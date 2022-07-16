Ордынская Ривьера: едем в 300-летнее село, где есть пляжи, старый дебаркадер и легендарные чебуреки

Если вы приедете в Ордынку до обеда (и не в воскресенье или понедельник), то стоит наведаться в культовую точку с чебуреками, которая расположена во внутреннем дворе рынка. Работает там один человек, который уже много лет приходит с утра, жарит и продает какое-то количество чебуреков, после чего (в час дня) уходит заниматься какими-то другими важными делами. Два дня в неделю у точки и вовсе выходной. Если вам не удастся совпасть с его режимом работы, можете удовлетвориться чебуреками из точки со стороны дороги. Они не такие легендарные, но тоже ничего и почти всегда есть.