Наступление подделки. Российские магазины и маркетплейсы скоро заполонят «угнанные» у западных компаний бренды

Что нам продают под видом известных марок, никому не известно Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Российский рынок безвозвратно покинули только 543 из 1589 крупных иностранных компаний. Еще 505 компаний (типа Volvo, Sony, Dyson, Marriott) лишь временно приостановили работу, оставив для себя возможность вернуться на рынок.



326 компаний полностью с рынка не ушли, оставив лишь часть текущего бизнеса (как Shell, Indesit или Coca-Cola), либо просто сократили вложения в маркетинг и новые проекты (например, Red Bull, DeLonghi, Geox, Pfizer).



Еще как минимум 215 крупных компаний продолжают работать в России, не сократили штат, развиваются и вкладываются в рекламу. Причем это не только компании из дружественных стран (типа Turkish Airlines или китайских Oppo и Haier), но и из недружественных западных (например, итальянские Diesel, De Cecco, Benetton, французские Auchan, Cacharel и Lacoste, израильские Cofix и Teva, японские Kawasaki и Yamaha).



Таковы результаты исследования, проведенного Высшей школой менеджмента Йельского университета. Причем количество брендов в каждой из групп может быть намного больше: очевидно, что в России до введения санкций присутствовало намного больше, чем 1589 компаний с известными потребительскими брендами.



Сейчас эти бренды (причем вне зависимости от того, осталась ли компания работать в России или нет) находятся под угрозой. Суд по интеллектуальным спорам завален исками о принудительном изъятии «брошенных» брендов. Да и не только «брошенных». Скажем, зарегистрированная в Гонконге компания сейчас судится с более чем десятком зарубежных корпораций. Среди ответчиков японские Shisheido (косметика) и NEC (электроника), американские Amazon (телеком) и Victoria’s Secret (белье), французская Michelin (автошины), британская Jaguar. А заодно китайские Xiaomi и Lenovo.



И у всех этих компаний хотят забрать торговые марки якобы вследствие «их неиспользования» на российском рынке. Так что не ровен час, скоро под известными брендами в магазинах и маркетплейсах России появится произведенное неизвестно кем. Да еще и на абсолютно законных основаниях.



MSK1.RU спросил экспертов, как отличить «угнанные» бренды от оригинальных.



«Угонщики» чужих брендов вряд ли смогут зарегистрировать свои

Виктор Пастернак, руководитель юридической фирмы Pasternak Legal:



— Досрочное прекращение чужих товарных знаков в связи с неиспользованием — для российского рынка не новое явление. Чтобы этот механизм сработал, необходимо, чтобы знак не использовался в течение 3 лет.



Проблема лишь в том, что сам факт неиспользования знака (при условии, что необходимый срок уже прошел), как и сам факт досрочного прекращения охраны, еще не является гарантией того, что какой-то новый товарный знак иного заявителя будет зарегистрирован.



Одно из оснований для отказа в регистрации в данном случае — это возможность введения потребителей в заблуждение. Даже если какой-то товарный знак прекратил охрану на территории России, то товары под таким обозначением могут быть всё равно широко представлены на рынке, могут быть представлены и известны в интернете.



Стоит помнить, что «уход с российского рынка» ни у кого из иностранных правообладателей не был ознаменован официальным отказом от собственной айдентики. Так что стратегия заявителей, отменяющих чужие товарные знаки выглядит сомнительной.



«Тролли» пытаются завладеть брендами для перепродажи

Павел Мурашов, практикующий юрист в сфере интеллектуальной собственности:



— Многие западные бренды уходят с российского рынка из-за санкций, но на их место пытаются ворваться другие.



Это либо попытка паразитировать на репутации ушедших компаний и использовать их бренды для производства своих товаров. Либо работа «троллей» — лиц, которые регистрируют товарные знаки на себя исключительно, чтобы потом продать их тем лицам, кому они действительно нужны. В таком случае, если западные компании захотят вернуться на российский рынок, им придется выкупать собственные товарные знаки у таких «троллей».



При регистрации известного бренда на другое лицо потребители могут быть введены в заблуждение. Это будут не те товары, к которым привыкли потребители и которые они рассчитывают получить, приобретая их. Однако решение о предоставлении прав на товарные знаки таким компаниям будет маловероятно.



На рынок проще вывести новый бренд, чем украсть старый

Раиса Донская, руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс»:



— Попытка завладеть известными брендами нужна, думаю, с целью перепродажи российским компаниям. Либо тем, кто будет в итоге заниматься этим брендом на территории России. А это потенциально недобросовестная игра!



Ведь речь идет о выпуске под известной маркой продукции значительно худшего качества. Хотя мы видим на примере китайских автомобильных брендов, что они легко выходят на рынок России. Рынок открыт. Если выходит новый, качественный бренд, то он быстро занимает позицию и отстраивается от старых.



Известный бренд и раньше не был гарантией качества

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов:



— Говорить об «угоне» известных брендов не совсем уместно. Во-первых, во многих случаях речь идет об ушедших с российского рынка иностранных компаниях. Несмотря на отсутствие прямых поставок ушедшими компаниями своей продукции на территорию РФ, они всё еще завозятся по схемам параллельного импорта.



Многие иностранные компании, уходя с российского рынка, произвели отчуждение своих активов в пользу российских компаний, но установили запрет на использование оригинальных товарных знаков. То есть условная российская компания может производить и реализовывать, по сути, ту же самую продукцию. Но уже под иным именем.



Здесь стоит оговориться, что многие товары и раньше производились на мощностях российского производства и из отечественного сырья, просто их реализация осуществлялась под иностранным брендом.



Низкая цена или сомнительный продавец должны насторожить

Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube:



— Как не нарваться на покупку неоригинальной реплики, копии или товара «угнанного бренда»?



Нужно всегда обращать внимание на то, кто размещает публикацию на странице в соцсети или маркетплейса. Кто это — юрлицо или ИП, зарегистрирован ли он. Если есть возможность, проверить у него наличие товарного знака или патента на изобретение по определенному виду товара. Все эти сведения открыты.



Нужно посмотреть, отличается ли стоимость от стоимости товара, что продается в магазинах. Если цена подозрительно низкая, это должно насторожить.

