Мраморное озеро или затонувший корабль: топ-5 мест под Новосибирском для незабываемой поездки на выходных
Блогер-путешественник собрал свой рейтинг для читателей НГС
Устроить незабываемую поездку на майские праздники, далеко не отъезжая от Новосибирска, — легко. Автор телеграм-канала про интересные места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин составил для НГС небольшой дайджест по интересным локациям Новосибирской области, которые точно стоит посетить.
Встретить закат на пляже
Неподалеку от одного из градообразующих предприятий Бердска БЭМЗ расположен живописный и тихий пляж. Зимой вы можете здесь кататься на снегоходе или гулять, наслаждаясь видом бескрайней снежной равнины. Весной — устроить пикник на вершине обрыва или спуститься вниз к полузамерзшему Обскому водохранилищу. Летом — поплавать в теплой воде. Людей здесь гораздо меньше, чем на других пляжах.
Сфотографироваться у легендарного самолета
Советский лайнер Ту-104, припаркованный на территории Бердского аэродрома, с 2009 года восстанавливает энтузиаст Мария Карманова (подробнее о проекте). Договорившись с ней, можно попасть на экскурсию внутрь и узнать о проекте больше. А просто сфотографироваться на фоне самолета можно и так — достаточно попросить разрешения у охраны аэроклуба. Из интересного, этот самолет был снят в советском художественном фильме 1963 г. «Короткое лето в горах».
Посмотреть на затопленный мраморный карьер
Всего в 120 км от Новосибирска, в селе Абрашино, располагается уникальное Мраморное озеро. В прошлом — карьер по добыче мрамора, в настоящем — глубокое озеро с прозрачной водой. Сейчас это единственный водоем в Новосибирской области, пригодный для занятий дайвингом. За небольшую плату можно порыбачить на форель. Здесь можно остаться с ночевкой: озеро находится на территории базы отдыха «Оазис», которая сдает домики в аренду. Еще один вариант ночевки — кемпинг. Добраться до озера можно двумя способами: переплыть в районе Ордынки Обское водохранилище на пароме, что уже само по себе является интересным путешествием (рекомендуем именно этот способ), либо поехать сразу по другому берегу.
Собрать цветной мрамор
Недалеко от деревни Петени, в 200 км от Новосибирска, находится уникальное месторождение цветных мраморов (дорога хорошая, проедет любая легковушка). Мрамор отсюда обладает насыщенной цветовой гаммой от бордового до белого. Сейчас карьер заброшен, и при желании турист может взять с собой пару камушков мрамора.
Посетить затонувшее судно
Очень живописное место — заброшенный корабль на территории базы отдыха Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН вблизи села Завьялово. Рекомендуем ехать по соседним к базе лесным тропинкам до пляжа и уже по нему доходить до корабля. Здесь можно устроить пикник и встретить прекрасный закат.
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