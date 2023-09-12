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Самолет из Сочи экстренно сел на грунт около села в Новосибирской области

Ранее борт подал сигнал тревоги

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По данным телеграм-канала, самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии»

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Самолет из Сочи в Омск экстренно сел в районе села Каменка в Новосибирской области. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. В ГУ МЧС области НГС подтвердили информацию о происшествии.

— Ранее «Аирбас» авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал тревоги, после чего пропал с радаров. Предварительно, никто не пострадал, — сообщает телеграм-канал.

А ГУ МЧС уточнили, что самолет сел в Убинском районе. Корреспонденты НГС уже выехали на место ЧП. В компанию "Уральские авиалинии" направлен запрос.

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