«Сам пережил нечто подобное»: известный пилот Дамир Юсупов отреагировал на посадку самолёта в новосибирском поле

Пилот Дамир Юсупов, прославившийся после посадки пассажирского самолёта в кукурузном поле 4 года назад, эмоционально прокомментировал аварийное приземление лайнера на новосибирском пшеничном поле.
На стоянке после очередного рейса он прочитал новости о коллегах и написал пост в Instagram*(соцсеть запрещена на территории РФ).
—Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолёт не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!», — написал Юсупов. Пост он проиллюстрировал фотографией экипажа Airbus.
Утром 12 сентября авиалайнер Airbus А320, выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту самолета было 167 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. О развитии событий вокруг аварийно приземлившегося авиалайнера мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.
*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.