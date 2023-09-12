«Лететь в Новосибирск было грубой ошибкой»: авиаэксперты проанализировали посадку самолёта в поле — разбор ЧП

Пока большинство россиян рукоплещет мастерству пилотов, посадивших самолёт в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области, авиаэксперты анализируют произошедшие события. Многие специалисты от общения с корреспондентом НГС отказались, призвав дождаться результатов официального расследования. Те, кто согласился порассуждать, задаются интересными вопросами и критикуют экипаж лайнера «Уральских авиалиний». Подробности в статье Павла Тиунова.
Возможные причины
Утром 12 сентября самолёт Airbus 320A «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», изменил направление в сторону Новосибирска и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе региона. На борту лайнера находились 167 человек, в том числе 23 ребёнка и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.
Сообщения о причинах авиаинцидента поступали последовательно, каждое с новыми подробностями. Сначала стало известно, что экипаж взял курс на Новосибирск в связи с техническими неполадками. Посадку в поле при этом объяснили нехваткой топлива. Связь между двумя обстоятельствами первым публично объяснил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин. Он подчеркнул, что командир корабля сообщил о проблемах «с гидравликой», в результате возникли опасения, что при посадке у самолета могут отказать тормоза. Решение лететь в другой город приняли потому, что на в Толмачево полоса длиннее: в Омске — 2500 м, в Новосибирске — 3000 м — не хватило горючего.
Казалось бы, точки над «i» на срочной пресс-конференции расставил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Он сообщил, что у самолёта отказала «зелёная гидросистема», а топлива не хватило из-за целого комплекса обстоятельств, которые сложились не в пользу экипажа.
— При отказе «зелёной» гидросистемы наблюдаются некоторые отклонения в работе спойлеров — это тормозные щитки на самолёте и закрылков. Когда экипаж ушел на второй круг, они посчитали посадочную дистанцию, и она была близка к предельной. По пути в Новосибирск очень сильный ветер, низкий эшелон, выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать, увеличили расход топлива, и командир осознал, что, возможно, топлива будет недостаточно для захода на посадку на аэродроме, — пояснил гендиректор авиакомпании.
Скуратов назвал решение пилотов посадить самолёт в поле «обоснованным». Позже отметил, что лётчиков ждут беседы с правоохранительными органами, но самая тяжёлая — с ним лично.
Бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полётов Александр Романов в беседе с корреспондентом НГС заявил, что в Airbus 320A есть три независимые друг от друга гидравлические системы, при этом отказ одной из них не влияет на «органы управления самолётом».
— В этом случае экипаж обязан посадить самолёт на ближайшем аэродроме для выявления причин неисправности, поскольку она может стать причиной более серьезной неполадки с более серьезными последствиями, — отметил эксперт.
О трёх контурах гидросистемы в самолёте говорит и бывший независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково», экс-конструктор ОКБ «Сухой», авиаэксперт Вадим Лукашевич. Он согласился, что отказ одной системы «не критичен». При этом, по его словам, если из строя выйдут три контура сразу, то самолёт становится «утюгом в воздухе».
— Гидравлика — это выпуск шасси, механизация крыла, закрылки, рули направления, высоты и т.д. На опубликованных фотографиях мы видим, что закрылки выпущены. Это говорит о том, что хотя бы один контур гидросистемы работал. Возможность посадить самолёт на аэродроме в Омске была. Я считаю, что решение лететь в Новосибирск было грубой ошибкой, — пояснил эксперт.
Лукашевич подчеркнул, что, имея неисправность на борту самолёта и аэродром «под ногами», логичнее всего было бы посадить лайнер в Омске. По его мнению, экипажу, возможно, следовало выработать топливо до минимума и приземляться с минимальной посадочной массой. При этом длины взлётно-посадочной полосы плюс концевой полосы безопасности вполне бы хватило для полной остановки судна, уверяет эксперт. Комментируя информацию о нехватке топлива по пути в Новосибирск, Лукашевич назвал ситуацию «цирком».
— За расчет остатка топлива отвечает экипаж. Если принято решение лететь до Новосибирска, значит у тебя на 100% должно хватить топлива с учетом навигационного запаса. На последних литрах в баке, но ты должен долететь. Какого хрена ты летишь в Новосибирск, если тебе не хватит топлива? Лети в Москву, тут вообще шикарные полосы. Я думаю, что там не топливо кончилось, а все-таки что-то с техникой: например, продолжала развиваться проблема с гидравликой, — эмоционально прокомментировал Лукашевич.
Эксперт Александр Романов добавил, что пилоты обязаны рассчитывать запас топлива на полет до основного аэродрома и, в случае непредвиденных обстоятельств, на полёт не менее чем на час до запасного. Вдобавок ещё полчаса полёта экипаж закладывает на несколько заходов на посадку.
Посадка
Посадить авиалайнер со 170 пассажирами на борту в поле — большое мастерство, заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его словам, экипаж проявил самообладание и принял грамотное решение. Приземление прошло хорошо, добавил он, поскольку остались целы «самолёт и люди».
— Посадка на шасси прошла очень аккуратно, мягко, без перегрузок, чтобы колеса не увязли. Переднюю «ногу» надо было держать по максимуму в подвешенном состоянии и потом плавно ее опустить. Тут целая технология. Мы учим этому летчиков на тренажерном комплексе, — отметил Скуратов.
Он также сравнил посадку в новосибирском поле с посадкой лайнера компании в кукурузное поле у аэропорта Жуковский в 2019 году. По его мнению, в последнем случае пилоты приняли более рискованное решение, поскольку сажать самолёт пришлось в кукурузу высотой 2,5 м с неясным ландшафтом под ней.
— Здесь (в Новосибирской области) видимость была хорошая. Я думаю, капитан увидел, что поле ровное, прежде всего и принял решение о посадке, — подчеркнул Скуратов.
Эксперт Вадим Лукашевич заявил, что не видит в действиях пилотов, приземливших лайнер в новосибирское поле, ничего героического. По его словам, «посадка в поле ничем не отличается от посадки на обычный аэродром».
— У тебя все то же самое, только нет навигационных систем аэродрома: радиопривода, огней. При этом методически ничего нового нет, — заявил специалист.
При этом, по его словам, экипажу сильно повезло, что им на пути попалась подходящая для посадки поляна.
Напомним, что экипажу «Уральских авиалиний», выполнившему аварийную посадку без жертв, аплодировали участники Восточного экономического форума, в том числе президент России Владимир Путин.
Самолёт
Что известно о самолёте Airbus А320–214 с бортовым номером RA73805? По данным сервиса Flightradar, первый полёт авиалайнер совершил 19 лет назад. Первым обладателем самолёта стала авиакомпания Air Arabia, которая через 7 лет передала его своей африканской дочерней структуре Air Arabia Maroc. «Уральские авиалинии» приобрели Airbus в 2013 году. Известно, что сертификат лётной годности, выданный в ноябре 2022 года, действителен до декабря 2024 года.
Авторы Telegram-канала Aviaincident нашли сообщение о неисправности самолета с таким же бортовым номером, как у приземлившегося в новосибисрком поле. По данным паблика, в январе 2023 года экипаж заявил о проблемах с генератором. Лайнер также выполнял рейс «Сочи — Омск», но тогда командир принял решение вернуться на место стоянки воздушного судна и сам зарулил на стоянку.
Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов не ответил на вопрос журналиста, когда Airbus в последний раз проходил плановое или внеплановое обслуживание. Он ответил «в целом».
— У нас 52 Эйрбаса. Все 52 на крыле. Все 52 самолета проходят планово-техническое обслуживание в полном объёме. Техслужба авиакомпании имеет все сертификаты по обслуживанию авиасудов этого типа. Мы никогда не допустим в эксплуатацию неправильных запчастей. Все запчасти сертифицированы, я отвечаю за это головой, — подчеркнул он.
Скуратов также подчеркнул, что около 70–75% чистой прибыли компания тратит на техническое обслуживание самолётов.
Похожие случаи
«Сюжет для «Ёлок»
13 лет назад также в сентябре самолет Ту-154М авиакомпании «Алроса» с бортовым номером RA-85684 летел из Удачного в Москву, но через 3,5 часа после взлета на борту произошла потеря электропитания. Техническая неисправность привела к отключению навигационных систем и электропривода топливных насосов. Командиры Евгений Новоселов и Андрей Ламанов поняли, что не смогут посадить самолет в Москве или долететь до запасного аэродрома.
Ту-154М решили посадить на территории Республики Коми — в бывшем аэропорту Ижма, на взлетной полосе, которая была давно выведена из эксплуатации и не пригодна для самолетов такого типа. После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на сотню метров и въехал в лес. В инциденте никто не пострадал, поврежденный самолет отремонтировали и он снова вернулся к работе.
Спустя 8 лет после аварийной посадки Ту-154М последний раз поднялся в воздух, он прилетел из Мирного в аэропорт Толмачево. Именно в Новосибирске самолет оставили как музейный экспонат. История даже легла в основу одной из сюжетных линий фильма «Елки-2».
«Кукурузное чудо»
В авиакомпании «Уральские авиалинии» уже был похожий инцидент. 15 августа 2019 года самолет Airbus А321 вылетел из Москвы в Симферополь. Как только он оторвался от земли, в двигатель попала стая чаек. Через несколько секунд оба двигателя отказали, а самолет перешел в постоянное устойчивое снижение. Пилот Дамир Юсупов решил посадить воздушное судно на кукурузное поле в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, десятки людей получили травмы, а второй пилот Георгий Мурзин попал в больницу с ушибом грудной клетки. Никто не погиб.
После случившегося командиру Дамиру Юсупову присвоили звание Героя России, он вернулся к полетам в сентябре 2019 года, после того, как прошел все необходимые обследования.
История «чудесного приземления» легла в основу художественного фильма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, указывая пассажирам путь во время эвакуации.
С хронологией событий, связанных с аварийной посадкой лайнера в новосибирском поле, вы можете ознакомиться в онлайн-трансляции, которую вели корреспонденты НГС, в том числе с места происшествия.