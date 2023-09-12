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Тема дняАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
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Посадка самолета в поле

«Это самообладание, люди не растерялись»: в авиакомпании показали фото экипажа после посадки самолета в поле

Во время полета у самолета отказала гидросистема

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Экипаж объяснил пассажирам, как действовать в случае аварийной посадки

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В авиакомпании показали фото экипажа самолета, который экстренно сел в поле в Новосибирской области. Фотографии, сделанные после происшествия появились в телеграм-канале «Уральских авиалиний».

За бортом самолета был капитан воздушного судна Сергей Белов и пилот Эдуард Семенов, бортпроводников зовут Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов.

На пресс-конференции авиакомпании сегодня, 12 сентября, гендиректор Сергей Скуратов рассказал, что при подлете к Омску, при заходе на посадку, на самолете отказала зеленая гидросистема. В этой ситуации у командира очень мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить возможные опасности при отказе гидросистемы.

Пассажиры и экипаж спускались по надувным трапам

Пассажиры и экипаж спускались по надувным трапам

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— Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Причина — в Омске полоса 2500 м, а в Новосибирске — 3000 м. При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются отклонения в работе спойлера (тормозные щитки) и закрылков. Посадочная дистанция может увеличиться, — объяснил Сергей Скуратов.

На фото пилоты — 33-летний Сергей Белов и 56-летний Эдуард Семенов

На фото пилоты — 33-летний Сергей Белов и 56-летний Эдуард Семенов

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Ситуация, по словам гендиректора авиакомпании, стандартная, они были и раньше, летчики с этим справлялись сами.

— На мой взгляд, выполнить такую посадку — большое мастерство. Это самообладание, люди не растерялись, приняли грамотное решение и выполнили хорошо эту сложную посадку. В дальнейшем мы посмотрим всё более подробно, — добавил Сергей Скуратов.

Черное пятно на борту — это грязь

Черное пятно на борту — это грязь

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До конца расследования экипаж будет отстранен от полетов. Сотрудники будут писать объяснительные и беседовать с представителями ведомств.

В социальных сетях появилась запись разговора пилота и диспетчера. Всю известную информацию НГС собирает в онлайн-трансляции.

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