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Эйфелеву башню весом полтонны погрузят на дно новосибирского озера — до нее можно будет добраться под водой

Дайверы приурочили это событие к Международному женскому дню

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Абрашино — озеро на месте бывшего мраморного карьера

Абрашино — озеро на месте бывшего мраморного карьера

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Новосибирские дайверы устанавливают пятиметровую Эйфелеву башню на дне озера Абрашино в Новосибирской области.

Башню установят на дне озера на следующей неделе

Башню установят на дне озера на следующей неделе

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— Эйфелева башня собиралась около полугода. Ее устанавливает дайвинг-центр «Акваланг» на своей базе отдыха «Оазис» у озера Абрашино в Караканском бору, — рассказал НГС руководитель центра Виктор Мишарин. — Саму башню сделал наш дайв-мастер Николай Киселев. Он занимался этим полгода. В масштабах дайверского сообщества в Новосибирске это будет знаковое событие. Для дайверского туризма это будет интересный момент — люди смогут под водой дойти до Эйфелевой башни, сфотографироваться и посмотреть, насколько мощно и круто это будет выглядеть.

Эйфелева башня на дне озера станет местной достопримечательностью

Эйфелева башня на дне озера станет местной достопримечательностью

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По его словам, башню высотой около 5 метров установят на глубину 10–12 метров. Вес сооружения — около 500 килограммов. Устанавливать его будут 12 марта. Виктор Мишарин отметил, что все материалы экологичны. Башня сделана из обычного черного металла, покрыта холодным пищевым алюминием.

— Событие приурочено к Международному женскому дню. Это будет такой подарок для девочек. Всех желающих будем ждать, — уточнил руководитель дайвинг-центра.

Эйфелева башня — один из самых любимых символов архитектуры, который используют для украшения фасадов и территорий. Например, ГК «Дом-строй» разместила 10-метровую копию Эйфелевой башни на высотке рядом с Нарымским сквером.

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Эйфелева башнядайвингтуризм
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