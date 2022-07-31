Здесь вам не Новосибирск: прогулка по уютному городку с яркой архитектурой всего в 20 минутах езды от центра
Гуляем по наукограду Кольцово с идеальными газонами и европейским парком — приехать сюда можно на автобусе
Большой Новосибирск включает в себя целый список городов-спутников и просто пригородов. По инерции мы воспринимаем их зачастую как просто городские районы. Но некоторые из них имеют свое лицо, довольно сильно отличающееся от того, что представляет собой сам Новосибирск. Самый яркий пример такого рода — наукоград Кольцово, удаленный от центра города даже меньше, чем иные районы. Обозреватель НГС считает, что лето — это прекрасное время, чтобы познакомиться с этим своеобразным местом (если вы там еще не были) или просто приехать туда погулять.
Кольцово до сих пор отмечается на картах как «рабочий поселок», хотя статус наукограда ему присвоили еще в 2003 году. Ничего особенно «рабочего» здесь не было никогда: жилье в этом месте начали строить для сотрудников НИИ молекулярной биологии (сейчас ГНЦ ВБ «Вектор»). И уже в постсоветское время экономика Кольцова была связана в основном с наукой.
Сейчас здесь живет порядка 17,5 тысячи человек — вполне достаточно для небольшого европейского городка. Собственно, Кольцово и выглядит именно городом (даже в большей степени, чем Новосибирск местами): построенным по плану, в едином стиле и достаточно компактно.
Первое, что обращает на себя внимание, — это то, что можно было бы назвать функциональной ухоженностью. То есть вы не увидите дорогой плитки, фигурно обрезанной зелени, да и каких-то особенных красот архитектуры здесь не найти. Дома облицованы всё тем же керамогранитом, что и многие новосибирские новостройки. Под ногами или асфальт, или стандартные кирпичи брусчатки.
Но всё это находится в хорошем состоянии. Газоны ровно подстрижены. Высаженные деревья выглядят здоровыми (в Новосибирске засохшие ели могут стоять прямо у областного правительства, пока их не сменят какие-нибудь липы). Не говоря уже о том, что плитка выложена по единому плану, а не разнокалиберными кусками, как это можно видеть в Новосибирске в самом центре. Во всём ощущается постоянная забота. И это как-то сразу создает совершенно иное ощущение городской среды.
Объяснить местное видимое благополучие какими-то сверхдоходами кольцовского бюджета не получается. Хотя в пересчете на одного местного жителя здесь, действительно, приходится чуть больше расходов (37 тысяч рублей против 30 тысяч в Новосибирске). Но дело, видимо, не только в деньгах, но и в том, как и на что они расходуются.
На всех значимых тротуарах есть разметка для велодорожек. Но это разделение, похоже, мало кто соблюдает. Впрочем, я лично и не заметил там какого-то большого количества велосипедистов, так что это, скорее, дань моде. Местами даже велосипедная часть тротуара почему-то сделана шире пешеходной, хотя пешеходов в разы больше.
Город выгнулся подковой вокруг вытянутой и заросшей лесом низины, вдоль которой проложены дорожки для прогулок и пробежек. Не то чтобы гулять и бегать в Кольцове было негде, но делать это среди деревьев еще приятней.
Понятно, что белочками, которые готовы брать угощения из рук, новосибирцев, в целом, не удивить. В Кольцове их тоже много, и они охотно выходят к тропе, чтобы пообщаться с двуногими гостями. И на тех, кто по какой-то досадной случайности не захватил с собой угощений, смотрят с укором и недоумением: зачем приперлись-то, дескать?
В дальнем конце лога есть небольшое живописное озеро с песчаным пляжем и катамаранами напрокат. Прямо как на настоящем курорте. Нужно заметить, кстати, что в самом парке нет никаких кафе, только киоск с мороженым. Весь общепит (кофейня и шашлычная) вынесен за границы и находится на входе, в зоне парковки. Так что ничто не будет стоять между вами и общением с природой (и друг другом).
Напротив: посетителям предлагается самим кормить обитающих здесь в большом количестве карпов. К сожалению, вода в озере мутновата, так что насладиться видом плавающих в ней рыб не удастся. Они будут появляться лишь на мгновение, чтобы схватить с поверхности очередной кусок еды.
— На рыбалку бы сюда, — задумчиво произнес рядом коренастый мужичок, глядя на появляющиеся то здесь, то там открытые пасти карпов. По крайней мере, в 2015 году рыбачить на озере было можно, но по лицензии.
Общее благоустройство оказывается заразительным, и вот уже горшки с цветами появляются у входов в подъезды. Вроде бы и мелочь, но согласитесь, такой вид куда приятней глазу, чем просто голые стены. Кстати, я ни разу не встретил в Кольцове заехавших на газоны в поисках парковки машин. Может быть, просто повезло.
Кроме «Вектора» (и целого ряда сопутствующих компаний), которые современному наукограду Кольцово достались, что называется, по наследству, город сумел обзавестись и крупными предприятиями, появившимися уже в капиталистическую эпоху. Чего стоит один только «Катрен» — один из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов с годовым оборотом более 200 миллиардов рублей (это в четыре раза больше бюджета Новосибирска). Офис этой компании, кстати, популярное место для фотосессий.
Последним по времени крупным приобретением Кольцова стал Биотехнопарк с его футуристическим зданием, похожим на инопланетный космический корабль. В отличие от «Вектора» (специфика работы которого не очень способствует открытости), Биотехнопарк постоянно проводит какие-то просветительские мероприятия. Сюда, в конце концов, можно просто попасть на экскурсию.
Оказавшись в Кольцове, грех не заглянуть в «Спектр» — небольшой жилой комплекс с яркой (в буквальном смысле) архитектурой. На фоне многоэтажных «человейников», которые в Новосибирске строят, в том числе, и на краю города, здешние дома выглядят на удивление соразмерными человеку. Обустройство дворов впечатляет не стоимостью (ничего сверхъестественного здесь как раз нет), а тем, насколько разумно эти деньги были потрачены.
Получились зеленые, с большим количеством удобных приспособлений для отдыха дворы. Что особенно приятно, этот ЖК не огорожен забором, прийти сюда может каждый. И сделать это полезно хотя бы затем, чтобы убедиться: в Новосибирске (ну хорошо, в Новосибирской области) тоже можно не просто возводить квадратные метры, а создавать для людей комфортную среду.
Какого-то яркого общепита, ради которого стоило бы ехать отдельно, в Кольцове не наблюдается. Но базовый набор заведений разных форматов имеется. И фастфуд, и кофейни, и бургерная, и шашлыки на свежем воздухе, и уличная еда. Так что голодными приехавшие сюда погулять гости точно не останутся.
Если по какой-то причине вы в Кольцове еще не были или были довольно давно, то приехать сюда просто погулять в выходные — совсем не плохая идея. Поблизости от Новосибирска вы окажетесь в немножко другом мире — более комфортном и ладно устроенном. Хотя и собранном, в общем-то, из тех же самых элементов, что и сам Новосибирск.
В Кольцово можно уехать на городском общественном транспорте, получится даже ближе, чем иные удаленные районы города. Но если вы готовы потратить на дорогу пару часов, то можно съездить в Ордынское. Там пляжи, сосновый бор и старый дебаркадер.