Место, где живет кикимора. Как в Новосибирской области появился сказочный водопад — показываем маршрут выходного дня

— Да нет, не ездит почти никто. Раньше, бывало, молодежь приезжала, но сейчас никого не осталось, — объясняет глава Пеньковского сельсовета Геннадий Черний.



На весь сельсовет чуть больше 1300 жителей, в деревне Прямское, потерявшей статус села, 80 дворов, но жилых — примерно половина. Есть старенький клуб, а школы давно нет, поэтому детей возят в село Пеньково. Хотя и детей тут практически нет — остались старики, потомки переселенцев из Черниговской губернии.

