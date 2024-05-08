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Директор «Горзеленхоза» ушла в отставку

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Город Директор новосибирского «Горзеленхоза» ушла в отставку — она добилась отмены наказания за халатность

Директор новосибирского «Горзеленхоза» ушла в отставку — она добилась отмены наказания за халатность

Обязанности Натальи Цветковой исполняет ее заместитель Сергей Рудковский

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В должности главы «Горзеленхоза» Наталья Цветкова проработала чуть менее четырех лет

Ушла в отставку директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова. Чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в беседе с корреспондентом НГС подтвердила данную информацию.

— Действительно, ушла по собственному желанию еще 17 апреля. Её обязанности исполняет заместитель Сергей Рудковский, — заявила Анна Терешкова.

Наталья Цветкова была назначена на должность главы муниципального предприятия «Горзеленхоз» летом 2020 года. До этого она работала в Томске, на должности заместителя главы департамента дорожной деятельности, где также курировала вопросы озеленения.

В июле 2022 года Наталья Цветкова стала фигурантом уголовного дела о халатности из-за падения аварийного дерева на ребенка в Нарымском сквере. Пострадавший ребенок получил тяжкий вред здоровью. Чиновнице признали виновной и назначили ей два года условно. В дальнейшем Цветкова добилась отмены приговора.

Ранее мэрию Новосибирска также покинул начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский. В своей должности чиновник проработал 9 лет.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Горзеленхоз Анна Терешкова
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