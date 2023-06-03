Вода как стекло. Едем к самому необычному водопаду — здесь ходят медведи, есть озеро-блюдце и маленький храм

Тур по водопадам продолжается во второй точке нашего маршрута — из села Белово мы едем в Медведское. Именно здесь, в 35 километрах от Беловского водопада, про который мы не так давно рассказывали, расположено удивительное гидросооружение. Да, строго говоря, Медведский — не совсем водопад, но стеклянная завеса из струй воды, несущихся с высоты 5 метров, выглядит уж очень завораживающе. Вот и корреспонденты НГС решили своими глазами взглянуть на место, куда приезжают туристы, рыбаки и даже захаживают медведи.
Раз уж НГС взял курс на водопады Новосибирской области, то было бы неправильным проехать мимо села Медведское, где расположен удивительный Стеклянный водопад. Хотя некоторые путешественники от его посещения отказываются, мол, не хватает вау-эффекта, ради которого бы стоило преодолеть больше 100 километров (если ехать из Новосибирска). С этим сложно спорить, поскольку вкусовые предпочтения у всех индивидуальные, но, если вы добрались до Беловского водопада, не поленитесь проехать еще примерно 35 километров в Листвянском направлении — и вот Стеклянный водопад перед вами. Здесь можно погулять по лесу, порыбачить, устроить пикник и, конечно, сделать эффектные снимки, зайдя словно внутрь водопада.
Но обо всём по порядку. К Медведскому ведет сразу несколько дорог: можно заехать через Линево, миновав Листвянское, а можно проехать Черепаново и подняться выше, не доезжая Огневой Заимки. Кстати, Медведским село стало в 2019 году, до этого оно носило усеченное название — Медведск. Но кое-где картах по-прежнему фигурирует первый вариант.
— Скорее всего, по имени первого жителя назвали. Так обычно бывало. Но вообще трудно сказать. А медведи у нас уже начинают бродить, охотники натыкались на следы. Сейчас скотина не ходит никуда, лес вырубали, поэтому и бродят. Но наше название с медведями точно не связано, — рассказывает хранитель местного музея Владимир Стоянов.
Село Медведское большое, на 2 тысячи жителей, но в позапрошлом веке оно было еще больше, и всё благодаря торговому пути, который связывал крупные сибирские города (Томск, Барнаул и Бийск). Со строительством железной дороги народ из Медведского будто схлынул. Сейчас в селе насчитывается с десяток улиц, есть двухэтажная школа и симпатичный храм, который проезжаешь, пока едешь к водопаду.
Как говорит Владимир Стоянов, это уже третье здание храма — первые два сгорели. В нынешнем здании в советские годы был дом быта, теперь его перестроили под другие цели, здесь же есть маленькая звонница и даже два купола. Но история всё равно о себе напоминает: на месте, где когда-то были храмы, находят старинные захоронения.
— Чуть правее от нынешнего храма была церковь, построенная в 1893 году. В 1911 году было 7 тысяч прихожан! Такое богатое село было. После войны в ней был детский дом, потом школа, которая в 68-м году сгорела. В прошлом году, когда магазинчик возле церкви расширялся, строители наткнулись на захоронение — останки перезахоронили на кладбище. Но еще до этого на месте первой церкви, когда дом строили, там тоже раскопали могильные плиты. Они принадлежали жене и дочери священника. Даты там тоже есть, это середина XIX века. Всё у нас в музее хранятся, — добавляет он.
Другая часть села куда менее живописна: чтобы добраться до Стеклянного водопада, приходится миновать огромные горы мусора. Раньше здесь размещался полигон, который не до конца убрали. К тому же свалка регулярно пополняется, и некоторые по-прежнему свозят сюда мусор — отсюда летающие по полю полиэтиленовые пакеты и пустые пластиковые бутылки. Печальную картину довершают заброшенные избы — жить в месте, проезжая которое приходится закрывать окна, не хочется никому.
— Лет пять назад запретили вроде как эту свалку. А что толку? Так же и валят туда. Сам я туда не хожу, загадили ведь всё, — делится местный житель Сергей, работающий в солнечный день в своем дворе.
От последних домиков села по улице Коммунистической примерно километр до водопада. Но он здесь не главное, внимание также привлекает живописное, плоское, как блюдце, озеро, окруженное смешанным лесом. И озеро, и водопад, и даже ели рядом — всё дело рук человека.
— Там идет Салаирский кряж дальше, но елочки, сосны рядом с водопадом — это всё рукотворное. Озеро тоже рукотворное. У нас его еще прудом зовут. Он изначально должен был быть в другом месте, в черте села (на ул. Коммунистической. — Прим. ред.). Но потом приняли решение и плотину, и озеро в селе не делать, вынесли дальше. Поле рядом было орошаемое, но орошали его год-два. Под эту программу и построили озеро. А когда воды в нем становится много, она и выходит через эти трубы, — объясняет хранитель музея.
Самое удачное время для приезда сюда — весна. И дело не только в свежей зелени, а в том, что напор воды в это время самый мощный. Толщина стеклянной завесы в это время года доходит до 10 сантиметров. А уже к осени из четырех ковшей, подающих воду в соседнюю небольшую заводь, работают только два, а водяное стекло становится тонким. Медведский уникален еще тем, что можно буквально взглянуть на изнанку водопада: обойти ковши, аккуратно пройти по скользким трубам и прикоснуться к завесе. Ну а самые отчаянные забираются наверх, на трубы, откуда открывается хороший вид на озеро, потоки воды и посаженные работниками совхоза сосны.
Купаться там, куда стекает вода из ковшей, нельзя, о чем гласят предупреждения на трубах. Но это можно делать в огромном пруду. Хотя чаще всего сюда приезжают рыбачить и ловят карпов, окуней и щук. Вот и мы примерно за час, пока находились в этом месте, насчитали четыре автомобиля, которые приехали к пруду.
— Да мы хоть и местные, не ездим туда… Даже не знаю почему, всё как-то не до этого, что ли, — пожимает плечами Татьяна с улицы Коммунистической. Ее домик расположен ближе всех к водопаду, но сама она там бывает редко. Самые частые посетители этих мест — туристы, рыбаки и местные дети.
— Наверное, это как-то неправильно, — добавляет она. — Все в своих делах, в заботах, съездить не можем. Хотя, казалось бы, что нам ехать, да? Вышел — и вот. Но всё ноги не дойдут.
Прошлым летом мы ездили в Маслянинский район к Суенгинскому водопаду и селу, где добывают золото. Вот живописный маршрут на случай, если у вас есть машина и свободный день.