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Фоторепортаж

Пруд с завесой. Едем к красивому водопаду у березовой рощи в Новосибирской области — через поля и брошенные деревни

Мы узнали, как туда добраться и стоит ли путешествие того

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Бурановский водопад — искусственный. Высота падения струй составляет около 7 метров

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Бурановский водопад в Черепановском районе — из тех, до которых просто добраться. Для этого даже не обязательно искать машину повыше и запасаться сапогами на толстой подошве на случай длинных пеших прогулок: достаточно проехать 140 километров до села Бураново и преодолеть еще 500 метров полевой дороги — и водопад ваш. Но в отзывах об этом месте все равно пишут, что Бурановский водопад популярностью не пользуется. С этим не согласны сами бурановцы: по их словам, на уникальный искусственный водопад съезжаются даже сибиряки из соседних регионов. Журналисты НГС преодолели путь к Бураново за вас — рассказываем, что там можно увидеть.

Село Бураново — наша точка путешествия — располагается практически на границе двух районов. От последних домиков небольшого села до Маслянинского района буквально 5 километров, отсюда и путаница: водопад порой называют Маслянинским, хоть и находится он в Черепановском районе.

Дорога до Бураново не всегда будет комфортной: после асфальта ждет гравийка, а ближе к водопаду — полевая просека

Дорога до Бураново не всегда будет комфортной: после асфальта ждет гравийка, а ближе к водопаду — полевая просека

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Ориентиром, если вы путешествуете на машине, может служить село Огнева Заимка в 25 километрах от Черепанова. После него еще примерно 3 километра приличной дороги, а дальше — поворот на Ясную Поляну и гравийка.

Ясная Поляна — живой памятник тому, как постепенно умирают небольшие села. Сейчас тут живут чуть больше 100 человек, хотя встречаются даже трехэтажные кирпичные многоквартирники. Дома, как объясняют местные, были собственностью «Сибакадемстроя» — в них жили семьи строителей. А потом все стало угасать. На сайтах объявлений по-прежнему встречаются предложения о продаже однёшек в покинутых домах маленького села, но, кажется, спроса нет, несмотря на кричащие фразы в описании «продам срочно».

Старое здание администрации села Ясная Поляна, которое постепенно теряет жителей

Старое здание администрации села Ясная Поляна, которое постепенно теряет жителей

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А вот что можно встретить на улицах села

А вот что можно встретить на улицах села

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Бураново крупнее Ясной Поляны, но ситуация тут примерно такая же. Типичная картина сельской жизни в 100 километрах от мегаполиса: перекошенные от старости избушки, пустые кирпичные дома, построенные в 1970-е для администрации, брошенные корпуса ферм и остановка общественного транспорта с оторванным знаком.

Заброшенный административный корпус в Бураново

Заброшенный административный корпус в Бураново

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Остановка транспорта давно проржавела

Остановка транспорта давно проржавела

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— Все забросили, все заросло. Но сейчас один фермер взялся: сеет, пашет, убирает. Но рабочих-то все равно не хватает, технику набрали, а что толку? Потому что народу у нас нет, все разъехались, — печально говорит местный старожил Геннадий Николаевич. — В школе человек, дай бог, 12 учится.

Он сидит возле своего палисадника — сегодня к нему в гости из Новосибирска приехали дочери с детьми. Они рассказывают, что летом стараются бывать в селе чаще, хотя оно и производит «печальное впечатление».

У Геннадия Николаевича 7 детей, но чаще других к нему в Бураново приезжают две дочери из Новосибирска

У Геннадия Николаевича 7 детей, но чаще других к нему в Бураново приезжают две дочери из Новосибирска

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— Но отдыхать здесь очень хорошо! Частники держат хозяйство — коров, коней. Водопад у нас тоже есть, красивый, — считает пенсионер.

Он рассказывает, что к нему и пруду, образовавшемуся в результате разлива речки Кривая, приезжают отдыхать не только новосибирцы, но даже кемеровчане и барнаульцы. А самая удачное время — весна: поток воды в это время года такой мощный, что шум доносится до последних домиков на улице Садовой.

Шум воды весной доносится до домов в селе

Шум воды весной доносится до домов в селе

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От них водопад отделяют примерно полкилометра. Как таковой дороги туда нет, но на машине проехать можно, хоть путь лежит и через поля (ям можно не бояться).

Водопаду чуть более 30 лет. В последние советские годы на Кривой построили плотину, а чтобы мощный поток не снес ее, сделали водоотвод — так и появился семиметровый водопад. Раньше место это было более популярным и ухоженным — сюда приезжали в летний лагерь труда и отдыха «Ермак», организованный Бердским электромеханическим заводом. Глядя на пустующий берег пруда, и не скажешь, что когда-то тут были домики, бани и летняя сцена.

В советские годы в этих местах располагался лагерь отдыха

В советские годы в этих местах располагался лагерь отдыха

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Всей это инфраструктуры не хватает и сейчас, уверен Геннадий Николаевич: «места красивые, а хозяина нет». Если бы кто-то занялся устройством мест отдыха на Бурановском водопаде, возможно, и на постепенно вымирающее село Бураново обратили бы внимание, надеется он.

Каскадный водопад образовался после строительства плотины

Каскадный водопад образовался после строительства плотины

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Так выглядит дорожка, с которой несутся струи воды

Так выглядит дорожка, с которой несутся струи воды

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А еще здесь есть пруд, куда приезжают рыбаки

А еще здесь есть пруд, куда приезжают рыбаки

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Сейчас в эти места если и ездят, то чаще всего из-за рыбалки, причем даже зимой. В холодное время струи водопада, стекающие с дорожки водоотвода, замерзают, но где-то под ледяной завесой вода продолжает неспешно шуметь.

А весной, во время нереста рыб, на водопад устремляются даже местные подростки — карпов и карасей в небольшой заводи, которая образуется из-за стекающей воды, можно ловить прямо руками.

— Вы только аккуратно так напишите, — напутствует Геннадий Николаевич, чей дом один из немногих обжитых на улице. — А то понаедут, мусор не уберут, это все потом в реке. Нам этого не надо.

Посмотрите, как выглядит труднодоступный Прямской водопад в Маслянинском районе — здесь есть скалы, лесная чаща и заброшенные дома как из мрачной сказки.

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