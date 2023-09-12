«Лететь в Новосибирск было грубой ошибкой»: авиаэксперты проанализировали посадку самолёта в поле — разбор ЧП

Возможные причины

Утром 12 сентября самолёт Airbus 320A «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», изменил направление в сторону Новосибирска и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе региона. На борту лайнера находились 167 человек, в том числе 23 ребёнка и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Сообщения о причинах авиаинцидента поступали последовательно, каждое с новыми подробностями. Сначала стало известно, что экипаж взял курс на Новосибирск в связи с техническими неполадками. Посадку в поле при этом объяснили нехваткой топлива. Связь между двумя обстоятельствами первым публично объяснил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин. Он подчеркнул, что командир корабля сообщил о проблемах «с гидравликой», в результате возникли опасения, что при посадке у самолета могут отказать тормоза. Решение лететь в другой город приняли потому, что на в Толмачево полоса длиннее: в Омске — 2500 м, в Новосибирске — 3000 м — не хватило горючего.

