«У нас потеря гидравлики»: появилась запись переговоров диспетчера и пилота из самолета, севшего в поле

В самолете, который аварийно приземлился в Новосибирской области, были проблемы с гидравликой. Об этом стало известно во время захода на посадку в Омске. Информация об этом следует записи переговоров пилота и диспетчера.
Читатель НГС прислал в редакцию запись с борта самолета. На ней слышно, как пилот сообщает о проблеме:
— 61383, у нас гидравлика. Потеря гидравлики, сейчас в зону ожидания выполним, далее подскажу вам.
После перерыва в несколько минут пилот говорит, что борт направился в Новосибирск:
— 61383, принимаем решение на Новосибирск.
После этого диспетчер сообщил технические условия для посадки.
НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.