«Сам пережил нечто подобное»: известный пилот Дамир Юсупов отреагировал на посадку самолёта в новосибирском поле

На стоянке после очередного рейса он прочитал новости о коллегах и написал пост в Instagram*(соцсеть запрещена на территории РФ).

—Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолёт не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!», — написал Юсупов. Пост он проиллюстрировал фотографией экипажа Airbus.