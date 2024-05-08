Даже 5 из 10 не наберете? Попробуйте продолжить известные песни о Великой Отечественной войне

Многие из этих песен вы наверняка не раз слышали в фильмах

«И значит нам нужна одна победа», — пел Окуджава. «Нам дороги эти позабыть нельзя», — предостерегал другой известный поэт-песенник. Отдельные фразы из военных песен знают почти все. А вот продолжить известные строчки может далеко не каждый. Не верите? Попробуйте сами: мы запеваем известную песню о войне, а вы подпеваете правильные слова.

