Море и мрамор: репортаж из красивейшего места в области. 5 тысяч рублей — и изумрудное озеро ваше

Вторая переправа — в Спирино. Перевозка автомобиля стоит от 250 до 300 рублей в зависимости от веса, велосипеда — 50 рублей. Взрослый билет — 20 рублей, дети до 10 лет едут бесплатно. В будни из Спирино можно уехать с 07:00 до 20:00, в пятницу — до 21:30. Обратно — из села Чингис ежедневно с 06:30 до 19:30, в пятницу — до 20:30. В отличие от ордынской переправы, здесь плыть всего 15 минут.

Если добираться своим ходом, нужно доехать на автобусе до Ордынска (цена билета — от 350 до 400 рублей) затем на пароме до Нижнекаменки, а дальше транспортом по маршруту Нижнекаменка — Усть-Хмелевка — Абрашино (билет стоит около 60 рублей).