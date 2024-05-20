«Ремонт по дизайн-проекту»: в Новосибирске за 45 миллионов продают огромную светлую квартиру — фото почти белых комнат

На сайте объявлений в Новосибирске продают четырешку площадью 123 кв. м, расположенную в ЖК «Кедровый». Она стоит 45 миллионов рублей.

Квартира находится на втором этаже. Судя по фотографиям, в ней очень светлый интерьер. В описании говорится: среди того, что там предусмотрено, — просторная гостиная, объединенная с кухней и столовой, несколько спален и гардеробных, а также хамам.