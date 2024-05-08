У семьи челябинского экс-губернатора Михаила Юревича изъяли «Макфу» и другие бизнес-активы в пользу государства

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич остался без «Макфы» Источник: Наталья Лапцевич, Олег Каргаполов, Семен Казьмин











Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии «Макфы» и других активов у семей экс-губернатора региона Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Решение принято в среду, 8 мая.

— Иск удовлетворили, — передает из суда корреспондент 74.RU Светлана Талипова. — Решение подлежит немедленному исполнению.



Подробности судебного решения официально не разглашаются, так как рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме — по просьбе Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство сослалось на приобщение сведений о доходах ответчиков, документов, составляющих коммерческую тайну, а также материалов уголовного дела, находящегося на стадии расследования. При этом сами ответчики и их адвокаты выступали за открытость и гласность судебного заседания.

Перед оглашением решения суда адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Михаила Юревича, спрогнозировал, что смена управления агрохолдингом будет незамедлительной.

— Конечно, решение будет не в нашу пользу, при том, что абсолютно не вижу никакой целесообразности в том, чтобы было немедленное исполнение этого решения, — сказал защитник Михаила Юревича Игорь Трунов. — И, как я понял по переписке с прокурором, есть уже сформированная группа людей, которые сейчас готовы выехать на замену органов управления корпорации «Макфа». Поэтому система давно продумана, с этим связана такая скорость — в засаде (вот за этой елкой) определенная группа людей, которые уже с властными полномочиями заменят руководство этой компании. Это произойдет сегодня и сразу после решения, поэтому немедленное исполнение. Завтра выходной, и сделать это можно только сегодня. Я думаю, что по классике того, что Следственный комитет допрашивал свидетелей по ночам, смещается спектр в эти сталинско-ежовские времена, когда по ночам идет вот такая работа в сопровождении правоохранительных органов. Но, тем не менее, формально через 40 минут решение будет озвучено, и мы с бывшими владельцами (уже, наверное, можно так сказать) подготовили пресс-релиз именно от семьи Юревичей, и после того как будет оглашено решение, я буду готов вам его разослать, их официальное мнение по этому поводу.

Основной актив семьи экс-губернатора Михаила Юревича — агропромышленный холдинг «Макфа». Компания входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, а также выпускает крупы и зерновые хлопья. Производственные мощности находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском крае. АО «Макфа» создано в Челябинске в 2001 году, в 2017 году зарегистрировано в Москве. Управляющей компанией является ООО «УК «М-Групп». По данным сервиса «Контур. Фокус», за 2023 год выручка снизилась на 7% — до 23,7 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла на 46% — до 3,6 миллиарда рублей.



В качестве ответчиков привлечены 34 компании. Среди них «Макфа», «Первый хлебокомбинат», СМАК (старейший хлебозавод в Свердловской области), «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область), «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (Херсонская область), ОАО «Челябинскоблгаз», «Проспект» (коммерческая недвижимость), «Родник» (ТРК), «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске), ИК «Медиа-Центр» (31 канал, сайт 31tv.ru, радио DFM-Челябинск и Спутник-Челябинск), семь иностранных компаний (Кипр и Нидерланды) и другие.

Также в списке ответчиков — 13 граждан: экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его сын Александр Юревич, родители Валерий и Наталья Юревичи, Вадим Белоусов, его жена Ирина Белоусова, дочь Валерия Чигинцева, зять Максим Чигинцев, учредители и руководители вышеназванных компаний.

Как Генпрокуратура изымала активы «Макфы»

28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска и потребовала обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

В начале апреля судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий холдинга «Макфа» и окружения Михаила Юревича.

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