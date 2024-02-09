«Как было, так и есть»: что сейчас с самолетом, севшим в новосибирском поле

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в новосибирском поле 12 сентября, продолжает стоять в поле почти 5 месяцев.
— Стоит, куда он денется, как было всё, так и есть, — рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк.
Ранее появилась информация, что руководство «Уральских авиалиний» решило утилизировать Airbus A320, при этом до этого самолет готовили ко взлету. По данным телеграм-канала FlightMode, специализирующийся на эксклюзивных новостях из мира авиации, авиакомпания пришла к выводу, что попытки поднять в воздух борт, который уже на протяжении 4 месяцев стоит в поле, экономически нецелесообразны. С самолета планируется снять всё, что можно будет использовать в будущем, затем рабочие приступят к его распилу.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании. На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет.
В авиакомпании сообщили, что хотят убрать кресла, чтобы облегчить борт перед взлетом. Колхоз имени Ленина, в поле которого приземлился лайнер, и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.
По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Экипаж поначалу вернули к полетам, но затем попросили уволиться. В «Уральские авиалинии» нагрянула проверка.
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.