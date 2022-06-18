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Где отдохнуть: обзор местОбзор

Море и мрамор: репортаж из красивейшего места в области. 5 тысяч рублей — и изумрудное озеро ваше

Во сколько обойдется экономвариант поездки, где остановиться и на что посмотреть в Абрашино

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Вода в озере изумрудного цвета, и это не фильтр

Вода в озере изумрудного цвета, и это не фильтр

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В 2020 году правила летнего отдыха определила пандемия — тогда границы на морские курорты были закрыты, поэтому местный туризм был особенно востребован. Сегодня в мире другая история, но ситуация с летним отдыхом для новосибирцев похожа: многие предпочтут сэкономить и поедут наслаждаться местными красотами. Благо есть на что посмотреть и где искупаться, лишь бы была погода. Мраморный карьер в Абрашино — уникальное место в Новосибирской области. Как до него добраться, во сколько обойдется поездка, где лучше остановиться на ночь и что еще интересного можно посмотреть на местном курорте — путеводитель от Анны Богдановой.

Где находится Мраморное озеро


Мраморное озеро, или Абрашинский карьер, находится в Ордынском районе, примерно в 150 километрах от Новосибирска (есть несколько способов до него добраться, о них — позже), в 1,5 км от деревни Абрашино.

По всему берегу можно найти уютные уголки для отдыха

По всему берегу можно найти уютные уголки для отдыха

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Достопримечательность относительно новая, но уже очень популярная. Площадь карьера — 300 метров в длину и 130 в ширину. В советское время здесь добывали мрамор — сейчас об этом напоминают красивые большие камни, дополняющие живописный берег карьера. Как рассказывают старожилы, в 90-е карьер стал наполняться водой из подземных источников, поэтому добычу мрамора прекратили.

Рыбачить на озере запрещено, так что на красивых рыб (здесь водятся форель, толстолобики, белые амуры, плотва, окуни) можно только смотреть. Есть огромные особи, которые курсируют небольшими стаями и подплывают к берегу, где иногда их подкармливают. На мелководье встречаются небольшие стайки окуней, плотвы.

Дно в карьере видно на глубине двух метров

Дно в карьере видно на глубине двух метров

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Вода в карьере прозрачная, необычного изумрудного цвета. Настолько чистая, что дно просматривается на глубине 2–3 метров — как в море, только немного прохладном и несоленом.

Как добраться до Абрашинского карьера


До самой деревни Абрашино можно добраться разными дорогами. Первый вариант: ехать по суше от Академгородка через Искитим, Бурмистрово, вдоль Караканского бора. Плюс в том, что не нужно ориентироваться на расписание парома. Но этот плюс перекрывает огромный минус — многокилометровое бездорожье.

На паром входит полсотни машин

На паром входит полсотни машин

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Так что лучше всё-таки на пароме. Тем более для тех, кто ездит нечасто, это изюминка путешествия.

Есть две переправы. Первая — в Ордынске (паром ходит каждый четный час с 7 до 19 в будни и с 7 до 21 в пятницу, субботу и воскресенье). Перевозка машины стоит от 400 до 550 рублей. Взрослый билет — 50 рублей, детский / льготный — 25. Плыть минут 40. Дальше от Нижнекаменки до Абрашино нужно проехать 17 километров.

Вторая переправа — в Спирино. Перевозка автомобиля стоит от 250 до 300 рублей в зависимости от веса, велосипеда — 50 рублей. Взрослый билет — 20 рублей, дети до 10 лет едут бесплатно. В будни из Спирино можно уехать с 07:00 до 20:00, в пятницу — до 21:30. Обратно — из села Чингис ежедневно с 06:30 до 19:30, в пятницу — до 20:30. В отличие от ордынской переправы, здесь плыть всего 15 минут.

Если добираться своим ходом, нужно доехать на автобусе до Ордынска (цена билета — от 350 до 400 рублей) затем на пароме до Нижнекаменки, а дальше транспортом по маршруту Нижнекаменка — Усть-Хмелевка — Абрашино (билет стоит около 60 рублей).

Из деревни Абрашино до озера 10–15 минут пешком, которые можно пройти по лесным тропинкам, или 5 минут на машине

Из деревни Абрашино до озера 10–15 минут пешком, которые можно пройти по лесным тропинкам, или 5 минут на машине

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Где остановиться?


Самая известная база в районе озера — «Оазис». Двухместные деревянные домики стоят прямо на берегу. Цена за сутки в период с июня по август — 3000 рублей в будни, 3500 — в выходные. Плюс домиков в «Оазисе» в том, что они именно на берегу озера, никуда ходить не надо. Минус — в сезон здесь много народа, тем более домики, за редким исключением, расположены близко друг к другу. Поэтому будьте готовы к тому, что в сезон уединенный отдых без толп туристов с детьми и музыкой здесь вряд ли получится. Правда, на базе есть зона кемпинга (палатка на территории лагеря стоит 500 рублей в сутки).

Палатки, кстати, можно поставить и на заливе, в шаговой доступности от озера — там место стоит 400 рублей.

В шаговой доступности от озера — залив. Там тоже можно поставить палатку

В шаговой доступности от озера — залив. Там тоже можно поставить палатку

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Карьер настолько глубокий, что можно погрузиться с аквалангом: 20-минутное погружение стоит 3000 рублей с человека. Кстати, зимой новосибирские дайверы установили пятиметровую Эйфелеву башню на дне озера, что сделало его еще более особенным.

С животными на «Оазисе» находиться запрещено, по крайней мере, официально. Так что будьте готовы к тому, что подойдет охранник и попросит вас уйти с территории карьера. При этом несколько постояльцев базы, по наблюдению корреспондента, всё-таки были с собаками, и их никто не трогал. Видимо, можно договориться.

Вода в карьере по ощущениям примерно 22 градуса

Вода в карьере по ощущениям примерно 22 градуса

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Второй вариант размещения — те же деревянные двухместные домики в самой деревне (до озера 5 минут на машине, 10–15 минут пешком). «Курорт Абрашино» — так называется небольшая база из пяти домиков. Для гостей здесь есть летняя кухня, душ, мангальные зоны. Плюс базы в том, что находится она в уединенном месте рядом с лесом, вдали от шумных компаний.

База позиционирует себя как дог-френдли-курорт, поэтому здесь можно находиться с домашними животными, в июне для туристов с питомцами даже дают 20-процентную скидку.

В Караканском бору много ягод и грибов

В Караканском бору много ягод и грибов

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Лакшери-отдых — шале «Каракан»: 7 стандартных номеров с видом на Караканский бор, со всеми удобствами в номере, с завтраком. Цена в сезон — 4000 в будни, 5000 — в выходные. В описании услуг на сайте базы говорится, что питание для детей до 7 лет предоставляется бесплатно. Остальным — обед 350 рублей, ужин — 250. Трехразовое питание обойдется в 600 рублей. Есть номер полулюкс, где могут жить два взрослых и два ребенка.

Закат на Обском море в Абрашино

Закат на Обском море в Абрашино

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Цена на такой номер с включенным завтраком — 5000 в будни, 6000 — в выходные, есть общая кухня с холодильником, чайником и посудой. Можно арендовать коттедж на 16 человек (33 000 рублей — в будни, 42 000 — в выходные) Во всех номерах запрещено курить, а на территории базы нельзя находиться с животными.

Если прикинуть все расходы, то автопутешествие до Абрашино обойдется примерно в 1000 рублей в одну сторону. Жилье — от 2500 рублей. В общей сложности суточный отдых на 1–2 человек будет стоить примерно 5000 рублей.

Караканский бор

Караканский бор

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Караканский бор


В Абрашино ощущается юг — каменистая почва, стрекот кузнечиков, палящее солнце. Кроме карьера и моря, туристы приезжают в живописный Караканский бор, по которому можно бродить часами. Вдыхать запах сосен, душицы, земляники. А собирать белые грибы — это особое удовольствие, тем более когда их много.

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