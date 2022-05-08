«Ниагара» в часе езды от Новосибирска: как отдыхается на Карпысакском водопаде — рыбалка, шашлыки, лес
Здесь можно сделать красивые фото, покататься на катамаране и поймать карпа
Одна из самых ярких достопримечательностей пригорода Новосибирска — Карпысакский водопад. Он появился в результате разрушения дамбы на месте слияния рек Буготак и Карпысак. Здесь есть беседки с мангалами, бани, гостиничные домики. В пруду можно порыбачить или покататься на катамаране. И всё это — всего в 60 км от Новосибирска. Как добраться до места и сколько стоит отдых там — в материале НГС.
Немного из истории
В 1970-х на реке Буготак в селе Карпысак местные жители соорудили за свои средства земляную плотину, чтобы в получившейся заводи разводить карпов. По их первоначальному плану, рыба должна была активно плодиться, предоставляя жителям возможность рыбачить. Однако несколько лет спустя плотина дала большую трещину, в результате которой и образовался водопад высотой чуть больше четырех метров. А в пруду помимо карпов появились также амуры, караси и еще несколько других видов рыбы.
Местные жители решили облагородить территорию и сделать его местной достопримечательностью. Сначала водопад привлекал к себе любителей прыгать с высоты и рыбаков, а со временем приобрел популярность и здесь появились беседки с мангалами, а потом бани и гостиница.
Как добраться?
Добраться до водопада можно несколькими способами. Например, на рейсовом автобусе. Он ходит несколько раз в день от главного автовокзала до села Карпысак — от остановки до водопада около 2 километров. Билет можно приобрести за 200 рублей прямо перед отъездом в кассе автовокзала или через мобильное приложение.
Удобнее отправиться к водопаду на собственной машине. Для этого нужно двигаться из Новосибирска по Ленинск-Кузнецкой трассе, никуда не сворачивая. У села Плотниково будет поворот налево, за которым нужно доехать до села Карпысак, возле которого и расположен водопад. Поездка может занять чуть больше часа.
Цены
Чтобы подъехать к водопаду на машине, нужно въехать на территорию базы отдыха, работающую здесь же. Въезд стоит 250 рублей, пешком можно зайти бесплатно. База отдыха предоставляет достаточно широкий спектр услуг: аренда беседок, бани, домиков или номера в гостинице.
Стоимость аренды беседки будет зависеть от ее расположения, количества гостей и времени отдыха, самый демократичный вариант — от 300 рублей в час. Гостиница на сутки может обойтись от 1500 до 4000 рублей.
Дополнительно туристы могут арендовать баню за 900 рублей в час, взять в прокат лодку или катамаран — от 300 до 500 рублей в час.
Согласно данным базы «Контур.Фокус», по адресу гостиницы в селе Карпысак было зарегистрировано два юрлица — ООО «Карп» и ООО «Водопад». Учредителями обоих являлся карпысакский предприниматель в сфере гостиничного бизнеса Николай Семенов. В 2020 году он ликвидировал ООО «Карп», а в 2021 году передал ООО «У Водопада» некоему ООО и Зинаиде Глотовой. В данный момент бизнесвумен является единственным учредителем «У водопада», также она входит в длинный список соучредителей торгового дома «Октябрьский рынок» в Новосибирске. Данных о финансовых результатах ООО «У Водопада» в базе нет.
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