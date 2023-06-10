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Место, где живет кикимора. Как в Новосибирской области появился сказочный водопад — показываем маршрут выходного дня

Водопад скрывается в глуши: нужно преодолеть полузаброшенную деревню и лес

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До Прямского водопада сложно добираться, но красота этих мест очаровывает. И скорее всего, здесь вы окажетесь одни — толп туристов в деревне не бывает

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Побывав у двух наиболее известных водопадов Новосибирской области, мы отправляемся в Маслянинский район. Там располагается Прямской водопад, до которого не так-то просто добраться. Зато после лесной чащи и скал (будьте осторожны при спуске) вас ждет зрелище, от которого будет захватывать дух. Рассказываем, как добраться до труднодоступного места и почему сюда стоит ехать.

Деревня Прямское настолько крошечная, что на карте ее так просто не найти. Ориентироваться нужно на дорогу, ведущую от Черепаново к Маслянино, — именно здесь, в 25 километрах от райцентра, еще в прошлом веке появился Прямской водопад.

В деревне Прямское, которую нужно миновать, чтобы попасть к водопаду, осталось мало жилых дворов

В деревне Прямское, которую нужно миновать, чтобы попасть к водопаду, осталось мало жилых дворов

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Опустевшие дома с заколоченными окнами вызывают ассоциации с мрачной русской сказкой

Опустевшие дома с заколоченными окнами вызывают ассоциации с мрачной русской сказкой

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Вообще, Маслянинский район богат на водопады, но если к Суенгинскому ездят много и часто, то Прямской будто бы не так популярен. Оно и понятно: пробираться к нему придется в прямом смысле по бездорожью, через лесную чащу, а затем еще карабкаться по скалам (это если хочется взглянуть на водопад с парадной стороны).

— Да нет, не ездит почти никто. Раньше, бывало, молодежь приезжала, но сейчас никого не осталось, — объясняет глава Пеньковского сельсовета Геннадий Черний.

На весь сельсовет чуть больше 1300 жителей, в деревне Прямское, потерявшей статус села, 80 дворов, но жилых — примерно половина. Есть старенький клуб, а школы давно нет, поэтому детей возят в село Пеньково. Хотя и детей тут практически нет — остались старики, потомки переселенцев из Черниговской губернии.

Некоторые приезжают в Прямское как на дачу — только на летний период

Некоторые приезжают в Прямское как на дачу — только на летний период

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Отдыхающих в этих местах немного

Отдыхающих в этих местах немного

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— Да, жителей всё меньше и меньше становится, — говорит Елена, бывший почтальон, которую мы встретили на огороде. — Я раньше, когда на почте работала, точно знала, сколько у нас тут живет людей. Сейчас нет, не знаю, но по ощущениям очень мало, практически никого не осталось. Некоторые приезжают только летом, как на дачу. Но таких единицы.

Она не местная, приехала в Прямское вслед за мужем и живет здесь уже 35 лет:

— У меня муж коренной, его не выманить отсюда. Раз он здесь, значит и я здесь буду. Всё-таки прикипела уже к этим местам.

Елена из тех, кто живет в Прямском постоянно

Елена из тех, кто живет в Прямском постоянно

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Прямское с каждым годом теряет жителей, и это заметно по опустевшим домам вдоль дороги, которая ведет к водопаду. В деревне буквально одна улица, она упирается в опушку леса, там, где есть накатанная дорога, с которой вряд ли справится машина с низкой посадкой.

— Я сама уже давно не была на водопаде. Когда дети из города приезжают, бывает, ездят, но не то, что раньше. Когда они были маленькие, я их сама туда водила. Теперь они меня возят на водопад, — смеется Елена.

— А еще там кикимора живет! — добавляет ее внучка Оля, приехавшая из Новосибирска в гости.

В лесу есть накатанная дорога, но машину, так или иначе, придется оставлять на опушке — ближе к водопаду на ней просто не добраться

В лесу есть накатанная дорога, но машину, так или иначе, придется оставлять на опушке — ближе к водопаду на ней просто не добраться

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Можно ориентироваться на шум воды

Можно ориентироваться на шум воды

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Байка про кикимору появилась неслучайно, ее порой рассказывают детям, чтобы те не ходили одни к водопаду и запруде, появившейся после разлива реки Прямой. Но они и не горят желанием отправляться в смешанный лесок, куда подступает мрачной стеной Салаирский кряж. Возле водопада крутые скалы, но очень красивый вид, ради которого и стоит преодолевать все препятствия на дороге: видны гладь разлившейся речки и домики деревни, которая скоро может исчезнуть.

Когда-то запруда появилась исключительно в сельскохозяйственных целях

Когда-то запруда появилась исключительно в сельскохозяйственных целях

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Сегодня отсюда открывается отличный вид

Сегодня отсюда открывается отличный вид

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Как вспоминает Геннадий Черний, и водопад, и запруда появились еще в советские годы:

— Ой-ой-ой, я еще не родился, а всё это уже было. Мне уже 60 лет, значит водопад еще старше. Делалось всё для водопоя скота, там раньше ферма стояла: и свинокомплекс стоял, и коровник был. Для того чтобы скотину поить, нужна была такая запруда. В реке-то не напоишь, она тоненькая, буквально ручеек. Думаю, это было начало брежневских или хрущевских времен. Тогда система такая была — создание искусственных водоемов. Запрудили ручеек, он набрался — и вот он, водопой.

Не каждый отважится спуститься по скалам

Не каждый отважится спуститься по скалам

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Зато если спуститься и обойти, открывается лучший вид на струи воды, несущиеся с высоты 6 метров

Зато если спуститься и обойти, открывается лучший вид на струи воды, несущиеся с высоты 6 метров

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Об искусственной природе водопада так сразу и не догадаешься — уж очень органично смотрится запруда и несущаяся сквозь скалы вода. Высота водопада — 6 метров, и только самые смелые могут отважиться спуститься по скалам вниз, а затем пройти в небольшую пещеру под струями воды. Раньше, по воспоминаниям Елены, напор воды был мощнее и «объемнее» — отдыхать туда приезжали из разных регионов, сейчас в основном приезжают бывшие местные, которые оставили деревню и устремились в города и поселки покрупнее. К Прямскому водопаду, считает она, люди приезжают из-за ностальгии и удивительной природы. А еще возле водопада не бывает толп туристов, и это особенно нравится тем, кто любит тихий отдых.

На запруду порой приходят порыбачить. Но нам не встретилось ни единой живой души

На запруду порой приходят порыбачить. Но нам не встретилось ни единой живой души

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Нередко возле запруды можно встретить рыбаков, которые ловят карпа и карася. Сами же мы оказались у Прямского водопада в одиночестве: оставили машину в лесу и прошли около 500–600 метров пешком к наивысшей точке, откуда и открывается лучший вид.

Под струями воды, как рассказывают местные, скрывается небольшая пещера

Под струями воды, как рассказывают местные, скрывается небольшая пещера

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— Жалко, конечно, что никого почти не осталось. Деревня хорошая, но разрухи много. Мы и водопровод стараемся делать новый, и уличное освещение старенькое заменим, и даже заявку на оптоволокно подали, вроде бы должны 20 дворов подключить. Всё, чтобы остановить этот процесс. Но молодежь вряд ли приедет, а у пожилых уже сил нет даже скотину держать. Вот оно — естественное вымирание маленьких сёл, — рассуждает глава сельсовета. — Хотя у нас уже, наверное, следующим летом, как оптоволокно проведут, можно будет отдыхать тем, у кого удаленная работа. Не на Кипр ездить, а к нам, на природу. Почему нет?

Глава сельсовета надеется, что импульс крошечной деревне придадут устройство нового водопровода и оптоволокно — оно должно появиться в домах Прямского в следующем году

Глава сельсовета надеется, что импульс крошечной деревне придадут устройство нового водопровода и оптоволокно — оно должно появиться в домах Прямского в следующем году

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Недавно мы побывали возле Стеклянного водопада. Вот история о том, как появилось это необычное гидросооружение.

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