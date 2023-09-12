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СрочноПилот Юсупов отреагировал на посадку самолета
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Посадка самолета в поле

«Сам пережил нечто подобное»: известный пилот Дамир Юсупов отреагировал на посадку самолёта в новосибирском поле

Четыре года назад Юсупов посадил пассажирский самолёт в кукурузное поле, его история сегодня повторилась

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История «чудесного приземления» уже легла в основу художественного фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Теперь что-то подобное повторилось и в реальной жизни

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Пилот Дамир Юсупов, прославившийся после посадки пассажирского самолёта в кукурузном поле 4 года назад, эмоционально прокомментировал аварийное приземление лайнера на новосибирском пшеничном поле.

На стоянке после очередного рейса он прочитал новости о коллегах и написал пост в Instagram*(соцсеть запрещена на территории РФ).

—Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолёт не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!», — написал Юсупов. Пост он проиллюстрировал фотографией экипажа Airbus.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Все о жесткой посадке в Убинском районе в одном видео

Видео: NGS.ru

Утром 12 сентября авиалайнер Airbus А320, выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту самолета было 167 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. О развитии событий вокруг аварийно приземлившегося авиалайнера мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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