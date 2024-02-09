«Как было, так и есть»: что сейчас с самолетом, севшим в новосибирском поле

По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Экипаж поначалу вернули к полетам, но затем попросили уволиться. В «Уральские авиалинии» нагрянула проверка.



Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.