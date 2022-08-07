Заповедный Забой: прогулка с НГС на дикое озеро в старом карьере (живописнее, чем в Искитиме)
Рассказываем, как добраться до малоизвестного озера всего в часе езды от города и почему его любят дайверы
Продолжаем экскурсии по интересным окрестностям Новосибирска. На этот раз перед вами место, которое вообще нельзя назвать зоной отдыха. К затопленному карьеру у поселка Горный не так просто добраться, но сюда приезжают не только за эффектными фото. Это место любят дайверы, а любители прыжков в воду с высоты могут попробовать последовать за местными мальчишками. Обозреватель НГС Стас Соколов нашел путь к дикому озеру вопреки попыткам навигаторов увести его не туда и рассказал, почему к нему стоит съездить.
Озеро с не самым благозвучным названием Забой находится на краю поселка Горный в Тогучинском районе. Строго говоря, если вас интересует купание и вы нуждаетесь в относительном комфорте, то вполне можете ограничиться Карпысакским водопадом и озером возле него, которые вы всё равно будете проезжать (они к тому же и ближе). Там можно и плавать, и загорать, и даже остановиться на ночлег.
Забой — это совершенно иное место. Озеро ценно как раз не то чтобы полным отсутствием какой бы то ни было инфраструктуры, но и понятных путей подъезда к нему. Просто добраться до Забоя — уже маленький квест. Но можно совместить посещение двух этих объектов, получив удовольствие и от цивилизованного отдыха тоже.
Во-первых, вам не стоит доверяться навигаторам от 2ГИС и Apple — они почему-то упорно пытаются проложить маршрут через территорию промпредприятия, куда вас, скорее всего, не пустят. Но вам туда и не нужно. Минуя въезд в поселок, езжайте вдоль небольшого озерца (оно будет по левую сторону) до остановки общественного транспорта «Старый» (это ближайшая остановка в этом направлении) и сворачивайте с дороги налево.
По проселку, на котором вы окажетесь, нужно ехать, пока не упретесь в железнодорожные пути — они будут за кустами, но вы их наверняка узнаете по стоящим вагонам. Там нужно будет повернуть направо и, следуя по дороге, эти пути объехать и двигаться в обратном направлении по грунтовке, но уже с другой стороны путей, которые здесь упираются в тупик. Вот тут нужно не прозевать поворот направо, через пустырь, к виднеющимся невдалеке насыпям. Дорога здесь не очень, встречаются и ямы, и камни, но в принципе, если проявлять осторожность, то ее могут осилить и обычные «пузотерки».
Конец пути на машине вы, скорее всего, узнаете по стоящим на импровизированном паркинге другим автомобилям. Если нет, то дорога упрется в каменный вал с гостеприимно проложенной поверх него колючей проволокой. Здесь начинается тропинка, но идти недолго, и проволоку, скорее всего, до вас уже отодвинут чуть в сторону.
Забой — это не зона отдыха, а заброшенный и затопленный каменный карьер, так что вести себя стоит осторожно. Камни на краю местами дали трещину, и садиться на них, романтически свесив ноги над водой, я бы не рекомендовал. То же самое касается лазанья по окрестным скалам. По крайней мере, вам стоит озаботиться наличием компании, которая, случись что, готова вытаскивать вас из воды и нести ваше тело до машины.
К воде есть более или менее удобный пологий спуск и несколько тропинок по скалам, требующим минимальной спортивной подготовки. Вода выглядит чистой и довольно прозрачной, за что озеро любят дайверы. На глубине даже есть на что посмотреть: если верить дайверским видео, там стоит корпус легкового автомобиля.
Поскольку вода здесь никуда не течет, то камни довольно острые, так что в случае купания полезно захватить какую-то обувь. Это могут быть сланцы, но местные мальчишки, например, используют обычные кеды. В них и в воду ныряют, и плавают, и вылезают потом наверх по скалам. Довольно практично.
Отдельное экстремальное развлечение — прыжки в воду с окружающих карьер скал. Перед тем, как им заняться, конечно, необходимо оценить глубину в месте, куда вы намерены прыгать. Подсказать место для прыжков могут всё те же местные мальчишки, которые бесстрашно сигают в воду с высоты не менее семи метров. Но стоит учитывать разницу в весе. И на всякий случай (стоит повторить это еще раз) иметь под рукой компанию, которая вам поможет добраться до машины со сломанной ногой.
Раз уж вы доехали до Горного, то можно потратить немного времени на осмотр и поселка тоже. Инфраструктура особенно не блещет разнообразием, но базовые элементы имеются: красивая бревенчатая церковь (новая), советский Дом культуры, маленькая гостиница, служба доставка суши и аллея с фонарями для прогулок.
Расстояние до Горного от центра Новосибирска — 73 километра. Дорога в целом находится в нормальном состоянии. Если в пути не будет пробок, но добраться до места, не превышая разрешенной скорости, можно менее чем за полтора часа. А до ближайшей границы города и вовсе за час.
Интересные места для прогулок можно найти совсем рядом. Наукоград Кольцово расположен даже ближе к центру города, чем некоторые удаленные районы. Но попав сюда, вы наверняка почувствуете, что находитесь не в Новосибирске.