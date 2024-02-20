Суд отменил приговор директору «Горзеленхоза» — её осудили из-за падения дерева на ребенка

Новосибирский областной суд отменил обвинительный приговор директору МАУ «Горзеленхоз» Наталье Цветковой, которая обвинялась в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента Новосибирской области.
Напомним, Наталья Цветкова стала фигурантом уголовного дела о халатности. Причиной его возбуждения стало падение аварийного дерева на 9-летнего ребенка в Нарымском сквере в июле 2022 года.
В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Новосибирска признал чиновницу виновной в небрежном исполнении обязанностей, из-за чего вовремя не было срублено аварийное дерево — сибирская яблоня. Пострадавший ребенок получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил Цветковой два года условного срока, а также взыскал с нее компенсацию морального вреда в миллион рублей.
Адвокат осужденной обжаловал приговор. Областной суд рассмотрел жалобу 19 февраля, приговор был отменен, а производство по делу прекращено из-за непричастности Цветковой к совершению преступления.
— За Цветковой Н.В. признано право на реабилитацию и разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, —также говорится в сообщении суда.
В удовлетворении гражданского иска потерпевшего судом также отказано.
Уголовное дело будет направлено в Следственный комитет для предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Ранее в Новосибирске прошло первое заседание суда по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной. Прокуратура планирует заявить иск к подсудимым о взыскании 335 миллионов рублей.