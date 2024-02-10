Отель «Аэробус»: во что можно превратить застрявший в поле самолет — НГС придумал неожиданное решение

Уже пять месяцев в поле под деревней Московка Убинского района Новосибирской области стоит Airbus, аварийно севший там в сентябре прошлого года. Сначала его хотели увезти оттуда своим ходом, теперь, по всей видимости, самолет просто распилят на месте. Обозреватель НГС считает, что ему можно найти более интересное применение.
В СССР не было, наверное, города, где в парке не стоял какой-нибудь списанный за ненадобностью самолёт. Обычно они работали детскими кинотеатрами, но бывало, что в их корпусах делали кафе. Вытянутая труба фюзеляжа была не особенно удобным местом для просмотра кино, но детям нравился сам антураж. Летал куда-то народ тогда в целом поменьше, и сам по себе самолёт был объектом притяжения.
Из «Эйрбаса», стоящего сейчас в поле в Убинском районе, «Уральские авиалинии» заберут всё, что представляет ценность. Но сам корпус самолёта в этот список явно не входит. Их, этих корпусов, сейчас стоит изрядное количество в любом крупном аэропорту. С самолета снимают двигатели, внутреннее оборудование (всё то, что можно поставить в другую машину), но самостоятельно менять крылья или сшивать из разных частей фюзеляж практики пока, вроде бы, нет.
Так почему бы не оставить его там же, в полях (пусть и сместив в сторону, чтобы не мешать сельхозработам) и попытаться превратить в необычную гостиницу, ресторан и вообще необычное сооружение, к каким туристы на колёсах готовы ехать за тридевять земель. Место, конечно, удалённое. Но от федеральной трассы там по прямой километров пять, а от ближайшей железнодорожной станции Каяк — и того меньше.
Конечно, придётся поработать, вложить деньги. Но на выходе может получиться по-своему уникальный объект. Представьте себе этот небольшой комплекс с мини-отелем и ресторанчиком. В номерах можно поставить даже какие-нибудь тоже списанные раскладывающиеся в кровать кресла из салонов первого класса. Столики внутри будут стоять у иллюминаторов, за которыми будет открываться вид на окрестные поля. На крыльях можно организовать небольшую летнюю веранду — под крыльями тоже.
Эту базовую концепцию (если публика оценит) можно развивать и дальше, пристроив к самолёту «ангар» или «башню авиадиспетчеров». Привезти ещё какой-нибудь авиационной старины, которая сейчас пылится по аэропортам всей страны. Ну и, конечно, привлечь местных производителей, которые везли бы туда свежие молочные продукты, мясо, овощи и зелень.
Для начала можно работать по привычной схеме авиационных обедов. Посетители просто занимают свободные места и стюардесса — то есть, простите, официантка выкатывает им привычную самолётную тележку с вопросом: «Курица или рыба?» Даже еду для пущей аутентичности можно заказывать у тех же поставщиков, что делают её настоящим авиакомпаниям.
Для публики побогаче поставить кресла из бизнес-класса и кормить уже блюдами соответствующего уровня на нормальной посуде и с металлическими приборами, предлагать вино в бокалах. А если дело хорошо пойдёт, то можно и места первого класса добавить, коих у российских авиакомпаний пока, вроде бы, вообще не водится. Будет отдельный повод приехать.
Ну или ограничиться небольшим количеством столиков и отвести часть самолёта под номера. Тут даже придумывать ничего особенно не нужно, у самих производителей больших самолетов есть такие конфигурации салона под особенных клиентов. Заказать их непосредственно у Airbus вряд ли получится, но сделать то похоже никто не мешает.
Самолёт в полях — это перспективное место для каких-нибудь фестивалей и праздников. Просто так собрать вдали от крупных городов людей трудновато, а вот ради фотографий концерта на фоне освещенного закатным солнцем фюзеляжа народ, глядишь, и подтянется.
Разумеется, реализовать такой проект исключительно силами частного бизнеса вряд ли возможно. Но если бы к делу подключились областные власти, обеспечив оформление всех необходимых разрешений, построив дорогу, проложив коммуникации, то получился бы туристический объект с общероссийской известностью. Блогеры сюда поехали бы точно — им только покажи необычную локацию.
Этой части Новосибирской области вообще не хватает каких-то точек притяжения. Люди, которые там не живут, бывают в таких местах только проездом. Что, конечно, совершенно естественно: зачем там бывать, если там нечего смотреть. Вот пусть смотрят стоящий в поле самолёт, за иллюминаторами которого в сумерках видна какая-то жизнь.
Создание такой компактной, но яркой точки притяжения помогло бы, кстати, раскрыть туристический потенциал Куйбышева. Это город с 300-летней историей и неплохо сохранившимися старыми зданиями, за которыми там пытаются в меру возможностей ухаживать. Он находится слишком далеко и от Новосибирска, и от Омска, и ехать туда только ради знакомства с этой стариной готовы не все. А в комплекте с самолётом желающих, глядишь, наберется побольше. А там недалеко уже и до Чанов — как говорится, раз уж всё равно приехал в такую даль. Ну и вообще, в Куйбышеве уже есть один самолёт — городская достопримечательность: так же когда-то служивший детским кинотеатром, а теперь поставленный на сваи ИЛ-14 в Сквере Воинской Славы.
Ничего революционного в идее превращения самолёта в объект туристической инфраструктуры, разумеется, нет. В мире таких ресторанов и отелей хватает — можно сказать, отдельное направление в индустрии гостеприимства. Так что не придётся даже ничего особенно придумывать — бери да делай. С учётом перспектив использования отечественными авиакомпаниями американских и европейских самолётов, можно развернуть целую сеть таких по всей стране. Скоро ведь российские самолёты обещали начать выпускать в большом количестве, так что «Боинги» и «Эйрбасы» станут не нужны. А внутренний туризм, напротив, идёт в гору.
Все эти предложения, разумеется, скорее шутка, чем попытка серьезно предложить бизнес-модель по использованию необычного актива. О том же, что с самолётом происходит сейчас в реальности, можно прочитать в материале Елизаветы Горячевой.