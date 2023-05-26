Дешево и красиво: как возле Новосибирска появился рукотворный водопад, который полюбили туристы — показываем маршруты

Водопады и Новосибирская область — на первый взгляд что-то несовместимое. Кажется, что красоты нашему региону не досталось, а несущиеся с высоты струи воды можно увидеть разве что в Горном Алтае. На деле же водопады есть и недалеко от Новосибирска, главное — составить подробный план и запастись обувью на толстой подошве. Съемочная группа НГС отправилась в короткое путешествие и побывала у четырех водопадов: среди них есть как популярные направления, так и места, о которых мало кто слышал. Первая точка нашего маршрута — Беловский водопад в Искитимском районе, один из самых известных и красивых в нашей области. 10 лет назад его даже предлагали назвать «Чудом России». Как туда добраться и как выглядит популярное место отдыха, появившееся на месте карьера, — в этом репортаже.
О дороге и селе по пути
Беловский можно отнести к числу самых известных водопадов Новосибирской области. Конкуренцию ему составляет разве что Карпысакский, возле которого уже появились беседки, платный въезд и даже база отдыха с номерами. Всей этой инфраструктуры Беловский водопад начисто лишен, поэтому отдых здесь — весьма бюджетный и преимущественно дикий.
Чтобы добраться до водопада, предстоит преодолеть 100 километров пути. И он будет не всегда простым: где-то ждет гравийка, а где-то — разбитый грузовиками асфальт. Если свернуть с дороги сразу после Евсино, не доезжая до Линево, можно здорово срезать путь: проехать мимо Ургуна, а затем спуститься вниз, к селу Белово. Но этот вариант мы не рекомендуем: плестись придется по испещренной ямами дороге за огромными грузовиками, нагруженными углем. Именно здесь расположен один из участков угледобычи.
Другой вариант — дорога через покрытый пылью (дает о себе знать соседство с разрезом) поселок Линево. Путь будет дольше, зато однозначно приятней.
Белово, село на 600 жителей, встречает пустыми развалившимися домами на окраине. Жизнь здесь кипит в самом центре села, где расположена своего рода достопримечательность — разрисованный остановочный пункт. Местные дети даже начертили от руки карту проезда к водопаду — вероятно, чтобы снять популярные вопросы туристов о там, как туда добираться. На нее и предлагает ориентироваться жительница Белово Наталья Борисовна.
— Очень много приезжает народу. Вон, вчера только спрашивали. Есть даже такие, кто еще ни разу там не был, — замечает она.
Наталья Борисовна сама относится к числу таких людей, хоть и живет в Белово 65 лет.
— Ну как-то так выходит, что не была я там. Не возит никто, — посмеивается женщина. — Да и появился он не так давно, в моем детстве его не было. Но вообще там красота, я фотографии видела. Но водопад не природный, я вам скажу, он рукотворный. Там раньше карьер был, и вот когда дробили, камни сложились так, что появился водопад. Вода аж в два потока льется!
Впрочем, Беловский водопад пользуется популярностью не только у заезжающих в село, но и у местных. Как объясняет Наталья Борисовна, там хорошо купаться, поэтому летом детей не встретишь на улицах Белово — все на водопаде.
— Весной, конечно, очень красиво. А потом как-то спадает весь напор. Но все равно, — делится Елена Николаевна, которую мы встретили у магазина «Кума-Ра». Название, кстати, вовсе не дань бренду известной сети, а исключительно местное ноу-хау — сокращение фразы «Кума радует».
Елена Николаевна признается, что сама не ездит на водопад: была там давно, а свободное время проводит исключительно в селе. В этом году оно отмечает 280-летний юбилей. Причем этот исторический факт был установлен не так давно: со слов Елены Николаевны, нашли какие-то «летописи», где и был указан год основания Белово — 1743.
И Елена Николаевна, и Наталья Борисовна сходятся во мнениях: чаще на Беловском водопаде можно застать сельских ребятишек и туристов.
Отдых с видом на карьер
Местные объясняют, что более 10 лет назад к водопаду можно было проехать, не заезжая в село. Но угледобыча взяла свое, и многие подъезды к рукотворной достопримечательности оказались недоступными. Поэтому Белово в любом случае не миновать.
Дальше предстоит сделать небольшой крюк, обогнув реку Выдриху. Тут в 3 километрах от села в 1980-е годы был котлован, который вырыли рабочие совхоза «Советская Сибирь». Но работ на этом месте не случилось: котлован вскоре начал наполняться водой, а затем одна из стенок сдалась под её напором. В результате появились водопад и запруда, которую можно принять за озеро. Рыбалка в этом месте тоже имеется: ловят окуней, карасей и щуку. Но с последней, говорят, всё нестабильно.
И всё-таки сюда едут взглянуть на то, как с 5-метровой высоты ниспадают мощные струи воды. Водопад встречает рёвом и яростным потоком воды. Беловский устроен так, что к нему можно подойти буквально вплотную и даже встать под его струи. Не забудьте только взять обувь на толстой подошве, потому что камни тут очень острые.
Здесь захватывает дух — да так, что сперва даже не обращаешь внимание на окружающую обстановку. А она здесь, прямо скажем, не располагает к уединению и созерцанию природы.
Беловский водопад — все-таки популярное местечко, поэтому стоит быть готовым, что у воды вы окажетесь не одни. Сюда приезжают компаниями, ставят мангалы, разжигают костры. И это еще один минус — не каждый турист убирает за собой. Содержание водопада взяла на себя компания «Сибантрацит», которая добывает уголь в Искитимском районе. Она же разместила у водопада информационный баннер с исторической справкой и поставила мусорные баки — уже переполненные к нашему приезду. Призыв с баннера «Давайте все вместе сохраним это уникальное место чистым» контрастирует с полиэтиленовыми пакетами и пластиковыми бутылками, которые плавают в воде.
Ну и главное: забыть о том, что вы приехали отдыхать в место, где ведется добыча, вы не сможете ни на секунду. На это будут намекать угольный карьер и грохот работающей техники. Уголь в Белово буквально всюду, поэтому придется постараться сделать снимок у водопада так, чтобы борт карьера не попал в кадр.
Тем не менее, здесь стоит побывать: проехать насквозь промышленный поселок Линево, добраться до постепенно сжимающегося в размерах села Белово, ну а дальше — сквозь проселочные тропы, мимо глубокого котлована к клокочущему водопаду. Он вас может приятно удивить, особенно если не забывать, что ко всему этому — и котловану, притягивающему рыбаков, и водопаду в окружении цветущей черемухи — приложил руку человек.
Если смотреть на водопады не хочется, рекомендуем съездить в Абрашино, к мраморному карьеру. Отдых в этом месте обойдется в 5 тысяч рублей.