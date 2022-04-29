Мраморное озеро или затонувший корабль: топ-5 мест под Новосибирском для незабываемой поездки на выходных

Всего в 120 км от Новосибирска, в селе Абрашино, располагается уникальное Мраморное озеро. В прошлом — карьер по добыче мрамора, в настоящем — глубокое озеро с прозрачной водой. Сейчас это единственный водоем в Новосибирской области, пригодный для занятий дайвингом. За небольшую плату можно порыбачить на форель. Здесь можно остаться с ночевкой: озеро находится на территории базы отдыха «Оазис», которая сдает домики в аренду. Еще один вариант ночевки — кемпинг. Добраться до озера можно двумя способами: переплыть в районе Ордынки Обское водохранилище на пароме, что уже само по себе является интересным путешествием (рекомендуем именно этот способ), либо поехать сразу по другому берегу.

