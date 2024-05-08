Даже 5 из 10 не наберете? Попробуйте продолжить известные песни о Великой Отечественной войне

«И значит нам нужна одна победа», — пел Окуджава. «Нам дороги эти позабыть нельзя», — предостерегал другой известный поэт-песенник. Отдельные фразы из военных песен знают почти все. А вот продолжить известные строчки может далеко не каждый. Не верите? Попробуйте сами: мы запеваем известную песню о войне, а вы подпеваете правильные слова.
И «...»
- ...замполит сойдет с ума, разыскивая нас
- ...в бой идем плечом к плечу, не напугать им нас
- ...почтальон сойдет с ума, разыскивая нас
- ...мы бежим, и бой идет уже который час
Летят советские гранаты,
И командир кричит им вслед:
«...»
- Ура, дадим им бой, ребята!
- Туда! На смертный бой, ребята!
- Вперед за Родину, ребята!
- Громи захватчиков, ребята!
И родную роту,
И тебя за то, что
«...»
- Ты дал мне закурить
- Ты спас тогда мне жизнь
- Ружье мне починил
- Ты рядом всегда был
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
«...»
- Знакомый платок голубой
- Далекий ленивый прибой
- Мой сад с невысокой травой
- Рассветный туман голубой
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
«...»
- Сладко так, как родных голоса
- Про улыбку твою и глаза
- Заглушая противника залп
- А снаружи грохочет гроза
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
«...»
- Спокойно видеть сны могли
- Жить счастливо всегда могли
- Урок истории учли
- Жить вместе в мире бы могли
Только ветер гудит в проводах, «...»
- ...что нас ждет, мы не знаем
- ...в небе звезды блистают
- ...тускло звезды мерцают
- ...мы сидим, выжидаем
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
«...»
- Боевые спутники мои?
- Где же вы, когда вы так нужны?
- Давние товарищи мои?
- Помню, как все вместе до Берлина шли
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
«...»
- Из восемнадцати ребят
- Из двадцати семи ребят
- Из девятнадцати ребят
- Из тридцати восьми ребят
Сгубили всю его семью.
Куда теперь идти солдату,
«...»
- Как эту боль стерпеть ему?
- Как дальше жить теперь ему?
- Кому нести печаль свою?
- Кому всю боль излить ему?