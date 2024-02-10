Отель «Аэробус»: во что можно превратить застрявший в поле самолет — НГС придумал неожиданное решение

Эту базовую концепцию (если публика оценит) можно развивать и дальше, пристроив к самолёту «ангар» или «башню авиадиспетчеров». Привезти ещё какой-нибудь авиационной старины, которая сейчас пылится по аэропортам всей страны. Ну и, конечно, привлечь местных производителей, которые везли бы туда свежие молочные продукты, мясо, овощи и зелень.



Для начала можно работать по привычной схеме авиационных обедов. Посетители просто занимают свободные места и стюардесса — то есть, простите, официантка выкатывает им привычную самолётную тележку с вопросом: «Курица или рыба?» Даже еду для пущей аутентичности можно заказывать у тех же поставщиков, что делают её настоящим авиакомпаниям.

