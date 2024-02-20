Суд отменил приговор директору «Горзеленхоза» — её осудили из-за падения дерева на ребенка

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Новосибирска признал чиновницу виновной в небрежном исполнении обязанностей, из-за чего вовремя не было срублено аварийное дерево — сибирская яблоня. Пострадавший ребенок получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил Цветковой два года условного срока, а также взыскал с нее компенсацию морального вреда в миллион рублей.

