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Происшествия Стала известна судьба севшего в пшеничное поле самолёта «Уральских авиалиний»

Стала известна судьба севшего в пшеничное поле самолёта «Уральских авиалиний»

Перевозчик решил не возвращать к коммерческим полётам Airbus A320

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Авиакомпания платит колхозу за то, что лайнер занимает место урожая

«Уральские авиалинии» не собираются возвращать к полетам самолет Airbus A320, который совершил аварийную посадку в пшеничное поле под Новосибирском. Об этом сообщила «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

— Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus, — сказала Гасникова.

По ее словам, ранее рассматривались такие варианты как вывоз самолёта целиком или его поднятие по частям вертолётом. Расчеты показали, что плотность грунта в поле недостаточна, Airbus A320 сможет взлететь только с искусственной площадки. Строительство взлетной полосы было бы слишком затратно.

На начало апреля аренда поля вокруг самолёта обошлась «Уральским авиалиниям» в 1,2 млн рублей, плюс почти 9,3 млн рублей на охрану и содержание Airbus.

Airbus A320 сообщением Сочи — Омск экстренно сел в Убинском районе 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шестеро членов экипажа. Согласно заключению Росавиации, пилоты побоялись садиться в Омске из-за неполадок с шасси и решили лететь в Новосибирск, но неправильно рассчитали остаток топлива. Несмотря на то что при посадке не было не только погибших, но и пострадавших, пилотов отстранили от полетов. Сейчас оба в неоплачиваемом отпуске. В действиях бортпроводников эксперты никаких нарушений не нашли, и той же осенью стюарды вернулись к работе.

Представители авиакомпании сначала хотели дождаться морозов, чтобы земля промерзла, и самолет мог взлететь с поля, но затем решили оставить его на месте и распилить на части. О том, что, возможно, он попросит оставить самолет в поле в качестве экспоната, Олег Конюк рассказал НГС в конце февраля. А журналисты придумали, как можно использовать его так, чтобы привлечь в Новосибирскую область туристов.
ПО ТЕМЕ
Airbus A320 Уральские авиалинии Пшеничное поле
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