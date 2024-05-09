Улицы Новосибирска и часть станций метро перекрыли для празднования Дня Победы — карта

В Новосибирске для празднования Дня Победы перекрыли центральные улицы города и закрыли входы и выходы на станции «Площадь Ленина». Военный парад должен начаться уже в 10:00.
Часть дорог закрыты с 07:30: на Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, Чаплыгина и других. Все ограничения можно посмотреть на нашей карте.
Закрыты входы и выходы станции метро «Площадь Ленина» с 07:30 до 12:00.
Сегодня на части улиц нельзя будет оставить машины:
9 мая с 07:00 до 23:00:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.
9 мая с 08:00 до 22:30:
по ул. Каменской на участке от ул. Депутатской до ул. Орджоникидзе.
9 мая с 08:00 до 23:00:
по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки по ул. Обской, 2.
Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте и вы свои фото и видео!