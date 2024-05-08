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Он и она «Он ее уничтожал как личность». Певица Нюша объявила о разводе с мужем

«Он ее уничтожал как личность». Певица Нюша объявила о разводе с мужем

Артистка была в браке с бизнесменом Игорем Сивовым семь лет

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Нюша влюбилась в Игоря Сивова с первого взгляда, и он тоже — ради избранницы даже переехал в Москву и сменил работу

Слухи о том, что в семье певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова не всё гладко, ходили давно. Усилились они в начале этого года после того, как супруги отписались друг от друга в социальных сетях. Поклонники гадали, что бы это значило... Но фанатов особенно порадовало то, что после двухлетнего перерыва Нюша вернулась на сцену, да еще и с сольной программой. Стало известно, что после семи лет брака супруги всё же развелись.

С советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым Нюша познакомилась на Универсиаде в Казани в 2013 году. Тогда она была уже популярна и крутила роман с певцом Егором Кридом, который только начинал свою карьеру, а Игорь был женат и воспитывал двоих сыновей. Нюша не хотела разбивать семью, но ради любимой мужчина переехал в Москву.

Пара не сразу предала огласке свои отношения, пишет издание StarHit. Они встречались около трех лет, а потом решили узаконить отношения. Летом 2017 года Нюша и Сивов сыграли пышную свадьбу на Мальдивах, а через год стали родителями — в частной клинике в Майами родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году в Дубае появился на свет сын Саффрон.

Однажды, Нюша призналась, что в их отношениях был очень тяжелый период, когда Игорь ей изменил. Причем случилось это во время ее второй беременности. Тогда Нюша, к удивлению многих, сумела простить неверного мужа, но позже в социальных сетях появились фото, на которых певица была уже без обручального кольца, и исчезли совместные фото. Плюс ко всему поползли новые слухи о романах Игоря.

Это всё еще больше взбудоражило поклонников Нюши. В социальных сетях на Сивова посыпались осуждения, но он никак долгое время это не комментировал. И лишь спустя время заявил, что важно не просто простить измену, а спросить у себя, почему так произошло.

Каждый должен был в себе что-то изменить, чтобы постараться в будущем избежать подобных проблем.

— Мы искренне проживали наши отношения как пары в доверии друг к другу, своим чувствам и сердцу. Последнее время многие проходят новые и глубокие трансформации, и мы не исключение. Проживали изменения в отношениях, в своих проявлениях миру, в честности к себе, — сказал Игорь Сивов изданию StarHit. — Мы знаем друг про друга абсолютно всё, договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время. Продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими.

Теперь Нюша сообщила, что они с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы сообщить об этом. Но она никого ни в чем не винит, хочет смотреть в будущее, а не в прошлое.

— В моей жизни происходит новая трансформация, но между нами остаются прекрасные отношения и взаимопонимание. Мы с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток, — сказала Нюша StarHit.

В своих соцсетях Нюша выложила снимки, на которых она одна со своими детьми

В социальных сетях поклонники творчества Нюши бурно обсуждают ее развод с Игорем. Эту новость они восприняли положительно.

— В данном союзе изначально что-то пошло не так. Но можно с уверенностью сказать, что Нюше как артистке Игорь Сивов ничего хорошего не принес, — считает поклонница Ирина. — Обычно с любимым человеком женщина растет, профессионально гармонично развивается. Здесь же такого я не видела. Наверное, они могли бы быть вместе, если бы любовь была искренней...

— Судя по всему, Игорь Сивов внутренне уничтожал ее личность, она была не своя, а сейчас Нюша делает то, что от неё требуется. Видно, что она расцветает и сияет яркими красками новой музы, — уверен пользователь соцсетей Юрий.

— Мне кажется, что был расчет — мол, он надежный, обеспеченный, с ним как за каменной стеной. Так бывает, что пытаешься строить отношения с не близким по духу человеком. Нюша — личность творческая, а Сивов — прагматик, человек слишком заземленный, особенно на фоне Нюши, — считает поклонница Нюши Мария.

Большинство же фанатов Нюши предполагают, что в свое время она вышла замуж за Игоря Сивова назло Егору Криду и сейчас пришло его время...

Ранее мы рассказывали, как Игорь Сивов изменял обеим женам и почему общественники обратили внимание на Нюшу после ее выступления на детском празднике.

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Нюша Игорь Сивов Певица Бизнесмен Развод Егор Крид
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