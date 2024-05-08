Директор новосибирского «Горзеленхоза» ушла в отставку — она добилась отмены наказания за халатность

В должности главы «Горзеленхоза» Наталья Цветкова проработала чуть менее четырех лет Источник: Личная страница Натальи Цветковой, vk.com











Ушла в отставку директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова. Чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию.



Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в беседе с корреспондентом НГС подтвердила данную информацию.



— Действительно, ушла по собственному желанию еще 17 апреля. Её обязанности исполняет заместитель Сергей Рудковский, — заявила Анна Терешкова.



Наталья Цветкова была назначена на должность главы муниципального предприятия «Горзеленхоз» летом 2020 года. До этого она работала в Томске, на должности заместителя главы департамента дорожной деятельности, где также курировала вопросы озеленения.



В июле 2022 года Наталья Цветкова стала фигурантом уголовного дела о халатности из-за падения аварийного дерева на ребенка в Нарымском сквере. Пострадавший ребенок получил тяжкий вред здоровью. Чиновнице признали виновной и назначили ей два года условно. В дальнейшем Цветкова добилась отмены приговора.

