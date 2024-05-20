«Ремонт по дизайн-проекту»: в Новосибирске за 45 миллионов продают огромную светлую квартиру — фото почти белых комнат

На сайте объявлений в Новосибирске продают четырешку площадью 123 кв. м, расположенную в ЖК «Кедровый». Она стоит 45 миллионов рублей.
Квартира находится на втором этаже. Судя по фотографиям, в ней очень светлый интерьер. В описании говорится: среди того, что там предусмотрено, — просторная гостиная, объединенная с кухней и столовой, несколько спален и гардеробных, а также хамам.
— Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту, — отмечается в описании.
Четырешка предлагается с местом в подземном паркинге, но оно в стоимость не входит.
В прошлом году НГС писал, что в ЖК «Кедровый» выставляли на продажу квартиру площадью 167 кв. м — с восточной спальней и черными люстрами. Ее стоимость составляла почти 32 миллиона.
Также в Новосибирске за 28 миллионов продают округлившуюся квартиру: НГС публиковал фото комнат и мебели с выпирающими формами.
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