«Это самообладание, люди не растерялись»: в авиакомпании показали фото экипажа после посадки самолета в поле

В авиакомпании показали фото экипажа самолета, который экстренно сел в поле в Новосибирской области. Фотографии, сделанные после происшествия появились в телеграм-канале «Уральских авиалиний».
За бортом самолета был капитан воздушного судна Сергей Белов и пилот Эдуард Семенов, бортпроводников зовут Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов.
На пресс-конференции авиакомпании сегодня, 12 сентября, гендиректор Сергей Скуратов рассказал, что при подлете к Омску, при заходе на посадку, на самолете отказала зеленая гидросистема. В этой ситуации у командира очень мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить возможные опасности при отказе гидросистемы.
— Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Причина — в Омске полоса 2500 м, а в Новосибирске — 3000 м. При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются отклонения в работе спойлера (тормозные щитки) и закрылков. Посадочная дистанция может увеличиться, — объяснил Сергей Скуратов.
Ситуация, по словам гендиректора авиакомпании, стандартная, они были и раньше, летчики с этим справлялись сами.
— На мой взгляд, выполнить такую посадку — большое мастерство. Это самообладание, люди не растерялись, приняли грамотное решение и выполнили хорошо эту сложную посадку. В дальнейшем мы посмотрим всё более подробно, — добавил Сергей Скуратов.
До конца расследования экипаж будет отстранен от полетов. Сотрудники будут писать объяснительные и беседовать с представителями ведомств.
В социальных сетях появилась запись разговора пилота и диспетчера. Всю известную информацию НГС собирает в онлайн-трансляции.