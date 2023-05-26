Дешево и красиво: как возле Новосибирска появился рукотворный водопад, который полюбили туристы — показываем маршруты

О дороге и селе по пути

Беловский можно отнести к числу самых известных водопадов Новосибирской области. Конкуренцию ему составляет разве что Карпысакский, возле которого уже появились беседки, платный въезд и даже база отдыха с номерами. Всей этой инфраструктуры Беловский водопад начисто лишен, поэтому отдых здесь — весьма бюджетный и преимущественно дикий.



Чтобы добраться до водопада, предстоит преодолеть 100 километров пути. И он будет не всегда простым: где-то ждет гравийка, а где-то — разбитый грузовиками асфальт. Если свернуть с дороги сразу после Евсино, не доезжая до Линево, можно здорово срезать путь: проехать мимо Ургуна, а затем спуститься вниз, к селу Белово. Но этот вариант мы не рекомендуем: плестись придется по испещренной ямами дороге за огромными грузовиками, нагруженными углем. Именно здесь расположен один из участков угледобычи.