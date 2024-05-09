Улицы Новосибирска и часть станций метро перекрыли для празднования Дня Победы — карта

Военный парад должен начаться в 10:00 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске для празднования Дня Победы перекрыли центральные улицы города и закрыли входы и выходы на станции «Площадь Ленина». Военный парад должен начаться уже в 10:00.

Часть дорог закрыты с 07:30: на Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, Чаплыгина и других. Все ограничения можно посмотреть на нашей карте.

Источник: yandex.ru / map-constructor

Закрыты входы и выходы станции метро «Площадь Ленина» с 07:30 до 12:00.



Сегодня на части улиц нельзя будет оставить машины:

9 мая с 07:00 до 23:00:



на площади им. Ленина;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.



9 мая с 08:00 до 22:30:



по ул. Каменской на участке от ул. Депутатской до ул. Орджоникидзе.



9 мая с 08:00 до 23:00:



по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки по ул. Обской, 2.

