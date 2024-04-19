В Новосибирске за 28 миллионов продают округлившуюся квартиру — фото комнат и мебели с выпирающими формами

На сайте объявлений в Новосибирске продают четырехкомнатную квартиру почти без углов, расположенную в 14-этажке на улице Депутатской, 48. Она стоит 27 999 000 рублей.
В описании сказано, что выставленная четырешка находится на шестом этаже. Ее площадь — 172,9 кв. м. По словам продавца, ремонт в ней сделан с использованием дизайн-проекта.
—Теплый пол. Все комнаты с кондиционерами, имеется прачечная, гардеробная, кухня-столовая отдельно от гостиной, два водонагревателя, видеонаблюдение и многое другое, — утверждается в объявлении. — За отдельную стоимость предлагается парковочное место.
Судя по фото квартиры, в ее интерьере преобладают округлости.
Из дорогостоящей четырешки открывается вид на НОВАТ.
— Рядом: две школы, два детских сада, два продуктовых магазина, четыре спортивных учреждениях, — добавляет автор.
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