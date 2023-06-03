Вода как стекло. Едем к самому необычному водопаду — здесь ходят медведи, есть озеро-блюдце и маленький храм

Другая часть села куда менее живописна: чтобы добраться до Стеклянного водопада, приходится миновать огромные горы мусора. Раньше здесь размещался полигон, который не до конца убрали. К тому же свалка регулярно пополняется, и некоторые по-прежнему свозят сюда мусор — отсюда летающие по полю полиэтиленовые пакеты и пустые пластиковые бутылки. Печальную картину довершают заброшенные избы — жить в месте, проезжая которое приходится закрывать окна, не хочется никому.



— Лет пять назад запретили вроде как эту свалку. А что толку? Так же и валят туда. Сам я туда не хожу, загадили ведь всё, — делится местный житель Сергей, работающий в солнечный день в своем дворе.