freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 96.51
eur 103.53
СрочноАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
Все новости
Все новости
Посадка самолета в поле

«У нас потеря гидравлики»: появилась запись переговоров диспетчера и пилота из самолета, севшего в поле

О проблемах стало известно при заходе на посадку в Омск

233

На борту, по информации МЧС, был 161 человек

Поделиться

В самолете, который аварийно приземлился в Новосибирской области, были проблемы с гидравликой. Об этом стало известно во время захода на посадку в Омске. Информация об этом следует записи переговоров пилота и диспетчера.

Читатель НГС прислал в редакцию запись с борта самолета. На ней слышно, как пилот сообщает о проблеме:

— 61383, у нас гидравлика. Потеря гидравлики, сейчас в зону ожидания выполним, далее подскажу вам.

После перерыва в несколько минут пилот говорит, что борт направился в Новосибирск:

— 61383, принимаем решение на Новосибирск.

После этого диспетчер сообщил технические условия для посадки.

НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

По теме

СамолетАварийная посадкаУбинский районНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter