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Недвижимость «Ремонт по дизайн-проекту»: в Новосибирске за 45 миллионов продают огромную светлую квартиру — фото почти белых комнат

«Ремонт по дизайн-проекту»: в Новосибирске за 45 миллионов продают огромную светлую квартиру — фото почти белых комнат

Площадь жилья — больше 100 кв. м

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13 комментариев
В квартире светло и просторно

На сайте объявлений в Новосибирске продают четырешку площадью 123 кв. м, расположенную в ЖК «Кедровый». Она стоит 45 миллионов рублей.

Квартира находится на втором этаже. Судя по фотографиям, в ней очень светлый интерьер. В описании говорится: среди того, что там предусмотрено, — просторная гостиная, объединенная с кухней и столовой, несколько спален и гардеробных, а также хамам.

Здесь много светлой лаконичной мебели
В интерьере использованы преимущественно нежные оттенки
Темных цветов мало
Стиль интерьера, в котором сделан ремонт, по сути классический
В квартире немало изящных тумб и шкафов. Везде
Предусмотрена зона для стирки
Белый, бежевый и молочный цвета будто увеличивают пространство
Так выглядит хамам

— Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту, — отмечается в описании.

Четырешка предлагается с местом в подземном паркинге, но оно в стоимость не входит.

В прошлом году НГС писал, что в ЖК «Кедровый» выставляли на продажу квартиру площадью 167 кв. м — с восточной спальней и черными люстрами. Ее стоимость составляла почти 32 миллиона.

Также в Новосибирске за 28 миллионов продают округлившуюся квартиру: НГС публиковал фото комнат и мебели с выпирающими формами.

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