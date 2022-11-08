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Глава «Горзеленхоза» пойдет под суд за рухнувшее на ребенка дерево в Нарымском сквере

С руководителя учреждения требуют взыскать 11,5 миллиона рублей

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Инцидент произошел в июле 2022 года

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего директора новосибирского МУП «Горзеленхоз» Натальи Цветковой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, ее обвинили в халатности, в результате которой летом этого года в Нарымском сквере в Новосибирске пострадал 9-летний ребенок. На него упало дерево.

Инцидент произошел 5 июля 2022 года. По версии следствия, директор учреждения не приняла меры по сносу аварийно-опасного дерева в Нарымском сквере. В результате дерево упало на ребенка.

— Его здоровью причинен тяжкий вред. Обвиняемая вину не признала. Отцом малолетнего потерпевшего к обвиняемой предъявлен гражданский иск на возмещение морального и физического вреда на сумму 11,5 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что мэрия Новосибирска сообщала «Горзеленхозу» об аварийном дереве, однако в учреждении не приняли меры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Материалы дела направили в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал ранее НГС, инцидент произошел вечером 5 июля. После происшествия ребенку вызвали скорую помощь. Мальчик проезжал мимо аварийного дерева на велосипеде.

В марте 2022 года в Новосибирской области погиб 17-летний подросток — его задавило спиленное дерево. Трагедия произошла в Маслянинском районе.

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