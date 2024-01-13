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«Вид на оперный театр»: квартиру с хрустальными люстрами продают в Новосибирске за 41 миллион — смотрим, что внутри

Жилье находится на улице Урицкого

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За жилье в центре города просят заплатить почти 42 миллиона рублей

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В Новосибирске выставили на продажу квартиру с видом на НОВАТ и реку Обь. За жилье в центре города просят заплатить почти 42 миллиона рублей.

Объявление о продаже квартиры опубликовала частный риелтор Елена Елфимова на сайте N1 в середине декабря. Общая площадь жилья составляет 122,9 квадратного метра, помещения находятся на 15 этаже здания.

Помещения находятся на 15 этаже здания

Помещения находятся на 15 этаже здания

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В квартире имеются две лоджии, столовая-гостиная, гардеробные и другое.

В квартире имеются две лоджии, столовая-гостиная, гардеробные и другое.

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— Квартира расположена на 15 этаже, с которого открывается панорамный вид на город, оперный театр и реку Обь, — сказано в объявлении.

Bыcoтa потолков составляет 2,85 метра

Bыcoтa потолков составляет 2,85 метра

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Уточняется, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, в ней остаются мебель в гостиной, встроенный шкаф, а также хрустальные итальянские люстры.

В квартире остаются мебель в гостиной, встроенный шкаф, а также хрустальные итальянские люстры

В квартире остаются мебель в гостиной, встроенный шкаф, а также хрустальные итальянские люстры

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— К квартире прилагается гараж, который находится в гаражно-строительном кооперативе, — сообщает продавец.

Дом, в котором находится квартира, находится по улице Урицкого в микрорайоне Тихий центр. Стоимость жилья составляет 41,9 миллиона рублей.

В декабре прошлого года в Новосибирске опубликовали объявление о продаже квартиры на улице Максима Горького. Стоимость жилья составила 48 миллионов рублей.

Элитное жильеНОВАТРека ОбьПродажа квартирНедвижимость
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