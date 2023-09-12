«Это самообладание, люди не растерялись»: в авиакомпании показали фото экипажа после посадки самолета в поле

До конца расследования экипаж будет отстранен от полетов. Сотрудники будут писать объяснительные и беседовать с представителями ведомств.



В социальных сетях появилась запись разговора пилота и диспетчера. Всю известную информацию НГС собирает в онлайн-трансляции.