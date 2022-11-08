Глава «Горзеленхоза» пойдет под суд за рухнувшее на ребенка дерево в Нарымском сквере

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего директора новосибирского МУП «Горзеленхоз» Натальи Цветковой.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, ее обвинили в халатности, в результате которой летом этого года в Нарымском сквере в Новосибирске пострадал 9-летний ребенок. На него упало дерево.