду придется ехать через деревню, мимо угольных карьеров
Вода и уголь — вот что вам предстоит увидеть, если вы приедете в село Белово

По мнению команды НГС, Беловский водопад получает 6 баллов из 10. Из приятного — удобная дорога и действительно впечатляющий водопад (высота падения струй — 5 метров), а вот грохот техники, соседство с разработкой и мусор, который не убирают за собой туристы, могут ваш отдых несколько омрачить.

Из Искитимского района отправляемся в село Медведское Черепановского района (на картах можно встретить и прежнее его название — Медведск), где расположен самый необычный водопад обзора — Стеклянный. Здесь стоит гидросооружение, которое во времена СССР помогало перекачивать воду из соседнего озера. Оно, кстати, тоже искусственное и появилось когда-то для орошения полей. Сегодня оно любимо рыбаками — половить карпа в этом месте приезжают и из города (до него 100 километров).

Строго говоря, Стеклянный водопад — это не водопад вовсе, а гидросооружение
Водопад в селе Медведское — это четыре чаши, по которым струится вода из соседнего озера. Как и водится, весной поток воды самый сильный, поэтому водяное стекло (отсюда и название места) в это время года толстое

В этом месте просто приятно находиться — рядом озеро с рыбой, лес (его тоже высаживали в советские времена) и удобная площадка, чтобы оставить машину и посидеть у воды.

Отдых с видом на смешанный лес
Здесь можно не только сделать впечатляющие снимки водопада, но и порыбачить

НГС оценил необычный Стеклянный водопад на 7 баллов из 10. В Медведском можно отдохнуть с удочкой на озере, погулять по смешанному лесу, сходить в местный музей или храм, а также пройти по трубам и заглянуть буквально внутрь водопада. Неприятно будет разве что подъезжать к озеру — возле него образовалась свалка, до которой будто никому нет дела.

Самый труднодоступный, но однозначно самый впечатляющий водопад мы встретили в Маслянинском районе, рядом с деревней Прямское. Это крошечный населенный пункт, который вот-вот может исчезнуть: школы здесь давно нет, дома постепенно пустеют, а люди уезжают в города и сёла покрупнее. Проезжать предстоит мимо разрушенных домов некогда большого села. Эти места выглядят несколько депрессивно, но отчего-то манят, и кажется, будто попал в мрачную русскую сказку.

Жизнь в деревне еле теплится
А вот то, ради чего стоит сюда ехать, — запруда на реке Прямая и клокочущий водопад

Путь предстоит не всегда приятный — вначале вас ждет гравийка, а от последних домиков до самого водопада предстоит ехать по просеке в лесу. Но это того точно стоит, и открывающийся со скал вид наверняка вызовет у вас чувство восторга.

Самый впечатляющий водопад из обзора скрывается в редком лесу
Говорят, за струями воды скрывается пещера

Как и с остальными водопадами нашего обзора, этот появился из утилитарных соображений — узенькую реку Прямая запрудили для водопоя скота, а уже после появления запруды возник водопад. Смотрится он настолько органично, что его легко посчитать чудом природы — вода стекает по скальным породам и с ревом устремляется вниз, с высоты 6 метров.

Прямской водопад идеален для отдыха вдали от цивилизации, поскольку не пользуется большой популярностью, а значит здесь вы, скорее всего, окажитесь одни. За это мы ставим ему 9 баллов из 10 (один балл сняли за сложность дороги).

Конечная точка нашего маршрута — Бурановский водопад. Это снова Черепановский район и примерно 140 километров от города.

Так выглядит постепенно умирающее село Бураново
Здесь всё еще разводят лошадей, хотя, как признаются бурановцы, это не идет ни в какое сравнение с тем, что было во времена существования совхоза

Водопад в этом месте появился после установки плотины. Но поток воды был настолько сильный, что за плотину опасались, а потому сделали водоотвод. Тогда, 30 лет назад, в Бураново съезжались работники Бердского электромеханического завода в лагерь «Ермак». Теперь же об этом ничего не напоминает — туристов встретит пруд, где рыбаки ловят карасей и карпов, остатки плотины и впечатляющий каскадный водопад высотой семь метров.

Самая дальняя точка маршрута — Бурановский водопад в двух часах езды от города
2 часа пути — и водопад ваш

НГС ставит Бурановскому водопаду 8 баллов из 10 — нам понравились чистота этих мест, уединенность и сам водопад.

Если по области путешествовать не хочется, можно попробовать уехать в соседние города — поездка может обойтись в 10 тысяч рублей. Вот топ-5 направлений для отдыха.

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Водопады Новосибирской области Водопады Майские выходные Путешествие
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