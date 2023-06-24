Пруд с завесой. Едем к красивому водопаду у березовой рощи в Новосибирской области — через поля и брошенные деревни

Бурановский водопад в Черепановском районе — из тех, до которых просто добраться. Для этого даже не обязательно искать машину повыше и запасаться сапогами на толстой подошве на случай длинных пеших прогулок: достаточно проехать 140 километров до села Бураново и преодолеть еще 500 метров полевой дороги — и водопад ваш. Но в отзывах об этом месте все равно пишут, что Бурановский водопад популярностью не пользуется. С этим не согласны сами бурановцы: по их словам, на уникальный искусственный водопад съезжаются даже сибиряки из соседних регионов. Журналисты НГС преодолели путь к Бураново за вас — рассказываем, что там можно увидеть.
Село Бураново — наша точка путешествия — располагается практически на границе двух районов. От последних домиков небольшого села до Маслянинского района буквально 5 километров, отсюда и путаница: водопад порой называют Маслянинским, хоть и находится он в Черепановском районе.
Ориентиром, если вы путешествуете на машине, может служить село Огнева Заимка в 25 километрах от Черепанова. После него еще примерно 3 километра приличной дороги, а дальше — поворот на Ясную Поляну и гравийка.
Ясная Поляна — живой памятник тому, как постепенно умирают небольшие села. Сейчас тут живут чуть больше 100 человек, хотя встречаются даже трехэтажные кирпичные многоквартирники. Дома, как объясняют местные, были собственностью «Сибакадемстроя» — в них жили семьи строителей. А потом все стало угасать. На сайтах объявлений по-прежнему встречаются предложения о продаже однёшек в покинутых домах маленького села, но, кажется, спроса нет, несмотря на кричащие фразы в описании «продам срочно».
Бураново крупнее Ясной Поляны, но ситуация тут примерно такая же. Типичная картина сельской жизни в 100 километрах от мегаполиса: перекошенные от старости избушки, пустые кирпичные дома, построенные в 1970-е для администрации, брошенные корпуса ферм и остановка общественного транспорта с оторванным знаком.
— Все забросили, все заросло. Но сейчас один фермер взялся: сеет, пашет, убирает. Но рабочих-то все равно не хватает, технику набрали, а что толку? Потому что народу у нас нет, все разъехались, — печально говорит местный старожил Геннадий Николаевич. — В школе человек, дай бог, 12 учится.
Он сидит возле своего палисадника — сегодня к нему в гости из Новосибирска приехали дочери с детьми. Они рассказывают, что летом стараются бывать в селе чаще, хотя оно и производит «печальное впечатление».
— Но отдыхать здесь очень хорошо! Частники держат хозяйство — коров, коней. Водопад у нас тоже есть, красивый, — считает пенсионер.
Он рассказывает, что к нему и пруду, образовавшемуся в результате разлива речки Кривая, приезжают отдыхать не только новосибирцы, но даже кемеровчане и барнаульцы. А самая удачное время — весна: поток воды в это время года такой мощный, что шум доносится до последних домиков на улице Садовой.
От них водопад отделяют примерно полкилометра. Как таковой дороги туда нет, но на машине проехать можно, хоть путь лежит и через поля (ям можно не бояться).
Водопаду чуть более 30 лет. В последние советские годы на Кривой построили плотину, а чтобы мощный поток не снес ее, сделали водоотвод — так и появился семиметровый водопад. Раньше место это было более популярным и ухоженным — сюда приезжали в летний лагерь труда и отдыха «Ермак», организованный Бердским электромеханическим заводом. Глядя на пустующий берег пруда, и не скажешь, что когда-то тут были домики, бани и летняя сцена.
Всей это инфраструктуры не хватает и сейчас, уверен Геннадий Николаевич: «места красивые, а хозяина нет». Если бы кто-то занялся устройством мест отдыха на Бурановском водопаде, возможно, и на постепенно вымирающее село Бураново обратили бы внимание, надеется он.
Сейчас в эти места если и ездят, то чаще всего из-за рыбалки, причем даже зимой. В холодное время струи водопада, стекающие с дорожки водоотвода, замерзают, но где-то под ледяной завесой вода продолжает неспешно шуметь.
А весной, во время нереста рыб, на водопад устремляются даже местные подростки — карпов и карасей в небольшой заводи, которая образуется из-за стекающей воды, можно ловить прямо руками.
— Вы только аккуратно так напишите, — напутствует Геннадий Николаевич, чей дом один из немногих обжитых на улице. — А то понаедут, мусор не уберут, это все потом в реке. Нам этого не надо.
Посмотрите, как выглядит труднодоступный Прямской водопад в Маслянинском районе — здесь есть скалы, лесная чаща и заброшенные дома как из мрачной сказки.