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Недвижимость В Новосибирске за 28 миллионов продают округлившуюся квартиру — фото комнат и мебели с выпирающими формами

В Новосибирске за 28 миллионов продают округлившуюся квартиру — фото комнат и мебели с выпирающими формами

Недвижимость предлагается в центре, на улице Депутатской

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38 комментариев
По словам продавца, из просторной квартиры открывается вид на НОВАТ

На сайте объявлений в Новосибирске продают четырехкомнатную квартиру почти без углов, расположенную в 14-этажке на улице Депутатской, 48. Она стоит 27 999 000 рублей.

В описании сказано, что выставленная четырешка находится на шестом этаже. Ее площадь — 172,9 кв. м. По словам продавца, ремонт в ней сделан с использованием дизайн-проекта.

—Теплый пол. Все комнаты с кондиционерами, имеется прачечная, гардеробная, кухня-столовая отдельно от гостиной, два водонагревателя, видеонаблюдение и многое другое, — утверждается в объявлении. — За отдельную стоимость предлагается парковочное место.

Судя по фото квартиры, в ее интерьере преобладают округлости.

В четырешке округлые комнаты
Кроме того, здесь множество круглой мебели. Вот, к примеру, кровать
И стол округлый
Кухонный гарнитур тоже нестандартной формы
Комнаты оформлены в разных стилях
Интерьер весьма яркий
Кое-где все-таки встречаются явные углы

Из дорогостоящей четырешки открывается вид на НОВАТ.

— Рядом: две школы, два детских сада, два продуктовых магазина, четыре спортивных учреждениях, — добавляет автор.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске за 41 миллион продают квартиру с хрустальными люстрами.

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