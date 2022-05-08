«Ниагара» в часе езды от Новосибирска: как отдыхается на Карпысакском водопаде — рыбалка, шашлыки, лес

Как добраться?

Добраться до водопада можно несколькими способами. Например, на рейсовом автобусе. Он ходит несколько раз в день от главного автовокзала до села Карпысак — от остановки до водопада около 2 километров. Билет можно приобрести за 200 рублей прямо перед отъездом в кассе автовокзала или через мобильное приложение.

Удобнее отправиться к водопаду на собственной машине. Для этого нужно двигаться из Новосибирска по Ленинск-Кузнецкой трассе, никуда не сворачивая. У села Плотниково будет поворот налево, за которым нужно доехать до села Карпысак, возле которого и расположен водопад. Поездка может занять чуть больше часа.