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Новосибирск празднует День Победы

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Город День Победы — 2024 в Новосибирске Улицы Новосибирска и часть станций метро перекрыли для празднования Дня Победы — карта

Улицы Новосибирска и часть станций метро перекрыли для празднования Дня Победы — карта

Нужно заранее планировать свои поездки

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1 комментарий
Военный парад должен начаться в 10:00

В Новосибирске для празднования Дня Победы перекрыли центральные улицы города и закрыли входы и выходы на станции «Площадь Ленина». Военный парад должен начаться уже в 10:00.

Часть дорог закрыты с 07:30: на Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, Чаплыгина и других. Все ограничения можно посмотреть на нашей карте.

Закрыты входы и выходы станции метро «Площадь Ленина» с 07:30 до 12:00.

Сегодня на части улиц нельзя будет оставить машины:

9 мая с 07:00 до 23:00:

  • на площади им. Ленина;

  • по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.

9 мая с 08:00 до 22:30:

  • по ул. Каменской на участке от ул. Депутатской до ул. Орджоникидзе.

9 мая с 08:00 до 23:00:

  • по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки по ул. Обской, 2.

Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте и вы свои фото и видео!

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День Победы - 2024 День Победы в Новосибирске 9 Мая Перекрытие в центре Новосибирска
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