Пруд с завесой. Едем к красивому водопаду у березовой рощи в Новосибирской области — через поля и брошенные деревни

Ориентиром, если вы путешествуете на машине, может служить село Огнева Заимка в 25 километрах от Черепанова. После него еще примерно 3 километра приличной дороги, а дальше — поворот на Ясную Поляну и гравийка.

Ясная Поляна — живой памятник тому, как постепенно умирают небольшие села. Сейчас тут живут чуть больше 100 человек, хотя встречаются даже трехэтажные кирпичные многоквартирники. Дома, как объясняют местные, были собственностью «Сибакадемстроя» — в них жили семьи строителей. А потом все стало угасать. На сайтах объявлений по-прежнему встречаются предложения о продаже однёшек в покинутых домах маленького села, но, кажется, спроса нет, несмотря на кричащие фразы в описании «продам срочно».