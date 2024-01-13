«Вид на оперный театр»: квартиру с хрустальными люстрами продают в Новосибирске за 41 миллион — смотрим, что внутри

В Новосибирске выставили на продажу квартиру с видом на НОВАТ и реку Обь. За жилье в центре города просят заплатить почти 42 миллиона рублей.
Объявление о продаже квартиры опубликовала частный риелтор Елена Елфимова на сайте N1 в середине декабря. Общая площадь жилья составляет 122,9 квадратного метра, помещения находятся на 15 этаже здания.
— Квартира расположена на 15 этаже, с которого открывается панорамный вид на город, оперный театр и реку Обь, — сказано в объявлении.
Уточняется, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, в ней остаются мебель в гостиной, встроенный шкаф, а также хрустальные итальянские люстры.
— К квартире прилагается гараж, который находится в гаражно-строительном кооперативе, — сообщает продавец.
Дом, в котором находится квартира, находится по улице Урицкого в микрорайоне Тихий центр. Стоимость жилья составляет 41,9 миллиона рублей.
В декабре прошлого года в Новосибирске опубликовали объявление о продаже квартиры на улице Максима Горького. Стоимость жилья составила 48 миллионов рублей.