Глава «Горзеленхоза» пойдет под суд за рухнувшее на ребенка дерево в Нарымском сквере
С руководителя учреждения требуют взыскать
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, ее обвинили в халатности, в результате которой летом этого года в Нарымском сквере в Новосибирске пострадал
Инцидент произошел 5 июля 2022 года. По версии следствия, директор учреждения не приняла меры по сносу аварийно-опасного дерева в Нарымском сквере. В результате дерево упало на ребенка.
— Его здоровью причинен тяжкий вред. Обвиняемая вину не признала. Отцом малолетнего потерпевшего к обвиняемой предъявлен гражданский иск на возмещение морального и физического вреда на сумму
В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что мэрия Новосибирска сообщала «Горзеленхозу» об аварийном дереве, однако в учреждении не приняли меры.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Материалы дела направили в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал ранее НГС, инцидент произошел вечером 5 июля. После происшествия ребенку вызвали скорую помощь. Мальчик проезжал мимо аварийного дерева на велосипеде.
В марте 2022 года в Новосибирской области погиб