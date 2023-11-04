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Посадка самолета в поле

Ошибки в расчетах и проблемы с шасси: Росавиация — об итогах расследования посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском

По мнению экспертов, борт мог сесть в Омске, а не уходить на запасной аэродром

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Самолет приземлился в поле из-за проблем с гидравликой

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Росавиация завершила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области. Документ появился 4 ноября в телеграм-каналах авиаэкспертов, в том числе в телеграм-канале pilot_on_tour.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи-Омск, не сел в Омске, так как начались проблемы с гидравликой, и команда приняла решение лететь до Новосибирска. Но на пути экипаж понял, что топлива не хватит, поэтому сел в поле. Как выяснилось и как ранее предполагали источники НГС, пилоты ошиблись в расчетах. Это подтвердила и проверка Росавиации.

В Росавиации пришли к выводу, что команда не посчитала количество топлива, которое нужно, чтобы долететь до запасного аэродрома, когда решила приземляться в Новосибирске. Также специалисты написали в отчете, что экипаж мог произвести посадку в Омске — там хватало длины посадочной полосы. Отмечается, что выпущенное шасси помешало команде правильно посчитать количество топлива.

— Повышенному расходу и текущему остатку топлива экипаж должного внимания не уделил, — говорится в отчете.

Гидравлика же, из-за которой экипаж принял решение приземлиться в Новосибирске, отказала из-за износа приводного шланга.

В то же время, с учетом всех допущенных ранее ошибок, решение посадить самолет в поле, по мнению экспертов, было единственном правильным и грамотным.

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле под Новосибирском 12 сентября. На борту было 159 человек, никто не пострадал. Всю информацию об авиаинциденте можно прочесть в сюжете НГС.

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