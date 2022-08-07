Заповедный Забой: прогулка с НГС на дикое озеро в старом карьере (живописнее, чем в Искитиме)

Озеро с не самым благозвучным названием Забой находится на краю поселка Горный в Тогучинском районе. Строго говоря, если вас интересует купание и вы нуждаетесь в относительном комфорте, то вполне можете ограничиться Карпысакским водопадом и озером возле него, которые вы всё равно будете проезжать (они к тому же и ближе). Там можно и плавать, и загорать, и даже остановиться на ночлег.

Забой — это совершенно иное место. Озеро ценно как раз не то чтобы полным отсутствием какой бы то ни было инфраструктуры, но и понятных путей подъезда к нему. Просто добраться до Забоя — уже маленький квест. Но можно совместить посещение двух этих объектов, получив удовольствие и от цивилизованного отдыха тоже.