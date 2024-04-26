«Не чурается любой работы». Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, устроился таксистом

Второй пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, подрабатывает таксистом. После аварийной ситуации его отстранили от полетов и отправили в неоплачиваемый отпуск. Чтобы прокормить семью, летчик вынужден искать другой источник доходов. Об этом нашим коллегам из E1.RU сообщила жена Эдуарда Семенова.
— Довольствуется разовыми заработками, не чурается любой работы. Именно сейчас работает таксистом, — сообщила жена пилота Анна. — В авиакомпании официально ничего не говорят. Неофициально прогнозы неутешительные, по всей вероятности.
По словам супруги Эдуарда Семенова, семья семь месяцев после экстренной посадки жила на сбережения и потратила все накопленные деньги. Поэтому сейчас вопрос с работой супруга встал особенно остро.
Airbus приземлился в поле 12 сентября 2023 года. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Подробно прочитать хронику ЧП можно по ссылке.
Осенью стало известно, что пассажирам самолета, севшего в поле, выплатили больше 15 миллионов рублей. Позже появилась информация, что судно решили распилить. В апреле авиакомпания сообщила, что судно не собираются возвращать к полетам.