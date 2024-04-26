«Не чурается любой работы». Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, устроился таксистом

Эдуард Семенов работает в авиакомпании с 2013 года Источник: личная страница пилота в социальных сетях











Второй пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, подрабатывает таксистом. После аварийной ситуации его отстранили от полетов и отправили в неоплачиваемый отпуск. Чтобы прокормить семью, летчик вынужден искать другой источник доходов. Об этом нашим коллегам из E1.RU сообщила жена Эдуарда Семенова.



— Довольствуется разовыми заработками, не чурается любой работы. Именно сейчас работает таксистом, — сообщила жена пилота Анна. — В авиакомпании официально ничего не говорят. Неофициально прогнозы неутешительные, по всей вероятности.

По словам супруги Эдуарда Семенова, семья семь месяцев после экстренной посадки жила на сбережения и потратила все накопленные деньги. Поэтому сейчас вопрос с работой супруга встал особенно остро.

Самолет приземлился в поле Источник: NGS.RU

Airbus приземлился в поле 12 сентября 2023 года. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Подробно прочитать хронику ЧП можно по ссылке.

После посадки было записано интервью с женой второго пилота

Источник: Дарья Манохина, Артем Чудинов / Городские порталы

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