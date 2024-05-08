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Развлечения тест Даже 5 из 10 не наберете? Попробуйте продолжить известные песни о Великой Отечественной войне

Даже 5 из 10 не наберете? Попробуйте продолжить известные песни о Великой Отечественной войне

Когда-то их знали наизусть!

1 268
3 комментария
Многие из этих песен вы наверняка не раз слышали в фильмах

«И значит нам нужна одна победа», — пел Окуджава. «Нам дороги эти позабыть нельзя», — предостерегал другой известный поэт-песенник. Отдельные фразы из военных песен знают почти все. А вот продолжить известные строчки может далеко не каждый. Не верите? Попробуйте сами: мы запеваем известную песню о войне, а вы подпеваете правильные слова.

ТЕСТ
1 / 10
Едва огонь угас, звучит другой приказ
И «...»
  • ...замполит сойдет с ума, разыскивая нас
  • ...в бой идем плечом к плечу, не напугать им нас
  • ...почтальон сойдет с ума, разыскивая нас
  • ...мы бежим, и бой идет уже который час
2 / 10
В лесах врагам спасенья нет:
Летят советские гранаты,
И командир кричит им вслед:
«...»
  • Ура, дадим им бой, ребята!
  • Туда! На смертный бой, ребята!
  • Вперед за Родину, ребята!
  • Громи захватчиков, ребята!
3 / 10
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя за то, что
«...»

  • Ты дал мне закурить
  • Ты спас тогда мне жизнь
  • Ружье мне починил
  • Ты рядом всегда был
4 / 10
Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
«...»
  • Знакомый платок голубой
  • Далекий ленивый прибой
  • Мой сад с невысокой травой
  • Рассветный туман голубой
5 / 10
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
«...»
  • Сладко так, как родных голоса
  • Про улыбку твою и глаза
  • Заглушая противника залп
  • А снаружи грохочет гроза
6 / 10
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
«...»
  • Спокойно видеть сны могли
  • Жить счастливо всегда могли
  • Урок истории учли
  • Жить вместе в мире бы могли
7 / 10
Темная ночь, только пули свистят по степи
Только ветер гудит в проводах, «...»
  • ...что нас ждет, мы не знаем
  • ...в небе звезды блистают
  • ...тускло звезды мерцают
  • ...мы сидим, выжидаем
8 / 10
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
«...»
  • Боевые спутники мои?
  • Где же вы, когда вы так нужны?
  • Давние товарищи мои?
  • Помню, как все вместе до Берлина шли
9 / 10
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
«...»

  • Из восемнадцати ребят
  • Из двадцати семи ребят
  • Из девятнадцати ребят
  • Из тридцати восьми ребят
10 / 10
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда теперь идти солдату,
«...»
  • Как эту боль стерпеть ему?
  • Как дальше жить теперь ему?
  • Кому нести печаль свою?
  • Кому всю боль излить ему?

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Песни военных лет Песни Музыка Великая Отечественная война Тест 9 Мая День Победы
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