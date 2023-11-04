Ошибки в расчетах и проблемы с шасси: Росавиация — об итогах расследования посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи-Омск, не сел в Омске, так как начались проблемы с гидравликой, и команда приняла решение лететь до Новосибирска. Но на пути экипаж понял, что топлива не хватит, поэтому сел в поле. Как выяснилось и как ранее предполагали источники НГС, пилоты ошиблись в расчетах. Это подтвердила и проверка Росавиации.