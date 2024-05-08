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Весна Палящее солнце или дожди? Какая погода ждет новосибирцев на длинные выходные — прогноз синоптиков

Палящее солнце или дожди? Какая погода ждет новосибирцев на длинные выходные — прогноз синоптиков

Май решил побаловать горожан

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На выходных будет отличная погода для прогулок

В Новосибирске и области на длинных выходных ожидается жаркая погода без осадков, сообщили синоптики. При этом ветрено будет только один день.

— Осадков почти не будет. Ожидаем их только в отдельные дни по западу области. Максимальный вынос тепла будет 10 мая, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Завтра, 9 мая, в Новосибирске ночью +4...+6 градусов, днем +19...+21 градусов. В области в ночные часы +3...+8 градусов, в дневные +18...+23 градусов.

В пятницу, 10 мая, в городе в темное время суток +9...+11 градусов, в светлое +22...+24 градусов. В целом по региону ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26 градусов. В Западной части будут дожди с грозами. Ожидается усиление ветра до 17 м/с.

11 мая, в субботу, горожан ждет температура в ночные часы +11...+13 градусов, в дневные +18...+20 градусов. Жители области могут готовиться ночью к +4...+9 градусов, в отдельных частях до +15 градусов, днем +16...+21 градусов.

12 мая в регион придет антициклон и станет прохладнее. В Новосибирской области и в городе ожидается +3...+8 градусов, местами до -2 градусов, а днем +15...+20 градусов.

Осадков не ожидается и 13 мая, в первый рабочий день следующей недели.

Новосибирские синоптики также уточнили прогноз до конца мая. Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +11... +14 градусов, что около нормы, а на юго-востоке области — выше нормы на 1 градус.

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