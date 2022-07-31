Здесь вам не Новосибирск: прогулка по уютному городку с яркой архитектурой всего в 20 минутах езды от центра

Большой Новосибирск включает в себя целый список городов-спутников и просто пригородов. По инерции мы воспринимаем их зачастую как просто городские районы. Но некоторые из них имеют свое лицо, довольно сильно отличающееся от того, что представляет собой сам Новосибирск. Самый яркий пример такого рода — наукоград Кольцово, удаленный от центра города даже меньше, чем иные районы. Обозреватель НГС считает, что лето — это прекрасное время, чтобы познакомиться с этим своеобразным местом (если вы там еще не были) или просто приехать туда погулять.

