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Артур Галушкин

Автор телеграм-канала про интересные места Новосибирской области wheretogo.nsk
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Артур Галушкин

Автор телеграм-канала про интересные места Новосибирской области wheretogo.nsk
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Где отдохнуть: обзор местМнение

Мраморное озеро или затонувший корабль: топ-5 мест под Новосибирском для незабываемой поездки на выходных

Блогер-путешественник собрал свой рейтинг для читателей НГС

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Артур Галушкин составил подборку незабываемых мест, которые стоит посетить на майских праздниках

Артур Галушкин составил подборку незабываемых мест, которые стоит посетить на майских праздниках

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Устроить незабываемую поездку на майские праздники, далеко не отъезжая от Новосибирска, — легко. Автор телеграм-канала про интересные места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин составил для НГС небольшой дайджест по интересным локациям Новосибирской области, которые точно стоит посетить.

Встретить закат на пляже

Этот пляж недалеко от Бердска отлично подойдет для уединенных прогулок и фотосессий

Этот пляж недалеко от Бердска отлично подойдет для уединенных прогулок и фотосессий

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Неподалеку от одного из градообразующих предприятий Бердска БЭМЗ расположен живописный и тихий пляж. Зимой вы можете здесь кататься на снегоходе или гулять, наслаждаясь видом бескрайней снежной равнины. Весной — устроить пикник на вершине обрыва или спуститься вниз к полузамерзшему Обскому водохранилищу. Летом — поплавать в теплой воде. Людей здесь гораздо меньше, чем на других пляжах.

Место на карте.

Сфотографироваться у легендарного самолета

Ту-104 припаркован на территории Бердского аэродрома

Ту-104 припаркован на территории Бердского аэродрома

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Советский лайнер Ту-104, припаркованный на территории Бердского аэродрома, с 2009 года восстанавливает энтузиаст Мария Карманова (подробнее о проекте). Договорившись с ней, можно попасть на экскурсию внутрь и узнать о проекте больше. А просто сфотографироваться на фоне самолета можно и так — достаточно попросить разрешения у охраны аэроклуба. Из интересного, этот самолет был снят в советском художественном фильме 1963 г. «Короткое лето в горах».

Место на карте.

Посмотреть на затопленный мраморный карьер

«Мраморное» озеро идеально подходит для занятий дайвингом

«Мраморное» озеро идеально подходит для занятий дайвингом

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Всего в 120 км от Новосибирска, в селе Абрашино, располагается уникальное Мраморное озеро. В прошлом — карьер по добыче мрамора, в настоящем — глубокое озеро с прозрачной водой. Сейчас это единственный водоем в Новосибирской области, пригодный для занятий дайвингом. За небольшую плату можно порыбачить на форель. Здесь можно остаться с ночевкой: озеро находится на территории базы отдыха «Оазис», которая сдает домики в аренду. Еще один вариант ночевки — кемпинг. Добраться до озера можно двумя способами: переплыть в районе Ордынки Обское водохранилище на пароме, что уже само по себе является интересным путешествием (рекомендуем именно этот способ), либо поехать сразу по другому берегу.

Место на карте.

Собрать цветной мрамор

В этом карьере можно найти мрамор самых разных оттенков: от бордового до белого

В этом карьере можно найти мрамор самых разных оттенков: от бордового до белого

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Недалеко от деревни Петени, в 200 км от Новосибирска, находится уникальное месторождение цветных мраморов (дорога хорошая, проедет любая легковушка). Мрамор отсюда обладает насыщенной цветовой гаммой от бордового до белого. Сейчас карьер заброшен, и при желании турист может взять с собой пару камушков мрамора.

Место на карте.

Посетить затонувшее судно

Путь к кораблю лучше всего прокладывать через лесные тропинки и пляж

Путь к кораблю лучше всего прокладывать через лесные тропинки и пляж

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СЮЖЕТ

Где отдохнуть: обзор местГде отдохнуть: обзор мест

Очень живописное место — заброшенный корабль на территории базы отдыха Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН вблизи села Завьялово. Рекомендуем ехать по соседним к базе лесным тропинкам до пляжа и уже по нему доходить до корабля. Здесь можно устроить пикник и встретить прекрасный закат.

Место на карте.

Если вы предпочитаете отдых в беседке у мангала, то для вас мы делали подборку мест, где их можно найти.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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