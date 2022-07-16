Ордынская Ривьера: едем в
300-летнее село, где есть пляжи, старый дебаркадер и легендарные чебуреки
Разбираемся, ради чего стоит поехать в поселок на берегу Обского моря на выходных
На берегах Обского моря хватает красивых мест, куда можно выехать на день (а то и на все выходные). Но чем ближе к Новосибирску это место, тем больше будет там народу (и наоборот). Ордынку в этом смысле можно считать разумным компромиссом. О том, что ждет путешественника на месте и по дороге, читайте и смотрите в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.
Дорога
Рабочий поселок Ордынское расположен на западном побережье Обского моря, по дороге от города до него порядка 100 километров (точное значение будет зависеть, понятное дело, от того, где вы собираетесь стартовать). Если не считать путь по городу, то без пробок это меньше полутора часов в дороге. Дорога на этом отрезке вполне приличная (а местами так и вовсе отличная).
Любителей ярких фотосессий в сельскохозяйственных локациях по пути ждут рапсовые поля. Особенно эффектны они на закате или рано утром. Рапс, кстати, важная культура у местных аграриев, его с успехом продают на экспорт. Причем Новосибирская область лидирует по объемам этого экспорта в Сибирском федеральном округе.
На подъезде к Ордынскому можно остановиться ненадолго в «Заволокинской деревне». Это своего рода мемориально-развлекательный комплекс с деревянными воротами, башней, кораблем и прочими забавами. Комплекс совсем небольшой, но детям может понравиться. Существенное преимущество: посетить его можно бесплатно.
Поселок
Ордынское — формально один из самых старых населенных пунктов Новосибирской области. Первое упоминание о поселении в этом месте относится аж к 1721 году. Но искать здесь примет милой старины — дело малоперспективное: самые старые сохранившиеся постройки относятся здесь к советскому периоду.
Даже местный Дом культуры после ремонта больше напоминает скорее торговый центр с претензией, чем памятник советской архитектуры. По соседству расположен парк, местная администрация и другие обязательные элементы инфраструктуры.
Основная экономическая жизнь в Ордынском сосредоточена вдоль трассы. Здесь расположены и автовокзал, и рынок, и сразу несколько сетевых продовольственных магазинов. И, разумеется, целая галерея точек общепита, предлагающих полный набор востребованной массами еды — от чебуреков и беляшей до мяса на огне и роллов.
Если вы приедете в Ордынку до обеда (и не в воскресенье или понедельник), то стоит наведаться в культовую точку с чебуреками, которая расположена во внутреннем дворе рынка. Работает там один человек, который уже много лет приходит с утра, жарит и продает какое-то количество чебуреков, после чего (в час дня) уходит заниматься какими-то другими важными делами. Два дня в неделю у точки и вовсе выходной. Если вам не удастся совпасть с его режимом работы, можете удовлетвориться чебуреками из точки со стороны дороги. Они не такие легендарные, но тоже ничего и почти всегда есть.
Ордынское расположено на правом берегу реки Орда. Ближе к Обскому морю русло расширяется, превращаясь в небольшой залив. Отсюда, кстати, можно уехать на пароме на другой берег — в Караканский бор и к Абрашинскому карьеру. Там красиво, но стоит иметь в виду, что желающих отдохнуть на берегах этого небольшого водоема может оказаться слишком много.
Неожиданной и недолговечной достопримечательностью береговой линии Ордынского можно считать и большую кучу песка, которую облюбовали для своих гнезд стаи ласточек. Птицы ведут себя осторожно, когда видят двуногих чужаков, стараются улететь, чтобы чужаки не смущали их своими присутствием. Но, набравшись терпения, можно дождаться, когда жизнь в этом птичьем городе вернется в нормальное русло.
Чтобы искупаться и позагорать, лучше переехать на другую сторону реки (это уже будет поселок Чернаково). Здесь ближе к воде образовался своего рода европейский квартал. Мало того что дома сами по себе довольно крупные, так они еще то построены в стиле фахверк, то снабжены башнями, то просто выглядят как солидное имение. И у всех на воротах то львы, то вензеля, то рыцарские замки. Сразу видно: люди живут благородного происхождения.
Поселок невелик, и сразу за ним начинается сосновый бор. Отмеченных на карте дорог здесь нет, но отдыхающие прокатали через сосны отчетливые направляющие, так что вдоль берега можно проехать на машине до того места, которое вам больше понравится. Разумеется, если там будет где припарковаться, ибо в жаркий день таких желающих слиться с природой там может быть изрядное количество.
Берег местами обрывистый (но высота невелика, можно и спуститься), а местами сходит к воде уже довольно полого. Выбирая место для стоянки, стоит обратить внимание, нет ли там большого количества выброшенных на берег мелких водных улиток. Ну конечно, если вы не поклонник запаха тухлой рыбы.
Основная местная достопримечательность — старый дебаркадер. Слово это французское и переводится как «устройство для высадки». Когда-то сюда причаливали ходившие по Обскому морю корабли. Дебаркадер находится в плачевном состоянии, но вполне годится для романтических фотосессий.
Правда, есть нюанс. Уже довольно давно ушлые люди огородили территорию на берегу в этом месте, назвали ее «частной собственностью» (хотя вообще-то там лесничество), настроили домиков и сдают теперь всё это хозяйство отдыхающим. За то, чтобы просто пройти к дебаркадеру по земле, просят 150 рублей с человека (никаких чеков, конечно, не дают). Правда, в качестве бонуса можно воспользоваться здешним небольшим пляжиком. Но если вы любите плавать, то стоит иметь в виду, что море в этом месте мелковато и, чтобы зайти в воду хотя бы по грудь, придется довольно долго идти.
Впрочем, когда вода отступает, можете смело идти к дебаркадеру по песку — все частные собственности заканчиваются береговой линией. Ну или просто забронируйте там себе домик и место для машины и ходите куда хотите.
Если долго лежать на песке вам наскучит или просто не повезет с погодой, можно заехать по дороге в село Верх-Ирмень, известное своим молоком и одноименным хозяйством. В культурном и архитектурном смысле оно будет даже интересней Ордынского. Можно посмотреть, как жил совхоз-миллионер, а теперь живет успешное агропредприятие.
Местами богатство выглядит даже несколько нарочитым. Например, вряд ли вы ожидаете увидеть в селе (пусть и зажиточном) припаркованный у палисада лимузин. Такого даже в Ленинском районе Новосибирска не встретишь!
В Верх-Ирмени есть и свой почти настоящий парк — с аллеями, фонарями, лавочками и почему-то памятником Ленину в центре. Вместе с расположенной по соседству церковью всё это создает довольно колоритный ансамбль.
На обратном пути в погожий день стоит или выехать пораньше, или отправляться уже ближе к закату. Пробки на дорогах практически неизбежны. Но, к сожалению, та же ситуация будет на любой трассе, по которой возвращаются отдыхающие и дачники. Вооружитесь терпением, хорошей музыкой или просто приятной компанией. В конце концов, какой смысл ехать куда-то отдыхать, если вернуться домой злым и издерганным?
О том, что можно увидеть, если всё же переплыть Обское море на пароме, читайте в прошлогоднем материале Анны Богдановой.