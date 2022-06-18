Море и мрамор: репортаж из красивейшего места в области.
5 тысяч рублей — и изумрудное озеро ваше
Во сколько обойдется экономвариант поездки, где остановиться и на что посмотреть в Абрашино
В 2020 году правила летнего отдыха определила пандемия — тогда границы на морские курорты были закрыты, поэтому местный туризм был особенно востребован. Сегодня в мире другая история, но ситуация с летним отдыхом для новосибирцев похожа: многие предпочтут сэкономить и поедут наслаждаться местными красотами. Благо есть на что посмотреть и где искупаться, лишь бы была погода. Мраморный карьер в Абрашино — уникальное место в Новосибирской области. Как до него добраться, во сколько обойдется поездка, где лучше остановиться на ночь и что еще интересного можно посмотреть на местном курорте — путеводитель от Анны Богдановой.
Где находится Мраморное озеро
Мраморное озеро, или Абрашинский карьер, находится в Ордынском районе, примерно в 150 километрах от Новосибирска (есть несколько способов до него добраться, о них — позже), в
Достопримечательность относительно новая, но уже очень популярная. Площадь карьера — 300 метров в длину и 130 в ширину. В советское время здесь добывали мрамор — сейчас об этом напоминают красивые большие камни, дополняющие живописный берег карьера. Как рассказывают старожилы, в
Рыбачить на озере запрещено, так что на красивых рыб (здесь водятся форель, толстолобики, белые амуры, плотва, окуни) можно только смотреть. Есть огромные особи, которые курсируют небольшими стаями и подплывают к берегу, где иногда их подкармливают. На мелководье встречаются небольшие стайки окуней, плотвы.
Вода в карьере прозрачная, необычного изумрудного цвета. Настолько чистая, что дно просматривается на глубине 2–3 метров — как в море, только немного прохладном и несоленом.
Как добраться до Абрашинского карьера
До самой деревни Абрашино можно добраться разными дорогами. Первый вариант: ехать по суше от Академгородка через Искитим, Бурмистрово, вдоль Караканского бора. Плюс в том, что не нужно ориентироваться на расписание парома. Но этот плюс перекрывает огромный минус — многокилометровое бездорожье.
Так что лучше всё-таки на пароме. Тем более для тех, кто ездит нечасто, это изюминка путешествия.
Есть две переправы. Первая — в Ордынске (паром ходит каждый четный час с 7 до 19 в будни и с 7 до 21 в пятницу, субботу и воскресенье). Перевозка машины стоит от 400 до 550 рублей. Взрослый билет — 50 рублей, детский / льготный — 25. Плыть минут 40. Дальше от Нижнекаменки до Абрашино нужно проехать 17 километров.
Вторая переправа — в Спирино. Перевозка автомобиля стоит от 250 до 300 рублей в зависимости от веса, велосипеда — 50 рублей. Взрослый билет — 20 рублей, дети до 10 лет едут бесплатно. В будни из Спирино можно уехать с 07:00 до 20:00, в пятницу — до 21:30. Обратно — из села Чингис ежедневно с 06:30 до 19:30, в пятницу — до 20:30. В отличие от ордынской переправы, здесь плыть всего 15 минут.
Если добираться своим ходом, нужно доехать на автобусе до Ордынска (цена билета — от 350 до 400 рублей) затем на пароме до Нижнекаменки, а дальше транспортом по маршруту Нижнекаменка — Усть-Хмелевка — Абрашино (билет стоит около 60 рублей).
Где остановиться?
Самая известная база в районе озера — «Оазис». Двухместные деревянные домики стоят прямо на берегу. Цена за сутки в период с июня по август — 3000 рублей в будни, 3500 — в выходные. Плюс домиков в «Оазисе» в том, что они именно на берегу озера, никуда ходить не надо. Минус — в сезон здесь много народа, тем более домики, за редким исключением, расположены близко друг к другу. Поэтому будьте готовы к тому, что в сезон уединенный отдых без толп туристов с детьми и музыкой здесь вряд ли получится. Правда, на базе есть зона кемпинга (палатка на территории лагеря стоит 500 рублей в сутки).
Палатки, кстати, можно поставить и на заливе, в шаговой доступности от озера — там место стоит 400 рублей.
Карьер настолько глубокий, что можно погрузиться с аквалангом:
С животными на «Оазисе» находиться запрещено, по крайней мере, официально. Так что будьте готовы к тому, что подойдет охранник и попросит вас уйти с территории карьера. При этом несколько постояльцев базы, по наблюдению корреспондента, всё-таки были с собаками, и их никто не трогал. Видимо, можно договориться.
Второй вариант размещения — те же деревянные двухместные домики в самой деревне (до озера 5 минут на машине, 10–15 минут пешком). «Курорт Абрашино» — так называется небольшая база из пяти домиков. Для гостей здесь есть летняя кухня, душ, мангальные зоны. Плюс базы в том, что находится она в уединенном месте рядом с лесом, вдали от шумных компаний.
База позиционирует себя как дог-френдли-курорт, поэтому здесь можно находиться с домашними животными, в июне для туристов с питомцами даже дают
Лакшери-отдых — шале «Каракан»: 7 стандартных номеров с видом на Караканский бор, со всеми удобствами в номере, с завтраком. Цена в сезон — 4000 в будни, 5000 — в выходные. В описании услуг на сайте базы говорится, что питание для детей до 7 лет предоставляется бесплатно. Остальным — обед 350 рублей, ужин — 250. Трехразовое питание обойдется в 600 рублей. Есть номер полулюкс, где могут жить два взрослых и два ребенка.
Цена на такой номер с включенным завтраком — 5000 в будни, 6000 — в выходные, есть общая кухня с холодильником, чайником и посудой. Можно арендовать коттедж на 16 человек (
Если прикинуть все расходы, то автопутешествие до Абрашино обойдется примерно в 1000 рублей в одну сторону. Жилье — от 2500 рублей. В общей сложности суточный отдых на 1–2 человек будет стоить примерно 5000 рублей.
Караканский бор
В Абрашино ощущается юг — каменистая почва, стрекот кузнечиков, палящее солнце. Кроме карьера и моря, туристы приезжают в живописный Караканский бор, по которому можно бродить часами. Вдыхать запах сосен, душицы, земляники. А собирать белые грибы — это особое удовольствие, тем более когда их много.
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